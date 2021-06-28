英國歷史故事：「用磚頭封死的窗戶」和光線空氣都要錢的那段往事

36 分钟前

攝影師安迪·比爾曼（Andy Billman）拍攝倫敦許多房子牆上用磚頭封死的窗戶，這一系列攝影作品讓人們開始思考建築裏的光線和空氣是如何影響人們身心健康的。

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， 許多老房子的窗戶被人用磚頭封死

比爾曼一開始被封死的窗戶外表所吸引，後來才了解到這些窗戶數百年前被人用磚頭封起來的真正原因，是為了避免被課稅。

「記錄生活周遭環境，講述窗戶被封死的故事，在現在這個時候特別應景，因為一年多來的封鎖防疫措施證明了光線和新鮮空氣對人有多麼的重要。」

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Albert Street, 建於19世紀中期

英格蘭和威爾士在1696年推出窗戶稅，蘇格蘭在1748年也開始實施。一個房子的窗戶越多，要交的稅也就越多。

一開始，只有窗戶數量多於10個的房子才要課徵窗戶稅，後來逐漸擴大收稅對象，只要有7個窗戶就要開始課徵窗戶稅。

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Chiswell Street, 倫敦，建於約1701年

理論上，房屋越大，窗戶也就越多，屋主要交的稅也就越高，因此住房越小的貧窮人家要交的窗戶稅也就越低。

但是在城市裏，許多貧窮人口居住在廉價公寓樓裏，這些樓房雖然內部被劃分為多個公寓，但卻被視為一整棟建築，要繳納高額窗戶稅。

出於避稅的目的，廉價公寓樓的房東就用磚頭把窗戶封死，或是將窗戶稅轉嫁到房租上面讓承租人負擔。

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Abingdon Villas, 倫敦，建於約1850-64年

在缺少窗戶、光線不足、空氣流動也不足的情況下，居住在這樣房子裏面的人身心健康大受影響，許多疾病和傳染病也更容易散播傳染。

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Gerald Road, 倫敦，建於19世紀初期

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Bedford Place, 倫敦，建於約1800-03年

19世紀英國作家狄更斯（Charles Dickens）經常公開批評窗戶稅，1850年他曾經寫道，「自從開始徵收窗戶稅之後，空氣和光線都不再是免費的了。」

「這些都是大自然所賜予我們的，但我們每年要為每扇窗戶繳納那麼多稅，負擔不起的窮人就少了這兩個生命最基本所需的東西。」

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Pitt Street, 倫敦，建於約1844-64年

在醫生和活動人士的壓力下，窗戶稅終於在1851年被廢止。

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Sudeley Street, 倫敦，建於約1840年

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， South Eaton Place, 倫敦，建於約1835年

比爾曼用照相機記錄了倫敦80多棟房子外面被磚頭封死的窗戶，他希望能將這系列照片擴大到英國其它地方。

他表示，這些用磚頭封死的窗戶看起來有一種莫名的美感，但同時又述說著光線和空氣被剝奪的那段過往歷史，實在是很有意思。

「這就是攝影令人著迷的地方，它讓人們透過鏡頭去看那些存在於表面之下的東西。」

圖像來源，Andy Billman 圖像加註文字， Davies Street, 倫敦， 建於約1723-25年