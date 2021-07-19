東京奧運2020：新增比賽項目及如何決定背後的考量

2021年7月19日

圖像來源，Getty Images

因為新冠疫情而被推遲一年之後，2020東京奧運終於將在7月23日登場。

每個人熱愛的奧運比賽項目都各有不同，歷屆奧運也都推出不同的新增比賽項目，而這些新增比賽項目增加了觀賽的看點，吸引更多不同喜好的人關注奧運。

2020年東京奧運會上，將有五項新運動納入獎牌賽當中，包括空手道、滑板、衝浪、運動攀岩以及棒球／壘球。

這五項新運動的加入，為本屆奧運賽事增加了18個獎牌項目和一共34場比賽，預料將吸引更多年輕觀眾，反映一股「城市運動」的趨勢。

奧運新增項目通常怎樣決定？

一般來說，奧運主辦城市有權向國際奧委會提議要新增哪些比賽項目。

國際奧委會在考慮新入圍項目時會優先考慮該比賽項目是否會吸引新觀眾、年輕人，或者有助於取得性別平等。

歷屆奧運會主辦國通常會提議新增一些能表現出自身特色的運動項目，或是依照自身的體育優勢來提議新增比賽項目。例如2008北京奧運新增武術為特設項目，1988漢城（首爾）奧運新增跆拳道為示範項目等。

一些新增比賽項目會在下屆奧運會中被取消，另外一些則會被保留，被取消的項目會以其他新增的比賽項目取代。

以本屆奧運會為例，新增的空手道及棒球／壘球兩個項目在2024巴黎奧運將被取消，而滑板、衝浪、運動攀岩等三個項目則會被保留。另外，巴黎奧運還將新增一個霹靂舞的項目。

過去曾有哪些新項目入圍？

隨著國際奧林匹克運動會的發展，不斷有新項目成功入圍奧運會賽事，它們包括一些華人所熟知和喜愛的體育項目，比如：

1964：排球正式成為奧運會比賽項目。

1984：藝術體操和花樣游泳

1988：乒乓球

1992：羽毛球

1996：沙灘排球

2000：跆拳道

東京奧運新增項目用意何在？

東京奧運會上有五項新運動納入獎牌賽當中，分別是：空手道、滑板、衝浪、運動攀岩以及棒球／壘球。

東京奧運2020官網解釋說，前四項運動將為奧林匹克運動「在全球範圍內收獲新觀眾、助力它們登上更廣闊舞台」；

這些運動加入東京競賽項目表也意味著奧林匹克運動向前邁出了一大步。滑板、衝浪、運動攀岩能夠吸引城市運動愛好者的關注，它們將完全改變奧運會的比賽氛圍。

至於棒球／壘球，奧運官網稱，缺席奧運12年後重返東京奧運是「完美歸來」。由於這兩項運動在日本受歡迎程度超高，東京奧組委提出將這兩項運動納入奧運會競賽項目時「毫不猶豫」。

怎樣看懂東京奧運新增賽事？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙的珊德拉·桑切斯（Sandra Sanchez）是空手道「型」比賽六屆歐洲冠軍

空手道

空手道源自於日本沖繩，在日本是一種非常受歡迎的運動，也是一項非常能夠體現日本文化和傳統的運動項目。

東京奧運新增的空手道項目共分兩類：「型」（預定動作表演練習）和「組手」（對打）的比賽。

型是一種單人進行的比賽，參賽選手完成空手道預設攻防套路的展示，型比賽選手演示套路中的動作需為獲得世界空手道聯合會認證的102個動作中的動作，裁判按照選手擊打和踢腿的力量、速度、節奏、平衡、穩定性、優美和流暢等要點進行評分。

組手是兩人對打的比賽，共分為三個不同重量級分別進行比賽，兩名選手在8米長寬的比賽場地進行較量，選手必須擊打在對手身體的目標區域才能得分，在比賽時間內首先領先對手8分的選手，或是在規定時間3分鐘內得分多於對手者獲勝。

東京奧運將有80名選手參加空手道比賽，20名型選手和60名組手選手，男女選手各佔一半。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滑板選手斯凱·布朗是年齡最小的英國奧運選手

滑板

滑板在年輕一代中備受歡迎，也是街頭文化的重要組成部分。東京奧運新增的滑板比賽包括兩個競賽項目：街式賽和公園賽，每個項目都包括男子組比賽和女子組比賽。

街式賽的比賽在一條筆直的「街道式」場地舉行，場地中包含扶手、樓梯、路邊緣、長椅、牆壁和斜坡。每位運動員都需單獨完成比賽，在規定時間內利用每個設施完成技巧和特殊動作展示。

公園賽在一個充滿各種曲線、弧面的凹槽場地中進行，凹槽場地看起來類似幾個「大碗」拼湊而成。運動員加速衝向陡坡之後高高躍起的同時在空中完成複雜技巧展示。

東京奧運將有80名選手參加滑板比賽，角逐男子、女子共4個獎牌項目。其中包括代表英國參賽的斯凱·布朗（Sky Brown）。

剛滿13歲的斯凱·布朗是年齡最小的英國奧運選手，她在2019年贏得世界錦標賽的銅牌，這次參加東京奧運滑板女子公園賽奪牌希望很高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 運動攀岩選手卡克西（Shauna Coxsey）代表英國參賽

運動攀岩

運動攀岩將在2020年東京奧運會上首次亮相奧運賽場，比賽設為三個分項：速度攀岩、抱石攀岩和難度攀岩。

速度攀岩比賽由兩位運動員一左一右同時在高15米的牆壁上按指定路線比拼攀登速度，誰先抵達最高點獲勝。

抱石攀岩則是運動員在規定的時間內，在布滿各種挑戰的4米高岩壁上攀爬，岩壁下方配有安全墊，如果攀爬中墜落下來可以再次嘗試。

難度攀岩是運動員在規定的6分鐘時間內，在高15米以上的牆壁上比拼攀爬高度，越高越好。

攀岩選手將參加全部三項比賽，每個單項排名相乘得出最終排名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 衝浪運動吸引許多年輕愛好者

衝浪

首次登場奧運會的衝浪比賽將在距離東京奧運體育場約100公里的釣崎海岸進行。

在為時30分鐘的時間內，選手最多可以嘗試衝25個浪，其中兩個最高分計入該輪成績。

大海中沒有相同的海浪，因此每個浪的得分潛力也各不相同。由5名評委組成的評審團將根據「評判標凖」對選手每次衝浪進行打分。

評判標凖包括了表現和難度、動作創新、速度、力量、流暢性等影響衝浪好壞的關鍵因素。

東京奧運將有20名男子選手和20名女子選手參加衝浪比賽。

棒球／壘球

嚴格來說，棒球和壘球項目並非奧運「新比賽項目」，不過上次在奧運會上露面還是2008年的北京奧運會。

棒球在美洲和亞洲極為盛行，來自這兩大洲的國家統治著獎牌榜。古巴在五屆奧運會棒球比賽中三次摘金，美國在2000年悉尼奧運會上稱雄，韓國在2008年北京奧運會上奪冠。