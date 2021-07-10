海地總統被刺、滴滴出行遭審查、「頭破血流」因習近平演講成熱詞與本周更多故事

20 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 港府提出「反起底」修法源於2019年「反送中」示威期間警員投訴自身與家屬遭人肉搜索。

2021年7月第2周，加勒比海國家海地（Haiti）總統若弗內爾·莫伊茲（Jovenel Moïse，台灣譯摩依士）在首都太子港私宅內遇刺身亡，代總理克洛德·約瑟夫（Claude Joseph）宣佈全國進入緊急狀態； 中國國家互聯網信息監管機構以「嚴重違法違規收集使用個人信息」為由對剛在美國上市的「滴滴出行」進行網絡安全審查； 代表成員包括Facebook、Twitter、谷歌（Google）的亞洲互聯網聯盟（AIC）致函香港個人資料私隱專員公署稱，針對香港的「起底」立法計劃，網企為保障員工不被刑事檢控，也許不得不停止為香港提供服務。中共領導人習近平上周發表演說，紀念中共建黨100週年，其「頭破血流」之說引發國內外熱議。最後我們看下香港移民潮之下，一群特殊的旅客也在經歷離愁別緒——移民寵物。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

加勒比海國家海地（Haiti）總統若弗內爾·莫伊茲（Jovenel Moïse，台灣譯摩依士）在首都太子港私宅內遇刺身亡，終年53歲。代總理克洛德·約瑟夫（Claude Joseph）宣佈全國進入緊急狀態。警方稱已擊斃至少四名嫌疑人、扣查兩人，並誓言所有涉案人員都將「被殺或被抓獲」。哥倫比亞政府9日公布了17名涉嫌參與刺殺莫伊茲的哥倫比亞公民身份，另有4家公司因涉嫌組織並參與刺殺行動正在接受調查。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 若弗內爾·莫伊茲遇襲時正在其私人住宅內。

中國國家互聯網信息監管機構星期日（7月4日）發佈通告稱，中國網上租車平台「滴滴出行」「嚴重違法違規收集使用個人信息」，「滴滴出行」App被下架。中國國家互聯網信息監管機構此前已宣佈啟動對「滴滴出行」的網絡安全審查，並決定在審查期間禁止滴滴註冊新用戶。

早些時候，「滴滴出行」的全球公司副總裁李敏在周六表示，該公司將中國所有用戶和道路數據存儲在其國內的服務器上，「絶對不可能」將數據洩露給美國。滴滴公司6月30日剛在美國低調首次公開募股（IPO）。有社交媒體用戶在微博上質疑該公司轉移數據。李敏對此回應稱，該公司將起訴這些用戶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名司機在駕駛中使用滴滴出行。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 滴滴出行打進國際市場的大計

一家互聯網行業組織稱，香港即將修訂隱私法律打擊當地稱為「起底」的人肉搜索行為，或會導致美國等外資網企別無選擇而撤走。

總部設在新加坡，成員包括Facebook、Twitter、谷歌（Google）與蘋果等美資網絡企業的亞洲互聯網聯盟（AIC）6月下旬致函香港個人資料私隱專員公署稱，網企為保障員工不被刑事檢控，也許只能不對香港提供服務。

香港特區行政長官林鄭月娥星期二（7月6日）稱，尚未出台的修法草案將只針對「起底」行為，並稱修法得到香港社會的廣泛支持，且跟《香港國安法》一樣，不會出現她所稱可能出現的「詆譭、誣蔑和抹黑」的情況。

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 亞洲互聯網聯盟擔憂港府「起底」罪行定義過於含糊空泛。

圖像來源，Xinhua

在本周四（7月1日）舉行的中國共產黨成立100週年慶祝活動中，中國國家主席與中共中央總書記習近平在天安門廣場發表演說，其中兩個警告外來勢力、帶有強烈情感色彩的語句，在中國國內外都引發熱議。

習近平說：「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絶不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

這段強硬的講話在中國社交媒體引發廣泛討論。「誰妄想欺負中國必將碰得頭破血流」一度是新浪微博熱搜榜的榜首，點擊量過億。多家中國官方媒體都以這句話作為社交媒體宣傳的重點。

這段講話被翻譯成英文後，在海外中國觀察人士圈子亦引起熱議，在推特上的許多討論圍繞「頭破血流」一詞的翻譯與用意。

香港移民潮之下，有一群特殊的旅客也在經歷離愁別緒——移民者的寵物。據香港政府統計，2020年近5萬居民移出香港，創10年新高，寵物移民的需求亦急增。