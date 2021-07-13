新冠變種病毒Delta 致疫情反彈 疫苗第三針加強劑起爭議

9 分钟前

圖像來源，Getty Images

新冠病毒的變種Delta目前在多國造成疫情反彈。包括較快達到群體免疫的以色列在內的多國，開始宣佈要為民眾接種第三劑加強劑。但世界衛生組織最後明確表示不認可此做法，美國抗疫領軍人物福奇醫生也認為美國暫不需為民眾接種第三針。

哪些國家計劃為民眾接種第三針疫苗？

以色列衛生部7月12日宣佈，將為該國低免疫力者提供第三劑新冠疫苗接種。據以色列媒體報道，免疫力受損人員主要包括癌症患者以及做過心臟、肺、腎移植手術者。當天下午，數十名做過心臟移植手術的人接種了第三劑新冠疫苗。

以色列衛生部長曾表示，正研究是否批准向普通民眾提供加強針。

以色列單日新增新冠確診病例數今年4月以後曾迅速下降，一度降至個位數，但由於變異新冠病毒Delta傳播，自6月中旬以來新增確診病例攀升，近日日均新增確診病例在500例左右。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼專家呼籲，當地面對新一波變種病毒疫情，當局應該讓醫護人員接種第三劑疫苗加強保護。

除以色列，在亞洲的印尼和泰國也正計劃施打第三針。印尼新冠疫情較嚴峻，有至少十名名已接種中國科興疫苗的醫護人員死亡，印尼當局決定再為醫護接種一劑莫德納疫苗。印尼政府表示，須查明醫師死亡的個別情況，才能對疫苗下定論，而科興則強調，疫苗有效預防重症和死亡。

泰國衛生部周日(7月11日)表示，600多名打過兩劑科興疫苗的醫務人員仍感染新冠病毒，當局考慮幫醫護人員打第三劑阿斯利康或輝瑞疫苗以提高免疫力。

世界衛生組織怎麼說？

世衛總幹事譚德塞周一（7月12）表示，Delta變種病毒為一些國家，特別是醫療資源有限的低收入國家構成極大壓力，但同時全球疫苗供應嚴重不平均及不公平，有國家及地區已為民眾打第三針作加強劑，以應付變種病毒，不過另一些國家甚至無法為衛生工作者及最弱勢社群，提供基本保護。他呼籲有關國家不要訂購加強劑，應繼續分享疫苗。

他特別指出，疫苗製造商輝瑞公司和莫多納公司的目標是在疫苗接種率已經很高的國家提供加強劑注射。譚德塞說，他們應該將劑量轉給主要針對中等收入和較貧窮國家的疫苗共享計劃COVAX。

世衛組織的首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）說，迄今為止，全球衛生機構還沒有看到有證據表明，對於那些已經接種了全部疫苗的人來說，有必要進行接種加強劑。雖然有一天可能需要加強針，但目前還沒有證據表明需要加強針。

她說：「這必須基於科學和數據，而不是基於個別公司宣稱他們的疫苗需要作為加強劑量來使用。」

輝瑞公司和BioNTech公司上周宣佈，他們正開發一種針對Delta變體的疫苗，而且對接種了第三針疫苗的人進行的研究也取得可喜結果。通過第三針，「你得到的抗體數量是第二針的五到十倍，」前美國食品藥品監督管理局（FDA）、現任輝瑞公司董事會成員的斯科特·戈特利布醫生（Dr. Scott Gottlieb）在哥倫比亞廣播公司節目中如此表示。

輝瑞公司上周宣佈將向美國和歐洲監管機構申請批准接種第三劑新冠疫苗。該公司將最早於本周與美國聯邦衛生官員會面,討論接種新冠疫苗加強針的必要性，並尋求相關授權。

世衛組織緊急情況項目負責人瑞安（Mike Ryan）說：「現在我們正在譴責數以億計的人未得到保護（的現狀）。如果各國將寶貴的疫苗用於注射加強劑，而此時其他地方的脆弱人群仍因沒有疫苗而死亡，我們將憤怒地回首往事，並感到羞愧。有的人想獲利，然後他們還想再做一些蛋糕獲利。」

福奇暫時反對為美國民眾接種第三針

圖像來源，Getty Images

據美國有線電視新聞網（CNN）7月11日報道，美國政府首席醫療顧問、傳染病專家福奇表示，根據美國食品藥品監督管理局和美國疾病控制與預防中心掌握的數據，已完全接種新冠疫苗的美國人不需要注射加強針。他也表示，隨著不斷獲得更多數據，指導方針可能會改變。