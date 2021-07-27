台灣防疫降級和奧運奪金迎來「雙喜臨門」

45 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歷經兩個多月的三級警戒，台灣防疫措施終於迎來「降級」的好消息

台灣新冠疫情趨緩，防疫警戒由三級降至二級，生活部分恢復正常，再加上舉重拿下東京奧運首面金牌，讓低迷已久的社會氣氛出現些許的活力。

7月27日是台灣防疫警戒由三級降至二級的第一天，雖然稱不上「解封日」或「自由日」，但一些地方部分行業還是在關閉兩個多月之後首次開門營業。

首次開門的包括幼兒園，一些家長在電視新聞上表示「等這一天已經等了好久」，還表示小孩子每天和媽媽關在家裏都悶壞了，很開心終於能夠「上學」。

但其實台灣各級學校目前正值暑假期間，有開門的只有私營的幼兒園而已，但其它行業都按照二級警戒指引規則開放營業，集會活動人數也放寬至室內50人，室外100人。

喜迎「降級」

今年5月初，台灣在本土疫情爆發後在5月19日宣佈將全國防疫警戒由二級提升至第三級，此後各級學校停止到校上課，三級警戒經過多次延長，學校也一直停止到校上課到暑假。

但是自6月中以來，台灣本土確診病例逐漸下降，7月初疫情指揮中心宣佈7月13-26日維持三級警戒但可以適度鬆綁，7月23日進一步宣佈7月27日至8月9日防疫措施由三級警戒下調降至二級。

經過兩個多月的三級警戒，台灣民眾終於盼望到「降級」，按照二級警戒指引，餐飲業可以室內用餐，婚喪喜慶也開放但需遵守人數上限。

許多台灣民眾在降級的第一天前往各大百貨商場美食街用餐，雖然美食街座位都設置透明隔板，也設置單向通道避免人流重疊，降栽限制入內人數，但用餐民眾仍然對餐飲內用感到滿意。

奧運熱潮

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 郭婞淳為台灣贏得東京奧運首面金牌

無巧不成書，就在防疫降級的第一天，台灣人又迎來另一個好消息，舉重選手郭婞淳贏得女子59公斤量級奧運金牌，這也是台灣在東京奧運上獲得的首面金牌。

郭婞淳舉重奪金和台灣疫情降級在同一天發生，奧運相關消息和疫情降級消息佔據了電視新聞的大部分時間和媒體篇幅，成為台灣兩個多月以來難得的好消息。

而包括郭婞淳東奧奪金在內，以中華台北為名參加奧運比賽的台灣代表隊到目前為止已經拿下了1金、2銀、3銅，6面獎牌的成績，這也是台灣近年來參加奧運的第二佳成績。

在東京奧運奪牌的台灣體育項目包括了柔道、跆拳道、射箭、桌球和舉重，多位台灣政府官員和社會知名人物都在社交媒體上發文祝賀。

此時正在東京舉行的奧運因為和台灣距離相當近，加上台灣代表隊的亮眼表現，讓台灣民眾暫時脫離了關注兩個多月的新冠疫情，陷入了一股奧運體育熱潮。

體育不忘政治？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一張奧運領獎照片引發人們多種聯想

在台灣「雙喜臨門」的同時，也有對政治較敏感的人也注意到另外一張奧運領獎照片，並認為上面透露出來一些耐人尋味的含義。

這張東京奧運乒乓球男女混合雙打比賽發獎儀式照片，中間是日本組合水谷隼和伊藤美誠，他們擊敗中國組合許昕和劉詩雯拿下男女混雙金牌；右邊是台灣被稱為「黃金混雙」林昀儒和鄭怡靜，拿下銅牌。

賽後三對選手在頒獎台上的照片被一些媒體人士評論認為，可以看到三方選手對比賽結果不同的反應。

評論認為，贏得金牌的日本選手和銅牌得主台灣選手舉起金牌和銅牌很開心自豪的合照，兩人彼此距離也非常靠近；而拿到銀牌的兩名中國選手則似乎並無喜意，緊握雙手根本不願舉起銀牌拍照。