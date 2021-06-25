台灣疫情：立陶宛捐贈疫苗 梳理立陶宛如何「近台灣遠大陸」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 立陶宛外交部長蘭斯伯吉斯在推特上宣佈向台灣捐贈新冠疫苗

繼日本、美國對台灣捐贈新冠疫苗之後，距離台灣遙遠、人口不到300萬的歐洲波羅的海國家立陶宛，也宣佈向台灣捐贈2萬劑AZ新冠疫苗。

立陶宛外交部長蘭斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上發文表示，「雖然數量有限，但我很驕傲我們能和台灣人民團結一致對抗新冠疫情。」

蘭斯伯吉斯的推文上還寫著，「熱愛自由的人們應該互相照顧！」

立陶宛政府也在推特上表示，該國還捐贈疫苗給烏克蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞，以及其他東亞太平洋國家。

蔡英文感謝，「熱愛自由的人們應該互相照顧」

台灣外交部表示，立陶宛是歐盟第一個率先挺身捐贈台灣疫苗的國家，對於立陶宛政府以具體行動展現對台灣的誠摯友誼與關心，外交部表達由衷感謝。

台灣總統蔡英文也在臉書上發文表示，要向立陶宛希莫特總理和政府表達最深的感謝，她還引用了蘭斯伯吉斯的推文，並翻譯成中文「熱愛自由的人們應該互相照顧」。

蔡英文表示，立陶宛和台灣一樣，都歷經辛苦追求民主自由的過程，和台灣共享相近的價值理念，台灣會繼續和所有共享自由民主價值理念的國際伙伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰。

「立陶宛是什麼國家？」，「要買爆什麼報恩？」

此前，日本、美國相繼對台灣捐贈新冠疫苗，現在連立陶宛這個距離台灣遙遠的波羅的海國家也向台灣捐贈疫苗，一些不太了解立陶宛的台灣人紛紛上網詢問立陶宛究竟是什麼國家，在台灣「要買爆什麼向立陶宛報恩」？

位於波羅的海的立陶宛，二次大戰之後被蘇聯併吞，蘇聯瓦解後立陶宛獨立，逐漸與西方國家改善關係，並在2004年加入北約和歐盟。

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）收集的數據顯示，立陶宛過去一周平均確診數65例，全國至少接種一劑疫苗的人口比例約為44%，而台灣過去7日平均確診數155例，至少接種一劑疫苗的比例約為7.3%。

立陶宛宣佈捐贈台灣疫苗的消息公布之後，社交媒體上也有許多網友開始討論有關立陶宛的各種話題，有網友在表達感謝之餘，也詢問「立陶宛有哪些必去的景點？」，凖備在疫情結束後到立陶宛旅遊。

還有網友詢問在台灣要「買爆」什麼立陶宛產品表達感謝支持？有人找到在台灣有設分店的立陶宛巧克力並下單訂購，還有人在超商找到立陶宛啤酒，並將照片分享到社交網絡上要大家都去買。

台灣曾捐贈口罩 立陶宛外交部長用繁體中文致謝

事實上，一些人可能還記得，去年新冠疫情爆發之初，台灣也曾經捐贈醫療口罩等防疫物資給包括立陶宛在內的多個歐盟國家。

去年4月，台灣政府擴大防疫援助外國計劃，向斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等歐盟國家一共捐贈130萬片台灣制醫療等級口罩。

當時，立陶宛獲得10萬片台灣捐贈的醫療口罩，當時的立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevičius）還在推特上以繁體中文推文表達感謝，獲得台灣民眾一致好評。

中國重申「一中原則」

對於立陶宛捐贈台灣疫苗，中國外交部發言人趙立堅在回答媒體提問時表示，願意協助台灣渡過難關，但奉勸台灣當局不要在抗疫合作上大搞政治操弄。

他也再度重申「一中原則」，表示「中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂『代表處』。我們敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾。」

立陶宛「親台灣遠中國」：退出中國17+1 支持台灣加入世衛

立陶宛捐贈台灣疫苗，並不是近來立陶宛第一次「親台灣遠中國」。

2020年，立陶宛曾表示支持台灣參加世界衛生大會、支持台灣加入世界衛生組織，當時就引起北京的抗議。

去年10月立陶宛大選，新政府上台後外交政策有所修改，強調「以價值觀為基礎的外交政策」，積極推動對台灣關係，聲明支持「為自由而奮鬥的台灣」，對中國立場也轉趨強硬。

今年5月，立陶宛正式宣佈退出中國的「17+1」集團，並呼籲其他歐盟國家跟進，退出這個由中國發起的與中歐和東歐國家跨區域的合作機制。

立陶宛外交部長蘭斯伯吉斯說，沒有所謂的17+1這個機制，立陶宛已經退出。他還建議其他歐盟國家放棄這個「製造分化」的機制，從「16+1」變成「27+1」，也就是採取歐盟一致的陣線，和中國從事外交往來。

蘭斯伯吉斯還說，年底前要在台灣設立貿易代表處。

中國外交部發言人對此回應，「堅決反對相關國家在台灣設立官方機構」、敦促立陶宛遵循「一個中國」原則。

今年5月，立陶宛議會還通過一項決議，確認中國在新疆的政策是「種族滅絶」。

外交政策雜誌《外交家》（The Diplomat）分析指出，立陶宛長期在強權國家左右夾縫中生存，被併吞，擺脫共產極權爭取民主人權和獨立的過程與台灣類似。

今年3月，立陶宛成立友台組織「立陶宛-台灣論壇」。論壇主席，前國會議員斯特波納維丘斯（Gintaras Steponavičius）表示，立陶宛有反抗蘇聯極權重獲民主自由的歷史經驗，對於台灣受到中國武力威脅特別能感同身受，願努力讓台灣完全融入國際社會。