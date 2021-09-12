臉書針對用戶性別推送廣告引發爭議

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 臉書表示，對用戶「展示他們可能有興趣的廣告」可能會存在一定程度的偏見

權益活動團體調查發現，臉書的演算法根據用戶的性別推送男女使用者觀看不一樣的求職廣告，涉嫌違反平等法。

國際性非政府組織「全球證人」（Global Witness） 表示，臉書未能阻止針對特定目標歧視性的投放廣告，而且其演算法在決定哪些人看到哪些廣告、看不到哪些廣告的時候帶有偏見。

在一次實驗當中，幾乎所有收到機械工人求職廣告的臉書使用者都是男性，收到幼兒園保姆求職廣告的幾乎都是女性。

但是臉書對此表示，他們的軟件系統讓使用者能夠看到他們最感興趣的廣告。不過臉書也承認，這種做法可能會存在一定程度的偏見。

實際調查

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球證人對調查結果感到驚訝

「全球證人」做了一個實驗，在臉書上刊登了四個求職廣告，分別是招聘幼兒園保姆、飛行員、機械工人和心理學專業人士，廣告連接到求職平台indeed.com的實際空缺職位。

他們對臉書刊登廣告的要求只有一條，只要針對英國成年人投放廣告就好，也就是說，臉書的演算法最終決定哪些用戶會看到這些廣告。

結果，看到這些廣告的男女用戶佔比分別是：

機械工人：96%的是男性

幼兒園保姆：95%的是女性

飛行員：75%的是男性

心理學專業人士：77%的是女性

全球證人調查負責人赫斯特（Naomi Hirst）表示，「這個結果顯示，臉書的演算法帶有性別主義的偏見。」

性別偏見

演算法的設計目的是讓盡可能多的用戶點擊廣告，但是全球證人表示，這樣做讓人才招聘原本就已經存在的偏見情況更加嚴重。

在過去，如果想要招聘機械工人，僱主可能會在針對男性讀者銷售的雜誌上刊登求才廣告，如果有女性也想找機械工人的工作職位，只要去買那些針對男性讀者銷售的雜誌就可以看到這些廣告。

但是現在不是這樣，如果臉書在投放求職廣告的時候就先入為主地針對不同性別的使用者投放不同工作類型的求職廣告，那麼想要找機械工人工作的女性就可能受到差別待遇。

影響巨大

全球證人已經委託律師朱利（Schona Jolly）檢驗他們所獲得的證據，朱利對英國平等和人權委員會（Equality and Human Rights Commission）表示，臉書的運算系統可能導致歧視性的結果。

全球證人表示，他們還擔心臉書的廣告機制可能會導致其客戶違反平等法。

臉書的商業模式就是依靠廣告收入，如果這個商業模式導致歧視性的結果，那麼就會影響整個臉書的營運能力。