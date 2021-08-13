如何提升睡眠質量 每晚睡個好覺

卡西迪（Anne Cassidy）

BBC商務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嚴重的睡眠失調問題會造成整體經濟損失

貝克（Nicole Baker）是新冠疫情期間受到失眠困擾的其中一人，像她這樣的人還有很多很多。

她說，「以前我每天晚上九點鐘就能入睡，後來越來越晚，現在到半夜三點都還睡不著。這實在很折磨人，白天我都不能集中精神做事。」

貝克認為她失眠的原因是焦慮，「新冠疾病死亡人數，失業人數，失去旅行的自由，都讓我擔心，我還擔心我的家人，我的未來，這些都讓我的心靈承受很多壓力和焦慮。」

「我的心神超載，24小時持續不斷的擔心、緊張和壓力，讓我到了晚上無法入睡。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家說，起初我們還有動力克服疫情壓力，但隨著時間流逝，我們變得無法應付

疫情中的失眠困擾

英國南安普頓大學（University of Southampton）去年的一項調查發現，在新冠疫情之前，英國每六個人中有一人受到失眠困擾，但在新冠疫情爆發之後，每四個人就有一人失眠。

與此同時，「失眠」一詞2020年在美國被搜索的次數之高超過以往任何時候。

除了一般的緊張壓力和焦慮之外，造成睡眠問題的還有其他一些和疫情有關的因素，例如防疫措施導致日常生活規律的改變和社交活動的變化。

晚上睡不好覺，白天的生產力就會降低。因此新冠疫情也讓一些公司企業開始注意到員工的睡眠質量和數量，貝克工作的位於倫敦的MVF市場行銷公司就是其中之一。

新冠疫情爆發之後，該公司擴大了對員工的福利支持，提供精神健康諮詢，就睡眠主題舉行研討會，還讓員工免費加入Headspace冥想程序。

貝克表示公司新增的這些福利支持幫助她解決失眠問題，「它幫助我學習如何面對問題，管理新冠疫情對我和我身邊人的影響，讓我心裏能放鬆一點，這很重要。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多人在新冠疫情期間睡不好覺

封城導致睡眠失調

睡眠教練費雪（Katie Fischer）協助企業對員工提供睡眠支持，她表示除了焦慮之外，因為封城措施而被迫關在家裏也是導致睡眠失調的一大原因。

「許多人因為不出門也就不需要早起，所以早上也就越起越晚，人們的活動力減少了，到了晚上也就很難解壓。」

「不再需要通勤上班，許多人的一天規律都打亂了，睡眠也失去了規律。」

全球廣告公司GroupM在疫情開始之前，就已經對家中有幼兒的員工提供睡眠教練指導，在疫情爆發後，將協助對象擴及所有員工。

該公司邀請費雪提供員工一對一的睡眠教練指導，費雪在提供睡眠指導的時候，會先評估對方的健康背景，個人狀況，以及睡眠失調的可能原因，然後再試圖找出一個可能的解決辦法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 調查發現，在新冠疫情封鎖期間，很多人睡得更多，但質量更差

保證工作生活規律

蘭德歐洲（Rand Europe）2016年的調查顯示，在新冠疫情之前，睡眠失調的問題就已經造成英國經濟一年損失400億英鎊，因為缺乏睡眠的員工生產力降低，或者乾脆請假缺勤。

隨著越來越多公司凖備採取一種新的混合式工作方式，允許員工部分時間繼續在家工作，部分時間到辦公室上班，費雪建議企業僱主定期關心員工狀況。

她表示，企業公司應該在工作和家庭時間之間設定明確界限，鼓勵在家工作的員工建立工作生活規律。

費雪也建議，不論是否要前往辦公室上班，或是在家工作，都必須要在固定時間起牀，這樣才能維持好的睡眠質量。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 睡覺前看手機不利於睡眠

把睡眠當作「頭等大事」

催眠治療師和睡眠教練克斯滕（Max Kirsten）表示，許多人在新冠疫情期間養成了不好的睡眠習慣，其中包括長時間使用手機和平板電腦，這對睡眠品質造成了很大的影響。

他表示，「人們工作的時候看著屏幕，不工作的時候也看著屏幕，睡覺之前還在看屏幕，如果又有喝酒、下午或傍晚喝咖啡喝茶的習慣，那對睡眠就更不好了。」

英國能源行業組織ADE也邀請克斯滕為其員工主持睡眠學習研討會，協助因為新冠疫情而受到睡眠失調影響的員工。

ADE營運部門主管法藍奇曼（Lily Frenchman）表示，該公司還鼓勵員工訴說他們面臨的精神健康挑戰，「如果有人睡不著覺，不希望他們能主動求助，因為那說明了存在問題。」

「不論是工作上，或是個人生活上，失眠的人都需要幫助。」