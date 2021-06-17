台灣疫情：從「乏人問津」到「稀缺搶手」的「疫苗之亂」

48 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣開始為75歲以上長者施打新冠疫苗

如果最近有在關注台灣的新冠疫情發展，可能會發現除了每日確診人數和死亡人數之外，眾人最關心的話題幾乎全面聚焦在疫苗上面。

有關疫苗方方面面的話題受到眾人關注。反對黨質疑政府購買疫苗速度太慢，有地方政府或民間人士要求政府開放自行採購疫苗，中央疫情指揮中心公布的疫苗接種順序納入新的類別群體也引起民眾熱烈討論。

此外，台灣政府也多次更新疫苗採購數量、到貨數量，各地方政府甚至還公布獲得配發到的疫苗數量，精確到有幾只幾瓶，資訊之透明前所未有。

台灣疫情爆發前本土零確診 疫苗「沒人要」

早在今年4月之前，台灣還處於「本土零確診」的美好時光，社會與經濟活動一切正常。

當時在台灣提到新冠疫苗，民眾的反應大多都是興趣缺缺，意願不高，態度保留。雖然政府開始施打疫苗，但大多數人還是不願意接種。

記得當時有立法委員質詢中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，表示民眾對新冠疫苗心存疑慮，身為疫情總指揮是否要「身先士卒」，率先接種疫苗平息民眾的顧慮。

當時陳時中表示，他相信疫苗的安全性，按照接種疫苗順序如果輪到他的話，他一定會接種，但他也認為自己不應該「插隊」優先接種疫苗。

陳時中的這番回應又被拿來大做文章，指稱他拒絶率先接種疫苗，未能以身作則，無法平息民眾疑慮。

經過一番爭議過後，台灣行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中終於同意帶頭示範接種疫苗，但因為接種過程不公開媒體拍攝，又被造謠是「打假針」，指揮中心不得已只好公布兩人接種疫苗的照片和影片，破除假消息。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣的新冠疫苗從「乏人問津」到現在的「稀缺搶手」，中間也只不過相隔一、兩個月的時間而已

鼓勵打疫苗推出接種假期 還是無人問津

由於民眾對疫苗需求不高，當時為了鼓勵接種，台灣還宣佈優惠政策推出「疫苗接種假」，讓打了疫苗的人如果發生副作用最多可以請假兩天。

另外也開放自費接種疫苗，如果有民眾願意接種疫苗但沒有排在公費施打疫苗順序之內，可以自己付費接種。

這種政府好言相勸、請你打疫苗還讓你放假的情況，對照疫情爆發之後的現在簡直是無法想象。而這中間也只不過相隔一、兩個月的時間而已，變化何止是天差地遠。

好心肝診所「心肝有夠好」

從「乏人問津」到現在的「奇貨可居」，要說明台灣現在的新冠疫苗有多麼稀缺搶手，從台北市的「好心肝診所」被爆料違規施打疫苗所引發的風波就能略知一二。

台北市的好心肝診所被人爆料私下違規施打疫苗，1000多名志工、保全警衛、水電工、清潔人員都打了疫苗，並非按規定順位的一到三類醫事及防疫人員。

對此好心肝診所表示，他們以為台北市的醫事人員大致已經施打完畢，而且獲發的疫苗必須施打、否則將於8月到期，診所的運作除了靠醫護人員，也需要志工、清潔人員、水電工和大樓警衛的協助。

但網絡上傳出一份「特權疫苗名單」，私自「偷打疫苗」的包括政商界、演藝界、文化界等各領域多位知名人物。名單曝光後被點名的多位社會知名人物紛紛出面承認並為此道歉。

台北市政府對此展開調查，並對違規施打疫苗的好心肝診所處以罰款，取消疫苗合約資格，承辦疫苗分發的相關公務人員移送政風處調查。

台北市長柯文哲也承認，台北市還有4萬多名排在前三順位的醫事及防疫人員尚未接種疫苗，竟然還有診所給非醫事人員施打疫苗，顯示台北市政府內部規範有疏漏，未來疫苗分發核定權限將會提高層級，並維持公開透明公告大眾。

除了台北市的好心肝診所之外，另外還有新竹、雲林等地其他地方也被爆料違規施打疫苗，各地檢調單位表示將按照證據辦案。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣中央流行疫情指揮中心的防疫政策受到嚴格檢驗

台灣的「疫苗之亂」何時能結束？

面對這樣的「疫苗之亂」，台灣反對黨也好似「撿到了槍」，國民黨主席江啟臣重話批評民進黨政府，應對疫情最重要的就是要有足夠的疫苗讓民眾施打，而不是讓民眾去搶，如果讓民眾各顯神通去搶，就會造成所謂的特權。

這番批評讓民進黨政府啞口無言。但另外一些所謂的紅色媒體在政論節目上一邊倒的批評防疫政策，則給人一副事後諸葛的觀感。

有電視政論節目所謂的名嘴指控民進黨政府安排官員為疫苗第二順位施打對象，但仔細閲讀指揮中心公布的疫苗接種對象七個順序類別，第一是醫事人員，第二是防疫人員，裏面包含政府防疫工作人員，衛生單位、港口機場海關、警察、救災、救護等第一線工作人員。

把各類別的第一線防疫工作人員簡化說成是政府安排高官優先施打疫苗，這樣的說法是否恰當有待台灣民眾自行檢驗。