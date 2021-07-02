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中共建黨百年：多團體在中國大使館前示威， 稱其黨慶是「歷史上黑暗的一天」
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中共建黨百年：多團體在中國大使館前示威， 稱其黨慶是「歷史上黑暗的一天」
25 分钟前
2021年7月1日是中共建黨百年的日子，中共在天安門舉行盛大的慶祝活動。但世界各地卻有不一樣的景象。日本、印度、加拿大、法國皆有不同團體發起示威，表達對中共政府的不滿。
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