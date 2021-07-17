新冠疫苗加強劑爭議、中國非法移民滯留邊境、英格蘭歐洲杯冠軍夢碎與本周更多故事

13 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自1966年英格蘭在世界杯決賽中以 4-2 擊敗西德以來，英格蘭一直沒有在國際足球大賽拿下大獎。

2021年7月第3周， 新冠病毒的Delta變種目前在多國造成疫情反彈，當局宣佈要為民眾接種第三劑加強劑，但世界衛生組織最後明確表示不認可此做法；大批來自緬甸北部的中國入趕著回國「自首」，他們大部分是在緬北從事電信詐騙或賭博的非法中國移民，回國途中卻因疫情被困在中緬邊境； 香港政府可能會以區議員不符宣誓要求為由，取消達230名議員的資格並追討在任薪金與津貼，引發議員離職潮；新冠疫情持續一年半之際，我們來看看中國式防控的利弊，以及台灣疫苗採購當中的政治問題；，英格蘭足球代表隊在時隔55年之後再次進入國際大賽決賽，但在歐洲杯決賽的點球大戰中負於意大利，冠軍夢碎；同樣在本周，電影《失孤》中人物的原型郭剛堂，終於與失散20多年的兒子郭新振團聚。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

新冠病毒的Delta變種目前在多國造成疫情反彈。包括較快達到群體免疫的以色列在內的多國，一些國家宣佈要開始為民眾接種第三劑加強劑。但世界衛生組織最後明確表示不認可此做法，美國抗疫領軍人物福奇醫生（Anthony Fauci ）也認為美國暫不需為民眾接種第三針。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在周一（7月12日）表示，Delta變種病毒為一些國家，特別是醫療資源有限的低收入國家構成極大壓力，但同時全球疫苗供應嚴重不平均及不公平，有國家及地區已為民眾打第三針作加強劑，以應付變種病毒，不過另一些國家甚至無法為衛生工作者及最弱勢社群，提供基本保護。他呼籲有關國家不要訂購加強劑，應繼續分享疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼專家呼籲，當地面對新一波變種病毒疫情，當局應該讓醫護人員接種第三劑疫苗加強保護。

2020歐洲杯足球賽決賽上周日在倫敦溫布利大球場（Wembley Stadium，溫布萊球場）舉行，有主場之利的英格蘭與意大利（義大利）交手，在90分鐘常規時間與30分鐘加時賽後仍以1比1打平，最後經互射點球意大利以3:2險勝。英格蘭隊在時隔55年之後再次進入國際大賽決賽，但仍然在主場冠軍夢碎。這也是意大利繼1968年之後再捧一座歐洲杯金杯。

另一方面，由於在點球PK大戰最終沒有成功達標的三名英格蘭小將來自移民家庭，賽後在網上許多針對他們膚色的種族歧視攻擊大量湧現，讓足球運動長期以來招致詬病的種族歧視問題再次浮現。

圖像來源，Getty Images

今年5月，香港立法會通過修例要求區議員宣誓「擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區」，起初只有少數區議員不滿要求而辭職，但在本月初，有香港媒體引述消息人士稱，香港政府可能會以區議員不符宣誓要求為由，取消達230名議員的資格，甚至可能追討上百萬港元的在任薪金與津貼。

這一消息觸發香港民主派區議員離職潮。一些香港區議員表示，這次辭職並非拒絶宣誓，而是出於政治壓力及要脅，擔心政府指控他們違誓，繼而追究法律責任或追討薪水。

圖像來源，DEBBY CHAN/FACEBOOK 圖像加註文字， 陳嘉琳表示會繼續社區工作。

在中國西南邊境省份雲南，來自緬甸北部中國籍入境者人數近日出現激增。據報道，他們大部分是在緬北從事電信詐騙或賭博的非法中國移民，希望回國「自首」，以免受到當局處罰。

但是，隨著緬甸新冠疫情自6月以來迅速惡化，很多與緬北接壤的中國口岸限制了每日入境人數，這讓很多人需要在關口等待數周。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國雲南和緬甸撣邦接壤（資料圖）

2020年初爆發的新冠疫情已經持續一年半，即使各國陸續推出、施打疫苗，歐洲等地慢慢放開入境措施，中國大陸對外國和香港地區仍在實施強制集中隔離等嚴格的入境防控政策。

病毒學家認為，中國對關口嚴防死守有一定合理之處，但未來需要考慮到民眾需求，逐步對接種疫苗的人放寬檢疫措施。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 目前，從外國入境中國大陸的旅客仍需接受至少14日隔離，根據入境地點不同隔離天數會有差異。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 苦尋24年 《失孤》原型父子重聚

近日，中國公安部在北京召開發佈會，由香港影星劉德華主演的電影《失孤》中人物的原型郭剛堂，終於與失散20多年的兒子郭新振團聚。

該案是中國公安部部署開展的"團圓"行動項目之一，當局稱自"團圓"行動啟動以來，已找回曆年失蹤被拐兒童2609名，其中時間跨度最長的61年。

在台灣沸騰多日的BioNTech疫苗（台灣稱BNT，港澳名稱為復必泰，歐美稱輝瑞疫苗）採購大戲，在本周有了突破性進展。

台灣兩家電子大廠台積電、鴻海周一（7月12日）宣佈與中國上海復星及裕利醫藥簽署四方合約，確認採購1000萬劑BNT疫苗，由兩家公司出資購買各500萬劑捐給台政府，預計最快九月底抵台。上海復星醫藥集團也在11日晚發佈公告，宣佈了這筆交易。

一場外界看起來需求急迫且難度不大的疫苗採購耗時良久。外界分析，台灣自去年政府開始著手採購BNT疫苗，到最終由兩家公司確認訂購，過程可謂一波三折，牽扯到兩岸政府角力，美國及日本的介入，乃至疫苗生產國德國方面的態度。這起原本屬於商業性質的疫苗採購，在兩岸關係的敏感時期被賦予了濃厚的政治色彩。