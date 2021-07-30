世界文明崩潰之後 這些國家人類生存機遇大

1 小时前

圖像加註文字， 紐西蘭（新西蘭）地理位置偏遠，最有機會能夠在末日浩劫中存活下來

最新一項科學研究顯示，如果世界文明毀滅，南太平洋島國紐西蘭（新西蘭）是人類最有機會存活下來的地方，北大西洋島國英國則排名第五，而多數大陸國家則情況不看好。

這項英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）全球可持續性研究所（Global Sustainability Institute）從事的研究顯示，氣候變化、生態破壞、資源枯竭、人口激增等各種因素綜合起來，極有可能會引發全世界文明崩潰，而這種局面很有可能在「未來數十年之間」就會出現。

據信，氣候變化可能會文明崩潰情況更為嚴重，加快惡化的速度。

排名前五名國家

研究人員從20個候選國家中找出了五個最有機會能夠在末日浩劫中存活下來，維繫自身文明的國家。

位於南半球的紐西蘭排名第一，其次是冰島、澳大利亞、愛爾蘭和英國，而美國排名第六。

上述前五個地方都是島嶼，或是島嶼型大陸，極端溫度比較少見，而且有海洋調節雨量。

研究人員表示，就算是受到氣候變化的影響，上述這些條件也使得他們最有可能會有相對穩定的未來狀態，而熱帶和副熱帶地區受到氣候變化影響最為巨大。

可持續性和自給自足

圖像加註文字， 英國也有農業生產但無法自給自足

紐西蘭排名第一，是因為具有地熱和水力發電等資源，還有廣大的可供農業用途的土地，而且人口也相對較少，因此比較容易能渡過難關。

英國雖然土地還算肥沃，也有部分農業生產，但是因為人口更稠密，農業土地不足，一旦發生全球性災難，未來可能無法保證自給自足。

美國排名第六，未能進入前五名，因為美國和其他國家的土地相連，有漫長的邊界。

全球可持續性研究所負責人瓊斯（Aled Jones）教授表示，研究的條件之一是一個地方的隔離程度，也就是說如果世界文明崩潰，一個國家與其鄰國如何連接或是否暴露在危險中，是一個很重要的考量。

「因此在這一點上面，島嶼國家比擁有陸地邊界的國家得分來得更高。」

圖像來源，Science Photo Library

氣候變化挑戰

瓊斯教授表示，「未來數年和數十年之間，全球社會就有可能會發生劇烈的變化。」

他說，氣候變化帶來的衝擊，包括越來越頻繁和越來越嚴重的乾旱和洪災，極端高溫或低溫，將會決定這些變化的劇烈程度。