塔利班重奪阿富汗、香港「民陣」組織解散、習近平提出「共同富裕」和本周更多精彩故事

31 分钟前

圖像來源，AFP

八月第三周，美軍陸續撤離阿富汗，塔利班士兵進入首都喀布爾並佔領總統府，意味著阿富汗政府垮台，而塔利班將重掌該國控制權，民眾迎來黑暗的一天；BBC記者分析中國氣候政策對世界的重要性：考慮到中國的碳排放量全球第一，世界對抗氣候變化的成敗就取決於中國；因主辦「七一」遊行而知名的香港「民陣」組織此前因召集人入獄陷入停頓，且持續被親政府媒體指控危害中國國家安全，在本周宣佈解散，結束19年歷史；具有國資背景的網投中文在字節跳動可擁有一個董事會席位，字節跳動亦可能謀求在美國上市，引發美國政壇再度質疑；中國國家主席習近平近日提出有關「共同富裕」的講話，引發一片嘩然。

在剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，BBC中文帶你一一回顧。

中國的碳排放量世界第一而且增長快速，遠遠超過世界其他國家。專家們一致同意，如果中國的碳排放量沒有大幅縮減，那麼全球對抗氣候變化的努力不會成功。

中國國家主席習近平已經承諾，將努力實現碳排放在2030年以前封頂，並且在2060年達到碳中和，但是他沒有具體說明中國如何能夠實現這個雄心勃勃的目標。

中國人均碳排放大約是美國的一半，但是14億人口和爆炸式經濟成長使得中國的碳排放總量位居全世界第一。雖然所有國家在降低碳排放方面都遭遇困難，但是中國面臨最大的挑戰，而世界對抗氣候變化的成敗就取決於中國。

圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 2019年6月9日，民陣召集人岑子杰（中）與壹傳媒創辦人黎智英（左二）帶領反對《逃犯條例》修訂案的遊行。這天普遍被視為「反送中「抗爭的開始。

因主辦香港「七一」反政府遊行而知名的「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）宣佈解散，結束19年歷史。成為繼香港教育專業人員協會（教協）之後，又一個因應《香港國安法》而結束的香港泛民主派組織。

「民陣」星期天（8月15日）發表聲明說，因召集人陳皓桓已經入獄，秘書處已無法運作，且沒有成員願意參與來屆秘書處工作，星期五（13日）一致議決解散。民陣稱感謝香港市民與組織一直併肩同行。

自今年3月以來，香港官方和親北京媒體接連指控民陣涉嫌收取美國官方組織資助等行為，意圖危害中共政權，違反《香港國安法》，並涉嫌其他刑事犯罪，建制派政客促請香港警方作刑事查處。陳皓桓此前曾對BBC中文批評稱，香港警察調查民陣是政治打壓，旨在讓其倒閉。

中國國務院港澳事務辦公室指控民陣解散是「癡心妄想」的「金蟬脫殼」把戲，稱「必須對其依法追究、嚴懲不貸」。

圖像來源，Getty Images

台灣周一（8月16日）開放本地自行生產的首款新冠疫苗「高端(Medigen）」的接種線上預約。

據台灣衛福部統計，至當天下午為止，約有30萬台灣民眾登記，首批將有61萬劑高端疫苗施打。

由於「高端」是台灣政府協助台灣藥商研發的新冠疫苗，台總統蔡英文及副總統賴清德都宣佈已上網登記預約，並在8月23日就會前往接種。

然而，「高端」也是全球首批先以「免疫橋接」（immuno bridging）技術取代三期實驗並通過使用地緊急授權（EUA）的新冠疫苗，在台灣醫界引起激烈辯論至今。

本文了解了有關「高端」疫苗的幾個問題。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一名塔利班戰士坐在拉格曼省路邊的阿富汗國民軍（ANA）車輛內。

塔利班士兵在本周初進入阿富汗首都喀布爾並佔領總統府，這意味著阿富汗政府的垮台，而塔利班即將重掌該國的控制權。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在周日（8月15日）已離開阿富汗，前往塔吉克斯坦。副總統薩利赫（Amrullah Saleh）也已逃離喀布爾。

美聯社援引塔利班一名官員的話稱，該武裝組織將很快在首都的總統府宣佈成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。這是1996年至2001年間，塔利班政權首次統治阿富汗時使用的國號。

隨著政權即將更迭，喀布爾陷入混亂，大量居民和外國人試圖逃離。美國軍隊正控制喀布爾的國際機場，在塔利班佔領阿富汗後，絶望的居民試圖逃離這座城市。塔利班稱，為了「阻止打劫」，其士兵已進城維持秩序。

對許多阿富汗人來說，這是可怕的一日，標誌著塔利班在被美國領導的聯軍驅逐近20年後重新掌權。

圖像來源，EPA

周五（8月20日），路透社援引公司記錄顯示，有政府背景的中國公司已入股字節跳動，擁有1%的股權。

中國的企業信用信息公示系統顯示，投資字節跳動的公司名為網投中文(北京)科技有限公司。

網投中文是由三家中國國家機構所有。該公司註冊文件顯示，由中國互聯網投資基金、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。中國互聯網投資基金由國家互聯網信息辦公室和財政部設立。

路透社援引一位消息人士稱，上述持股使具有國資背景的網投中文在字節跳動可擁有一個董事會席位。

隨著政府背景的資本注入字節跳動，相關爭議再起。共和黨籍的美國參議員盧比奧（Marco Rubio）本周四發佈聲明呼籲拜登再次禁止字節跳動的TikTok。

「北京的強勢表明，這個政權將TikTok視為黨國的延伸，那麼美國也需要以此對待（TikTok）。」

圖像來源，Getty Images

中國國家主席習近平近日提出「共同富裕」時稱，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。 講話一齣一片嘩然。

有分析認為，中國當局所謂的"共同富裕"意在鞏固社會底層民眾對中共執政合法性的支持，而下一步或向大型私企開刀，通過「綁架式」慈善助當局解決貧富不均的問題。