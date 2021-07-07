新冠病毒檢測：如何識別用可樂或果汁做出來的假陽性結果

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 快速抗原檢測，如果只有C字出現一條線就是陰性結果

新冠病毒檢測人人都希望自己的結果是陰性，但英國青少年卻在社交網絡分享如何檢測得到「陽性」結果，引起軒然大波。

英國中學發給學生新冠病毒快速抗原檢測（rapid antigen test 或稱 lateral flow test），讓學生每周固定一至二次在家自行檢測，如果結果呈陽性就需要進一步做PCR核酸檢測。

但是一些青少年中學生在TikTok、Instagram等社交網絡上分享如何造假得到「陽性」的檢測結果，這樣自己就可以不必上學。但問題是，一個人「假陽性」卻會連累同班、甚至同一年級（同屬一個社交泡泡），數百名學生或許會一起被迫居家隔離10天。

英國教育機構對此提出警告，表示學生對檢測結果造假會導致成百上千名無辜的學生居家隔離，影響學生受教育權利，對於在疫情下努力維持學校繼續開門上課的校方和老師也是一大打擊。

圖像加註文字， 將咽喉和鼻腔採集的樣本加入中和液體，然後滴到檢測試紙上，觀察C和T是否出現線條

影片瘋傳

社交網絡上的影片顯示年輕人用各種奇方妙法，把不同的液體，例如檸檬汽水或可樂，甚至有人建議用蘋果醬汁或消毒液，滴到快速抗原檢測的採樣試劑上面，讓測試結果出現兩條線，也就是陽性的結果。

相關影片觀看次數合計已經超過650萬次，#fakecovidtest（造假檢測）也成為熱門標籤，專門分享如何造假檢測的帳號也瞬間獲得兩萬多個關注者。

但也有網友表示，即使是快速抗原檢測的結果呈陽性，可以不必上學，但還是需要後續接受PCR核酸檢測，因此，小聰明瞞得了一時，卻騙不了一世。

還有的學校老師表示，應該讓學生到學校集體進行快速抗原檢測，這樣就能防止有人造假檢測結果，或是有人根本沒有自行檢測。

如何識別造假？

也有很多網友詢問，為什麼用果汁、汽水或可樂就能讓快速抗原檢測呈現陽性結果呢？有沒有辦法識別出造假的陽性結果？對此，科學家也親自試驗試圖找出答案。

英國赫爾大學（University of Hull）的科學傳播和化學教授洛曲（Mark Lorch）在非盈利性網絡媒體「對話」（The Conversation）發表自己的研究結果。

他說，自己拿了可樂和橘子汁做試驗，分別滴了幾滴到快速抗原檢測的試紙上面，過了幾分鐘之後試紙上果然出現兩條線，出現陽性結果。

洛曲表示，人類抗體必須在酸鹼值中性的血流環境中才能發揮作用，果汁和可樂都是酸性飲料，擾亂了抗體的功能，導致檢測出現不正確的結果。

那有沒有辦法識別造假的陽性結果？

洛曲表示，關鍵就在每個快速抗原檢測包內都含有的中和液體。這個中和液體也就是在咽喉和鼻腔內採樣後插入試管內的少許液體。