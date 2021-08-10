日本超級食物納豆：讓人愛憎分明的奇葩

艾瑞卡·霍巴特

（Erika Hobart）

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 納豆是由發酵大豆製成的日本傳統食品

我的母親是日本人，65歲的她每天都會吃一種別人看起來、聞起來、吃起來都令人作嘔的食物。

納豆是由發酵大豆製成的一種日本傳統食品，聞起來有刺鼻的氨氣味，吃起來口感粘稠拉絲，讓人不是喜歡就是痛恨，即使是日本人也有兩極化的反應。

日本網絡服務商Nifty公司2017年的調查發現，只有62%的日本人真的喜歡納豆，13%的人討厭納豆的味道。

但是因為納豆富含的營養價值，許多人不管喜歡或不喜歡，都還是會吃納豆。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本人將納豆配上葱和生雞蛋一起食用

「納豆聞起來非常臭，你一定會注意到那股味兒，」在倫敦教授日本料理的日本廚師五味由紀（Yuki Gomi）毫不掩飾地如此表示。

「但是我家的冰箱裏總是有納豆，」她說納豆在她家算是日常必需品，就像西方家庭必備的奶酪和酸奶一樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在很多日本人家裏，納豆算是日常必需品，就像西方家庭必備的奶酪和酸奶一樣

「一天一盒納豆，死亡遠離我」

日本人一直將納豆譽為是「超級食物」，並相信吃納豆能改善血液流通，降低中風機率，日本是全世界老年人口最多的其中之一，因此納豆對健康帶來的功效也特別吸引人。

我的母親經常說納豆讓她的血液循環有如絲綢一般平滑，日本新聞網站「SoraNews24」甚至宣稱「一天一盒納豆，死亡遠離我。」

位於日本仙台的日本東北大學農業科學研究院的食品營養科學教授白川仁（Hitoshi Shirakawa）表示，對一些人來說，這句話「可能沒錯」。

他引述發表在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）上的一偏長期研究報告說，東京的國立癌症研究中心（National Cancer Center）研究人員發現，每天吃納豆等發酵大豆食品的男性和女性，死於中風或心臟病的機率減少10%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 每天吃納豆等發酵大豆食品的男性和女性，死於中風或心臟病的機率減少10%

白川仁表示，「大豆食品經過發酵過程後比較不容易流失營養成分，這被認為是吃納豆能降低心血管疾病的原因之一。」

納豆的營養成分包括大量的蛋白質、鐵質和膳食纖維，對人體的血壓和體重的均衡都能產生正面作用。

納豆甚至還能讓人們感覺和看起來更年輕，每一份40-50克的納豆含有日本政府建議的維生素K每日攝取量，能夠預防骨質疏鬆。

納豆還富含維生素B6和維生素E，能夠提高細胞新陳代謝，減緩皮膚老化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傳統的做法是將蒸熟的黃豆用稻草包裹起來開始發酵過程

但是早在發酵大豆的營養價值被發現之前，納豆就已經是日本飲食的一部分。美國加州克萊蒙特（Claremont）的波莫納學院（Pomona College）的日本歷史教授塞繆爾·山下（Samuel Yamashita）表示，納豆最早是在日本奈良時期，公元710-784年間從中國首次傳入日本的。

他說，「日本的歷史紀錄顯示，雖然納豆是在公元700年間傳入日本的，但是到了鐮倉時期（1192-1333）才在貴族和武士之間流行起來，接下來到了室町時代（1338-1573）盛行佛教素食，納豆和豆腐一起成為重要食材。」

山下表示，到了江戶時代（1603-1867），納豆演變成為日本飲食中的日常必需品，納豆出現在食譜上，人們開始在家裏製作納豆。大豆用水浸泡，蒸或煮之後用稻草包裹起來，稻草上常見的枯草芽胞桿菌能促使其發酵，產生粘稠的絲狀物。

今天，日本人不再在家中自己製作納豆，而是到超級市場或便利商店就能買到納豆。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本各地的超市都能買得到納豆

商店賣的納豆通常用發泡膠（保麗龍）盒子盛裝，三盒一組販賣，售價大約在100至300日元（0.9至2.7美元）之間，每盒容量剛好是一次食用的分量，內附調味醬汁包和芥末包。

