東京奧運開幕、美中天津會談、台灣舉重選手郭婞淳奪金及南京疫情擴散等本周更多重要故事

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

2021年7月第4個星期，東京奧運2020正式開幕。這場因為新冠大流行的夏季奧運會延期一年的盛會的舉辦過程可說是一波三折，但最終開幕，雖然會場外傳來民眾的抗議聲。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 觀看東京奧運開幕式煙花的民眾

本周，東京奧運會女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩奪得冠軍為中國代表團攬入第一枚金牌，這也是本屆東京奧運會誕生的首枚金牌。香港選手張家朗時隔20多年再幫香港奪金，全港沸騰。台灣女子舉重選手郭婞淳拿下她的奧會第一金易引發關注。中國選手汪順為北京在男子游泳項目拿下第一面金牌。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港代表隊在東京奧運贏得久違的獎牌，男子擊劍選手張家朗在男子花劍個人項目奪得金牌。

此外，中美天津會談於7月26日舉行。中國外交部副部長謝峰，與美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）舉行會見，期間中方措辭對抗性明顯。中國公布新任駐美大使人選是原任中國外交部副部長的秦剛，他以深得習近平賞識和善於應對外國媒體著稱。本周中國南京Delta變種病毒引發中國南京疫情，確診病例蔓延至今超出百例，引發全中國關注。香港國安法首案，唐英傑煽動分裂及恐怖活動罪成，被判處九年監禁。 本周，BBC中文也訪問了為攻擊華裔老太的美國男子辯護的台裔律師，講述他為何接下此工作以及他的身世。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛就任中國駐美大使的消息直到他抵達華盛頓才得到官方證實。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.東京奧運：疫情下終於迎來開幕 中港台代表隊入場各有看點

東京時間7月23日晚上八時，東京新國立競技場亮起的光芒給繁榮日本國都平添了又一分色彩。一場集藝術、歡慶和國家榮耀為一體的，而且遲到了許久的奧運開幕式終於與世人見面了。一系列以日本歷史、傳統藝術、工業進程與流行文化為主題的表演之後，現場為那些在全球疫情期間逝世的人們進行了一個靜默儀式。

對全球華人觀眾來說，來自中國、香港和台灣的代表隊入場也各有看點。

台灣舉重選手郭婞淳，在東京奧運女子59公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，為中華台北隊拿下本屆奧運會首面金牌。這也是郭婞淳參與三次奧運會以來，拿下的首面金牌。

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郭婞淳奧運奪金消息在台灣引發熱議。雖然在參賽前她早已被媒體視為該項比賽的奪金大熱門，但台灣各界仍對她的最終奪冠感到十分興奮。7月28日，四次奧運金牌得主西蒙·拜爾斯（Simone Biles）在東京奧運女子體操團體決賽中途退出，之後她表示，自己必須"關注我的精神健康"。這名美國名將舉動得到她的隊友和整個體育界的支持。

2. 天津會談期間中國激烈抨擊美對華政策 提出「糾錯清單」 謝爾曼說「不尋求衝突」

中美天津會談於7月26日舉行。26日上午，中國外交部副部長謝峰與美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）舉行會見，期間中方措辭對抗性明顯。謝峰表示，中方在會談中向美方提出兩份清單，分別為「糾錯清單」，以及中方關切的重點個案。25日抵達天津後，謝爾曼在推特上表示，向在河南水災中失去親人的人們表達美方「深切哀悼」。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 中國外交部副部長謝峰（資料圖片）在天津會談期間措辭強硬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副國務卿謝爾曼

3. Delta變種病毒引發中國南京疫情 機場確診者多已接種疫苗

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 南京新一輪疫情發展出第二傳播鏈，更出現反向回傳江蘇病例。

中國江蘇省省會南京一周前在祿口機場的定期核酸檢測中查出9宗陽性結果，在接下來的一周內，相關病例軌跡延至中國5個省，累計感染人數達上百人，並已發展出湖南張家界等數條第二傳播鏈。 香港大學教授金冬雁表示，南京祿口機場疫情可能是小型的「超級傳播事件」，先是個別保潔人員因接觸入境感染者或入境污染物感染，進而傳播給其他保潔人員。公眾擔心一座機場「失守」將造成新一波全國性疫情。中國官方確認引起本次疫情的是變種病毒德爾塔（Delta）。而機場大部分確診者已經接種疫苗，外界關注中國疫苗對變異病毒的保護力。

南京疫情促使中國接受壓力測試，也給中國式「零確診」防疫思路的有效性帶來挑戰。中國專家發聲呼籲公眾接受與新冠病毒共存。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 南京市新冠疫情聯防聯控工作指揮部發佈通告，自7月27日零時起，全市8個長途客運站暫停運營。

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4. 香港國安法首案：唐英傑煽動分裂及恐怖活動罪成，被判處九年監禁

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 唐英傑成為了1997年香港主權移交以來首位被定罪的「國安犯」。

中國全國人大常委會於2020年6月30日通過《香港國安法》，香港行政長官林鄭月娥同日深夜依照北京命令將該法頒布生效。唐英傑被控於7月1日下午，駕駛插有「光復香港時代革命」字樣旗幟的摩托車到灣仔撞向三名警員，致警員嚴重受傷。他否認所有控罪。高等法院原訟法庭法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信星期二（7月27日）裁定，該口號的「自然而合理後果」是構成煽動他人分裂國家，而被告人把摩托車撞向警員是故意挑戰香港法治的象徵，造成嚴重社會危害。 7月30日，唐英傑被判處九年有期徒刑，並吊銷駕駛執照十年。

5. 台灣裔律師為攻擊華裔老太的美國男子辯護 「我不在乎質疑」

今年3月中旬，76歲的華裔老太謝蕭珍在美國加州舊金山唐人街街頭遭到一名白人男子的突然襲擊。被打得血流滿面的她抄起路邊的木板，奮起回擊40歲無家可歸者詹金斯（Steven Jenkins）。事件隨即登上新聞頭條，詹金斯一夜間成為輿論的眾矢之的。他因涉嫌襲擊謝蕭珍與一名越南裔八旬老翁而被捕。令人意想不到的是，替詹金斯辯護的責任落到一名亞裔公設辯護律師艾瑞克·麥克伯尼（Eric McBurney）的身上，同為亞裔移民的他被推上了風口浪尖。