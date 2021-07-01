台灣生育率「全球倒數第一」 政府推優惠措施 前景仍不樂觀

5 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣新生兒逐年減少，去年首次出現人口負成長

台灣生育率掉到了全球最低，政府推出新的鼓勵生育優惠政策，但能不能提高生產卻很難說。

該報告評估並比較2021年全球各國家和地區每名女性在孕齡期間生育子女的平均數字，報告顯示台灣2021年預測生育率為1.07，全球排名倒數第一。

一般來說已開發國家總和生育率至少要在2以上，才不致未來人口數下降。

而全球排名倒數前五名的國家和地區則全部都在亞洲，包括倒數第一的台灣，其次依序是韓國（1.09）、新加坡（1.15）、澳門（1.21），以及香港（1.22）。

優惠措施

為了鼓勵生育，台灣政府多年來也多次推出鼓勵生育優惠措施，包括發放生育津貼，托兒費用補助，甚至是結婚補助等措施。

但是，事實上效果仍不如意。近期台灣推出最新的鼓勵生育措施，擴大不孕症治療和體外人工受精（IVF）的補助對象，取消所謂的「排富條款」，不再僅限於中低收入戶家庭，只要是45歲以下已婚女性都可申請不孕症治療補助。

此外，台灣政府也改善對孕婦的照顧，將產前檢查的次數從10次提高為14次，同時增加產檢項目，孕婦享有的帶薪產檢假也從5日增加為7日，而且可以拆成半天分開請假。

與此同時，在新生兒滿三歲之前，前6個月的育嬰假支薪比例從60%提高為80%。父母雙方均可享有。

擔心養不起

但是台灣內政部統計顯示，2020年台灣只有16萬5249名新生兒，創下新低點，死亡人數卻首次超越出生人數，人口首度出現負成長。

儘管有優惠鼓勵措施台灣生育率仍然持續下降，各項分析調查均顯示，其背後有多重因素，才會導致台灣年輕人不願意生孩子。

在香港的台灣觀察家亞然對BBC表示，導致台灣生育率全球最低當中最大的原因就是房價太高，年輕人買不起房子，不敢結婚，更不敢生小孩；

對於買了房子的年輕夫妻而言，最大的心力都用在住房開銷上面，也就不敢也不想生孩子。

其他不想生孩子的經濟因素，還包括托兒和未來教育費用太高，擔心負擔不起。

台灣就業環境也是原因之一，工作時數相對其他歐美國家更長，適齡男女忙於工作，加班，擔心生了孩子以後自己沒時間陪伴孩子，因此打消生兒育女的念頭。

另一方面，台灣傳統上的傳宗接代觀念已有改變，只要兄弟姐妹有人生孩子就夠了，自己不一定非要生孩子，單身者或雙薪無子家庭享受生活的態度也逐漸被社會接受。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣年輕人不願意生孩子背後有多重因素

社會因素

除了現實上的房子、收入和工作等經濟因素之外，社會環境因素也扮演重要角色。有調查顯示台灣有部分年輕人認為社會太亂，對孩子的未來不樂觀，擔心孩子會受傷害或學壞，因此不想生小孩。

和其他亞洲國家社會相同，台灣社會的傳統觀念對女性和男性的期望不同，也造成許多台灣女性不願意生孩子。

台灣律師作家呂秋遠在臉書上表示，台灣傳統上認為生孩子是女性的責任，來自各方面的壓力導致現代女性不願意生孩子。

前民進黨立法委員、婦產科醫師林靜儀表示，台灣社會要擺脫傳統的性別偏見，為女性創造更友善的生育環境，才能改變出生率連年下降的趨勢。

還有分析指出，台灣社會近年來不婚、晚婚的現象越來越普遍，也是造成生育率下降，少子化的幕後推手。

對此也有人認為，人們需要更新對家庭的傳統認知觀念，提高社會對多元化家庭和非婚生子女的接受程度，鬆綁婚姻與生育的聯繫。

虎年預期新生兒更少

台灣去年新生兒創下新低點，今年預估生育率又排名全球倒數第一，明年是否能有機會回升？

答案恐怕要讓人失望。

台灣行政院政務委員，前台大社會系教授林萬億對台灣人口問題有長期的研究和觀察，據他的研究指出，台灣人每逢虎年結婚和生育率就雙雙下滑，而明年適逢虎年，台灣新生兒恐怕會再創新低。