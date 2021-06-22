台灣疫情：美國捐贈250萬劑疫苗抵台 台灣感謝 中國批評

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國捐贈250萬劑疫苗運抵台灣，美國在台協會處長酈英傑和台灣衛福部長陳時中親自接機

美國捐贈250萬劑莫德納疫苗運抵台灣，這是美國原先承諾的75萬劑疫苗數量的三倍以上，引發台灣和中國的不同反應。

這批疫苗抵達台灣的時候，由台灣衛福部長陳時中和美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）親自到機場接機，視察疫苗卸載和通關倉儲作業過程。

陳時中在現場表示，「看到這一批疫苗下飛機，我的心裏非常感動。感謝美國朋友長時間對台灣的協助，相信這批疫苗對疫情控制，和台灣未來的疫情發展都有好的正面作用。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國捐贈台灣莫德納疫苗從原本的75萬劑增加到250萬劑

台美「真友情」

酈英傑表示，這是美國政府捐給台灣人民的疫苗，「我們本來宣佈捐贈75萬劑，很高興能夠再加碼175萬劑，台灣是世界民主國家大家庭的成員，這批疫苗體現了美國對台灣的承諾。」

美國在台協會周日還在其臉書專頁發帖說，「美國不會忘記，台灣之前的醫療援助拯救了多少美國人的性命。」

「美國國家安全委員會」在轉發美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）有關向台灣捐贈疫苗的推文時也表述同樣心情，「大流行之初，台灣用個人防護裝置和其它挽救生命的物資幫助美國，在台灣有需要的時候我們能提供支持，為此深感自豪。」

本月早些時候，白宮宣佈，美國將捐出多達8000萬劑沒有用到的疫苗給世界其他國家，第一批將先捐出2500萬劑疫苗給包括台灣在內的受到新冠疫情嚴重影響的地方。

台灣總統蔡英文表示，非常感謝美國總統拜登和美國政府，「在最短時間內給台灣最大的支持，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗不但能拯救性命，還反映出兩國之間真正的友誼。」

她透露，三位美國參議員6月6日訪台時原本宣佈美國政府捐贈台灣75萬劑疫苗，但過去兩周以來，在台灣和美國雙方許多人的努力之下，美國政府決定增加數量到250萬劑。

蔡英文還透過臉書表達對美國的感謝，帖文配有包括「患難見真情、台美真友情」字樣的圖片。

「疫苗乞丐」的質疑

與此同時，台灣人對政府疫苗政策的質疑聲音並沒有消失。

此前，台灣政府直接向莫德納藥廠採購500萬劑疫苗，但迄今為止只到貨39萬劑疫苗，而美國此次捐贈的250萬劑疫苗則是已到貨的最大批莫德納疫苗。

本月早些時候，日本政府也向台灣捐贈124萬劑阿斯利康AZ疫苗，但AZ疫苗有接種者發生不良反應，台灣多數人更願意接受莫德納疫苗。

台灣獲得美、日等外國捐贈新冠疫苗本應是好事，但台灣也有人批評政府沒有及時採購疫苗而陷入被動，如今形同「疫苗乞丐」，接受他國援助。

對此蔡英文表示，美國、日本對台灣的疫苗協助，是「好朋友之間的相互幫忙」，疫情初期台灣提供口罩，現在美、日向台灣提供疫苗，這是好朋友之間的互相協助，「乞丐的說法並不恰當」。

北京批評「政治操弄」

美國加碼擴大捐贈新冠疫苗給台灣則引發中國政府的不滿，並指控美國政治操弄，干涉中國內政。

中國外交部發言人趙立堅說，民進黨當局百般阻撓大陸疫苗輸台，甚至稱大陸阻礙其疫苗採購，民進黨大搞政治操弄，不顧人民生命和健康，有違基本的人道主義精神。

「中方一貫支持抗疫合作，並為此作出積極努力。我們敦促美方不要借疫苗援助搞政治操弄，干涉中國內政。」

中國官方媒體《環球時報》則稱，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，完全出於政治動機，是給台灣的民進黨政府送上「政治及時雨」。

該報社評寫道，新冠疫苗進入台灣，是美台雙方赤裸裸的政治操作，美國政府毫無關心台灣抗疫的意思，250萬劑莫德納疫苗進入台灣當然是好事，只是這點疫苗相對於台灣2300萬人口來說無異於杯水車薪。

「制衡中國操作空間」

台灣有評論稱，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，可能會提高台灣民眾對美國的好感，同時又能縮限中國在台灣疫苗短缺之際操作兩岸關係的機會。

台灣《中央社》引述政治大學名譽教授丁樹範表示，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗給台灣，顯示美國政府了解台灣疫情如果持續惡化可能給兩岸關係和美中局勢帶來的政治結果，同時也擔心疫情可能對台灣半導體產業造成的影響。

美國《紐約時報》撰文分析說，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，可能使得美中關係更加緊繃。

文章引述美國拜登政府一位不具名的高層官員表示，「我們知道台灣在取得疫苗方面遭遇不公平挑戰，這使得這次的捐贈顯得更加重要。」