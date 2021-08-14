氣候變化：中國應對政策對全世界有何重要

戴維·布朗（David Brown）

BBC 新聞

1 小时前

中國的碳排放量世界第一而且增長快速，遠遠超過世界其他國家。

專家們一致同意，如果中國的碳排放量沒有巨幅縮減，那麼全球對抗氣候變化的努力不會成功。

中國國家主席習近平已經承諾，將努力維持碳排放在2030年以前封頂，並且在2060年實現碳中和。

但是他沒有具體說明中國如何能夠實現這個雄心勃勃的目標。

爆炸式增長

雖然所有國家在降低碳排放方面都遭遇困難，但是中國面臨最大的挑戰。

中國人均碳排放大約是美國的一半，但是14億人口和爆炸式經濟成長使得中國的碳排放總量位居全世界第一。

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2006年，中國成為全世界二氧化碳排放量最高的國家，現在，全球溫室氣體總量有超過四分之一是中國排放的。

煤炭發電

許多專家表示，中國能夠降低碳排放，但是要做出根本改變。

幾十年來，中國高度依賴煤炭發電，而且還持續增加。

習近平表示，中國將從2026年「逐步減少」煤炭使用，但是相關講話受到部分國家政府和活動人士的批評，指責做得不夠。

北京清華大學的研究人員表示，中國需要在2050年以前完全停止使用燃煤發電，並以核能和可再生能源取代。

但中國不但沒有關閉燃煤發電站，而且還繼續在全國60多個地點興建燃煤發電站，有部分地點還不止一個。

法國巴黎的環境和氣候科學機構（Institute of Environment and Climate Science）研究人員菲利普·西艾斯（Philippe Ciais）表示，新建的發電站使用年限通常在30至40年間，如果中國要減少碳排放，就要先減少新電廠的發電量，同時還要關閉舊電廠。

如果不關閉舊電廠，可以加以改裝減少排放，但大規模改裝技術尚未成熟，而許多新電廠在使用不久後就必須報廢才能減少碳排放。

中國表示有權利像西方國家過去那樣，先發展經濟擺脫貧窮，再來想辦法減少碳排放。

中國通過一帶一路倡議也為其他國家的燃煤發電廠出資，但現在已經降低新投資。

中國綠色能源

清華大學研究人員表示，中國需要在2050年以前達成90%的能源來自核能和可再生能源。

中國的綠能科技製造，例如太陽能電板和大型電池的生產技術領先全球，這方面的領先有助於中國實現這個目標。

最早，中國是為了降低各大城市的空氣污染而開始擁抱綠色能源技術的。

但是現在，中國政府相信綠色能源科技有龐大的經濟潛力，能為千百萬中國人提供工作機會和經濟收入，還能減少中國對外國石油和天然氣的依賴。

英國海外發展研究院（Overseas Development Institute）的研究員曹岳（音譯）表示，「中國已經領先全球能源轉型，我們現在能夠使用越來越便宜的綠能科技，其中一個原因就是中國。」

中國的太陽能發電量也領先全球，考慮到中國龐大的人口基數，也許這並不算什麼，但這說明了中國未來的趨勢。

中國的風力發電也快速發展，2020年中國新設的風力發電是任何其他國家的三倍以上。

中國表示，2030年以前，將非化石能源發電量佔比提高至25%，許多觀察人士相信這個目標將會提早實現。

電動汽車

中國電動汽車銷售施展率排名全球第七，但考慮到龐大人口基數，中國生產和銷售的電動汽車數量遠遠超過任何其他國家，大約每20輛汽車銷售中，約有一輛是電動汽車。

要計算出電動汽車能降低多少碳排放並不容易，尤其是要考慮到把生產電動汽車和充電等過程中製造的碳排放也算進去的話。

但是研究顯示，電動車在使用年限期間的碳排放量，通常要比一般的汽油車和柴油車要少。

這對整體碳排放的降低至關重要，因為運輸造成的碳排放大約是燃燒燃料的碳排放的四分之一，陸地交通工具是最主要的排放來源。

在2025年以前，中國生產的電池儲電量將是其他國家生產電池儲電量加起來的兩倍以上。

觀察人士表示，這將使得可再生能源的儲存和釋放達到一個前所未有的規模。

中國土地綠化

溫室氣體排放淨值為零，並不表示中國不再排放溫室氣體。

淨值為零意味著中國將盡可能減少溫室氣體排放，同時通過不同手段吸收剩下來的碳排放。

增加有植被的土地面積能幫助吸收碳排放，因為植物能吸收二氧化碳。

在這方面中國也有鼓舞人心的好消息，中國綠化速度比任何其他國家都快，大部分歸功於用來減少土壤流失和降低污染的植樹項目。

另外，因為要增加農作物每年收成次數而不斷種植，也導致土地種植時間更長，加快綠化速度。

下一步？

全球對抗氣候變化是否能成功，取決於中國是否能成功。

蘭卡斯特環境中心（Lancaster Environment Centre）的提菲爾德（David Tyfield）教授表示，「除非中國能做到低碳經濟，否則我們不能解決氣候變化。」

中國有許多強項優勢，尤其是堅持長期戰略的能力，以及動員大規模投資的能力。