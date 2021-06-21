六月節：美國最新聯邦節日的百年歷程

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國慶祝六月節的歷史超過150年

六月節（Juneteenth）是美國最古老的節日之一，紀念美國歷史上長達200多年的奴隸制度的結束，但是又過了100多年這個節日才獲得聯邦法律承認。

這個節日最早可以追溯到1866年6月19日，但是一直到1980年，德州才首次將其正式定為官方節日，又過了40多年才成為美國全國性的節日。

在美國黑人弗洛伊德死亡後，「黑人的命也是命」爭取民權運動聲勢上漲，美國總統拜登當選之後也支持將這個節日定為聯邦節日。

《六月節國家獨立日法案》（Juneteenth National Independence Day Act）在美國參眾兩院通過後，獲得總統拜登簽署正式生效。

六月節是什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國的奴隸制度在歷史上維持了200多年

六月節的名字來自於英語裏的「June」（六月）和「nineteenth」（19日）兩個字的結合，這是美國奴隸制度結束的日子，也被稱為解放日（Emancipation Day）或自由日（Freedom Day）。

美國總統林肯1863年公布《解放奴隸宣言》（Emancipation Proclamation），正式宣佈廢除奴隸制度，但是由於當時美國內戰尚未結束，又經過了兩年，全美國的黑奴才真正的享受自由。

在美國內戰期間，主張蓄奴的南方各州與北方各州作戰，德州屬於南方的聯盟國（Confederate States of America）成員。

德州是最後一個向北方合眾國（United States of America）投降的南部州，也是美國黑奴最後獲得自由的地方。

1865年6月19日，在北方軍取得全面勝利內戰結束之後，德州的奴隸被告知他們獲得自由了，而那個時候林肯總統已經遇刺身亡。

怎樣成為全國性節日？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 六月節由來已久，但經過155年才獲得法律承認成為全國性節日

美國《紐約時報》記者漢納-瓊斯（Nikola Hannah-Jones）此前一直呼籲將六月節正式定為全國性節日，她因為撰寫關於美國奴隸歷史的系列文章而獲獎。

「美國沒有一個解放日來紀念奴隸制度的廢除，這說明了依然存在的試圖掩蓋的行為，以及對我們過去的所作所為進行否認的態度。六月節應該被定為全國性節日。」

美國政府終於在今年的6月19日來臨之前，通過法案將六月節正式定為聯邦節日。

美國眾議院在辯論法案的時候，德州的民主黨眾議員傑克森·李（Sheila Jackson Lee）表示，她提案將六月節定為聯邦節日，「以紀念並慶祝蓄奴制度（美國的原罪）的結束。」

在美國的50個州當中，有大約46個州已經用不同方式在紀念或正式慶祝六月節，民權組織過去多年來一直游說要將六月節定為聯邦節日。

去年，美國一些企業，包括蘋果、耐克、和推特公司都宣佈在6月19日這一天讓員工放假一天，薪水照發。

美國全國橄欖球聯盟（NFL）也宣佈讓員工在6月19日帶薪放假，該體育組織以前因為對職業橄欖球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）在演奏美國國歌時單膝跪地不支持的態度而飽受批評。

六月節和黑人的命也是命BLM運動有何關係？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《黑人當道》節目推出六月節專門內容

最近幾年，包括黑人的命也是命（BLM）等運動和其他活動組織，都對六月節大加宣傳。

美國電視一個描述中上層黑人家庭故事的情境喜劇《黑人當道》（Black-ish），也專門推出一集關於六月節的內容。

那集關於六月節的內容最初在2017年10月播出，後來去年又重播一次，節目公開要求將六月節定為全國性節日。

持續發生的爭取黑人權益的抗議活動，以及對系統化種族歧視越來越多的關注，都提升了人們對六月節的注意程度。

美國政府是否為奴隸制度道歉過？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統克林頓1998年訪問非洲時為奴隸貿易道歉

民主黨籍的美國前總統克林頓1998年在訪問非洲期間，為美國的奴隸貿易道歉過。

多年之後，美國眾議院也為了美國多年前曾有的種族隔離相關法律而道歉，美國參議員後來也為此道歉。

但是對許多人來說這樣還不夠，有些人要求對奴隸的後代進行賠償，不過對這個議題美國社會的分歧相當大。