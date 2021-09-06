太空人吃的沙拉，是這個人髮明的特殊生菜

維羅妮克·格林伍德（Veronique Greenwood）

BBC未來網

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在人造光下生長的生菜。

為了讓宇航員在太空中保持健康，需要很多綠葉菜。但是在太空軌道中，怎樣才能安全地種植蔬菜？一個種植生菜的人或許有答案。

法蘭克·莫頓（Frank Morton）正在紐約和一個朋友坐在一起，出席完一場植物養種員和廚師的活動之後，他就要飛回俄勒岡州。「嘿，看這個，」他的朋友說，「他們在太空站種了生菜。」

他回憶說，朋友當時在看著她的手機。他就問，哪一種生菜？

手機文章裏沒細說，但他們兩人都覺得，這是一個有趣的革新想法。

直到莫頓在一段時間之後的某本雜誌上看到那種生菜的圖片，他才大受衝擊：他知道那是一種什麼生菜。這種菜就是他自己發明的，一種奇特的酒紅色植物，他將之命名為「Outredgeous」。

無論是後花園的園丁還是美國太空總署（NASA）的研究人員，都能夠在主流種子目錄上買到它的種子。而事實上，當莫頓聯繫到這個實驗背後的研究團隊時，發現他們正是這樣做的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法蘭克·莫頓通過培植各種形狀和顏色的生菜成就了一份事業。

在莫頓首次推出「Outredgeous」十多年之後，這種長葉萵苣開創了歷史，可以圍著地球轉。

莫頓是培植這種生菜的先驅者，作為俄勒岡州一個有機農場的負責人，他對於奇美之物獨有的觸覺令他與妻子凱倫（Karen）一同經營的農場成為廚師和其他著迷於這種蔬菜的人士膜拜的地方。

他的植物養育生涯，以及他培植的生菜走上太空的這條路，開始於近40年前一棵扎眼的紅色植物出現於一片綠海的那一刻。

1981年，莫頓剛剛開始做農民。他一開始是種植兩種生菜，一種紅色的長葉萵苣和一種綠色的沙拉橡葉生菜，就是那種常見的葉子褶邊的生菜。當生菜結出種子時，他就會留下一些，凖備第二年種植。

在一片用這些種子種植出來的200多棵綠色橡葉生菜當中，他看到一些奇怪的東西。

「在它們中間，有一棵紅色的，」他說。

他當時就知道，那肯定是兩種菜的雜交。他在新一批種植時開始進行混種，第二年就收獲了形狀與顏色組合不一樣的新品種。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲太空總署（The European Space Agency）也進行了在太空中種植蔬菜的實驗。

就像用豌豆實驗開啟現代基因科學之門的奧地利神父格雷戈爾·孟德爾（Gregor Mendel）一樣，莫頓開始推斷這種植物的特徵是如何遺傳下來的。紅顏色是主要的特徵，勝過了綠色的基因。褶邊的菜葉也是，這解釋他在最初的一棵雜交生菜當中看到的是紅色的沙拉橡葉菜。

莫頓被此吸引住了。他在他的農場裏種植並且一代一代地改良，直到變成一種能夠有效地給他帶來經濟收入的品種，但是激發他滿滿好奇心的，還有接下來還會出現什麼。

「當時我腦子裏有些東西被點亮了，」他說，「從那裏我開始探索……從生菜當中，我又看到了其他植物分支，比如藜麥和辣椒等。我簡單是一頭栽進這些植物當中。」

不過，生菜的吸引力還在。在進行其他項目的同時，莫頓相要培植越來越紅的菜。

「我鑽進了』兔子洞『裏，你可以讓生菜紅到什麼程度，」他回憶說。

當他種出一棵發紅的菜，他就會將它與另一棵雜交，希望能夠種出更紅的。在那時候，生菜的顏色比現在的要單一，基本就只有綠色。所以當紅葉生菜出現時，的確是一個非比尋常的發現。

「它紅到讓其實大多數園丁都認不出來它是生菜，他們以為是某種甜菜，」莫頓說，「它紅色的程度簡直是離奇。所以我就給它取了那樣的名字。」

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 這項研究可能有助於在月球或火星建造可供應太空居民食物的溫室。

莫頓通過總部位於緬因州的強尼優選種子公司（Johnny's Selected Seeds）將「Outredgeous」的種子面向大眾出售。在他後來與在國際空間站（ISS）種植這種蔬菜的太空總署研究人員聯絡時，他得知「Outredgeous」還有另一種不尋常的，質。

他說，科學家決定選用何種沙拉菜進行實驗時，他們特別尋找那些不會輕易滋生細菌的綠色蔬菜。

他們擔心在空間站漂浮的大腸桿菌會感染沙拉菜，導致太空人員生病，而其他像芝麻菜和羽衣甘藍等蔬菜，微生物寄生的程度容易得出奇。

「她說『Outredgeous』生菜的『葉面滋生微生物要少得多』，」他回憶對話時說。這種菜符合要求，於是就創造了歷史。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 你有朝一日會不會吃上一種長得像玫瑰的生菜？

今天，莫頓一如既往地有多個培植項目在進行。他對於不起眼的卷心萵苣類植物的潛力特別好奇。

「你在超市裏買的那些水靈靈的球形包菜，」他說，「它們沒有很香，也非常笨重，但是它們有種很誘人的脆。」

他想象，假如有一種又脆又甜的小生菜，就像壘球大小，你能夠在晚餐的時候切成兩半與伙伴分享會怎樣？假如它特別皺或者顏色特別鮮艷會怎樣？

「那就像是一種你可以買來吃的玫瑰一樣，」他說。

從這個方向出發，他又一頭扎進了捲心菜培植裏，而且他已經開始了。