凖備食用時，將三種內容物放到一起攪拌，然後將攪拌成粘稠拉絲的納豆倒在一碗白飯上麵食用，其他的吃法還有納豆配上葱和生雞蛋一起吃，吃每一口納豆的時候都會拉絲。

「納豆妹」的新境界

在日本，人們通常在早餐吃納豆，我的母親不是特別喜歡納豆的味道，但是因為它的營養價值，還是每天早上都會吃一碗納豆。

在東京銀座銷售珠寶的福田明美（Akemi Fukuta）表示，她每周都會吃好幾次納豆，因為她認為納豆既營養又美味，五味由紀也經常給她4歲的女兒凖備納豆，並表示納豆是忙碌母親的天賜之物。

鈴木真由子（Mayuko Suzuki）對納豆的熱愛則是達到了另一個全新境界，她每天都吃2-3次納豆，而且還在社交網絡上大大推廣吃納豆帶來的好處，被網友暱稱為「納豆妹」。

「納豆妹」鈴木真由子在 YouTube 和 Instagram 都有自己經營的頻道，她通過這些社交平台介紹納豆這種食物，包括自己發明的納豆食譜、可以吃到各種納豆口味的餐廳。她還經常分享一些特殊納豆口味的照片，例如納豆意大利面，納豆比薩餅，甚至是納豆冰淇淋。

「我喜歡那種發酵過程帶來的獨特味道，」她解釋說，「當你把納豆加到料理當中，它為料理帶來一種濃郁又圓潤的味道。」

考慮到鈴木真由子對納豆的著迷，她三度造訪位於東京的「納豆工房仙台屋」，也就毫不令人驚訝了。納豆工房是一家納豆吃到飽餐廳，在這裏你只要花900日元（8.10美元）就能享用各種不同口味的納豆，包括毛豆納豆，芝麻納豆，海帶芽納豆，還有納豆甜甜圈。

納豆工房仙台屋目前的社長伊藤英文（Hidefumi Itō）已經是第三代店主，家族祖業1961年創立於日本山梨縣。

伊藤英文表示，由於納豆越來越受顧客歡迎，因此擴展店面到東京設點，店門口還設置了納豆自動販賣機，這樣即使在非營業時間，客人也可以買得到納豆工房的獨特口味納豆。

「繼承家族祖業，提供人們如此有營養價值的食物，是一件很有益的事情。」

噁心食物博物館

儘管納豆被譽為超級食物，但是在日本以外的地方卻很少人愛吃納豆，甚至被人認為是噁心的食物，還被瑞典馬爾默（Malmö）的噁心食物博物館（Disgusting Food Museum）收藏。

噁心食物博物館創辦人兼館長阿倫斯（Andreas Ahrens）表示，「人們最受不了納豆的有兩個問題，納豆的刺鼻氣味和粘稠口感，納豆還含有枯草芽胞桿菌，聞起來有種泥土的味道。」

和納豆一起被噁心食物博物館收藏的還有來自南美秘魯的烤天竺鼠，意大利撒丁島的卡蘇馬蘇奶酪（Casu Marzu），這種奶酪裏面有蒼蠅幼蟲。

「在噁心食物博物館我們發現，一種食物是否美味或是噁心，是屬於文化層面上的問題，這全取決於個人的成長環境和培養成什麼喜好而言，像納豆這樣的食物就是個很好的例子。」

五味由紀非常能體會阿倫斯所說的這種感覺。她在2013年出版了《在家做壽司》食譜書，當時她很猶豫要不要將納豆壽司卷包括在書裏面，「我很害怕人們不會喜歡那麼臭的東西，我幾乎很難為情」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 納豆的外觀有粘稠的絲狀物，氣味刺鼻

但是五味由紀表示，她後來在跟她學習日本料理的學生中看到越來越多人開始接受納豆，並想要學習更多關於納豆的料理知識。

「有越來越多的人去日本旅遊，他們在傳統日式旅館品嚐到納豆早餐，回來後跟我說他們吃了一種粘糊糊的奇怪東西，有些人討厭，但有些人喜歡，想知道哪裏可以買到納豆。」

五味由紀表示，這些反饋讓她相信，有更多的外國人會和日本人一樣愛上納豆的滋味。