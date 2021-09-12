中國攝影師李懷峰：用鏡頭記錄窯洞人家的生活

43 分钟前

圖像來源，Li Huaifeng 圖像加註文字， 《家的味道》除了有食物的味道，也表現出一家人團聚的情感

中國攝影師李懷峰《土家窯園》系列作品中的《家的味道》獲得國際美食攝影大獎，也讓中國的美食文化和傳統的窯洞生活走入更多人的視野。

中國山西，一家三口在窯洞家裏，媽媽和小女兒在包餃子，爸爸在煮餃子......

憑借這幅《家的味道》，53歲的中國攝影師李懷峰贏得了2021年「粉紅女郎年度美食攝影家」（Pink Lady Food Photographer of the Year 2021）的稱號。

李懷峰近日接受BBC中文訪談，介紹獲獎作品的拍攝經歷，講述他為什麼要去黃土高原上的窯洞人家用鏡頭捕捉瞬間、記錄歷史。

捕捉瞬間 - 展示窯洞《家的味道》

粉紅女郎美食攝影獎被譽為「美食攝影界的奧斯卡」。該獎向專業及業餘攝影愛好者開放，參賽攝影作品反映出人與食物的緊密連結，以及透過食物表現出來的文化、傳統和一切美妙事物。

對李懷峰來說，吃是中國文化最重要的元素之一。

他對BBC中文說，「中國人特別講究吃，尤其是家庭團聚的時候，一定是共同享用美食，用吃來維繫家庭感情也是最自然的方式。」

李懷峰迴憶，《家的味道》是2016年10月他在山西黎城的傳統窯洞中拍攝的，照片表現出溫馨自然的家庭時光。

講起拍攝過程，李懷峰清楚地記得，當時最困難的就是如何才能捕捉到孩子自然的神情。因為當天正好是這位媽媽的父親的生日，全家人包餃子凖備給姥爺過生日。

「我經過主人同意之後進入窯洞裏拍攝他們一天的生活。但是，對他們家那位小女孩子來說，我畢竟還是一個陌生人，她始終沒辦法自然地面對鏡頭，前後花了不少時間才熟悉我在她家裏的存在。」

「等到按下快門捕捉到這張相片的時候，餃子都已經差不多包完了，男主人也開始把餃子下鍋煮，而姥爺還在外面收拾農作物還沒回家。」

「照片上可以看到小女孩子自然地和媽媽對話，媽媽在包餃子，爸爸在煮餃子。窯洞外還有光線照進來，整個畫面忠實呈現了窯洞人家生活場景，非常自然，也非常溫馨。」

圖像來源，Li Huaifeng 圖像加註文字， 李懷峰在窯洞的拍攝現場

記錄歷史 - 留下窯洞生活傳統

窯洞是中華民居歷史上一種特殊而且古老的建築形式，多見於中國西北黃土高原。

出生、成長於山東的李懷峰，為什麼選擇到山西去拍攝窯洞人家的生活？窯洞這種傳統民居到現代還有什麼吸引力能讓人關注他的攝影作品？

李懷峰向BBC中文說，「我第一次來到山西黎城就感覺當地人特別友善，特別純樸。只要你以禮相待，當地人就會把你當自己朋友，甚至像家人一樣的熱情招待。」

他說，這樣的純樸民風給他留下深刻印象。

近年來，越來越多的窯洞人家搬進了新建的磚房。李懷峰說，現在在窯洞生活的人家越來越稀少，年輕人都往大城市裏跑，只剩下老小還留在窯洞。他擔心如果再不記錄下來，很快地，窯洞生活的傳統就會消失在歷史裏面。

因此，他決定要將傳統的窯洞人家生活方式用鏡頭記錄下來，製作出了《土窯家園》攝影系列作品。

忠實記錄 - 重現普通家庭真實

黃土高原上的窯洞曾經也被認為是貧窮的象徵之一，山區窯洞的農民生活條件艱苦。李懷峰的窯洞攝影系列作品更多描繪的是普通人家日常生活所展示出來的對鄉土民情的關懷，對土地與家人的愛和感情。

難道說，窯洞生活沒有任何負面的景象嗎？當地人的生活真的如照片所呈現出來的那麼和諧，那麼溫馨和歡樂嗎？

對此李懷峰解釋說，並不是他刻意要避免負面景象，或者說是他要努力營造正能量。「作為一個攝影師，我只是用相機記錄當下的情景，重視呈現出窯洞人家的普通生活。」

李懷峰的窯洞攝影系列作品中有許多食物、或者是食物相關主題的照片。

他說，並不是他刻意要以食物作為拍攝的主題，而是因為食物本來就是生活的重要組成部分，攝影系列作品中也就自然會出現許多食物的畫面。

就像《家的味道》這張照片一樣，李懷峰也希望觀影者能通過他的照片，用食物喚醒自己內心對家的情感，用食物來連接起與家人的共同回憶，凝聚起與家人的感情。