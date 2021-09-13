美國網球公開賽：英國新秀艾瑪·拉杜卡努奪冠引發華人圈關注

45 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 18歲的英國網球選手艾瑪·拉杜卡努的母親來自中國瀋陽

美國網球公開賽誕生一位新星，年僅18歲的女單冠軍艾瑪·拉杜卡努（Emma Raducanu）有一半的華裔血統，引發世界華人圈的關注，紛紛對她的成功和傑出表現表達祝賀和讚譽。

拉杜卡努在加拿大多倫多出生，爸爸是羅馬尼亞人，媽媽來自中國瀋陽，她2歲時隨父母移居英國。

在拉杜卡努美網女單奪冠之後，中國社交媒體鋪天蓋地的關注她，並有網友親切地稱她為「東北姑娘」。

拉杜卡努在這段視頻中以中文普通話說：「大家好，我想說謝謝，我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心。」

家人影響巨大

事實上，拉杜卡努過去曾經多次在媒體訪問中談論過她的混血背景，對自己的種族血統並不避諱。

她在採訪時曾經表示，媽媽和媽媽那邊的家人給她帶來的影響巨大。

她說，「他們的精神都非常堅強，就像是不會被任何事情打倒一樣，從她身上我受到很大的啟發。」

「我媽媽工作也非常努力，我從她那裏學到很多，包括紀律還有尊敬別人。」

今年夏天才剛剛從高中畢業的拉杜卡努表示，以前她在學校放假期間會跟媽媽去瀋陽，也在那裏打網球，她還喜歡看台灣電視節目。

拉杜卡努也說過，經常回去羅馬尼亞布加勒斯特探望奶奶，並留下美好回憶，「我一年回去好幾次，探望奶奶，感覺非常好，我喜歡那裏的食物。」

「我奶奶很會做料理，非常好吃，我和布加勒斯特也有很多聯繫。」

華人圈津津樂道

華人圈媒體和粉絲對拉杜卡努的華裔血統也津津樂道。

有微博用戶表示，「她在成長過程中經常回中國，而且還欣賞中國網球選手李娜，我太感動了。」

拉杜卡努愛看台灣電視節目也受到台灣網友的熱烈討論，網友紛紛表示，希望能知道她最愛看的是哪個台灣電視節目。

還有台灣網友說拉杜卡努長得很像台灣藝人楊丞琳，甚至把她暱稱為「網球場上的楊丞琳」，或「英國的楊丞琳」。

不過也有華人圈網友提醒，不要因為人家出了名成功了就搶著要沾親帶故，畢竟「她是英國人，代表英國比賽」。

從小嘗試多項運動

拉杜卡努在專心發展網球之前，從小就接觸嘗試多項運動。

她還特別喜歡賽車運動，在5到8歲之間，她經常開卡丁車，一開始在一個大巴車場上練習，後來到正規賽道上練習。

此外，到了9歲的時候，她還開始騎越野摩托車。

雖然後來她專注在網球這項運動上，但私底下仍然會找時間去開卡丁車或騎越野摩托車。

另外，她還喜歡騎馬、跳踢踏舞、打高爾夫、滑雪和打籃球。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 美國網球公開賽冠軍拉杜卡努（右）和亞軍費南德斯，一個18歲一個19歲，兩人都具有混血血統

菲律賓和厄瓜多爾混血的加拿大人

除了拉杜卡努之外，今年美網公開賽亞軍，19歲萊拉·的費南德斯（Leylah Fernandez）也具有混血血統。

費南德斯的父親是厄瓜多爾人，母親是菲律賓人，和華人圈關注拉杜卡努一樣，菲律賓的社交媒體也熱烈關注費南德斯。

不過費南德斯在接受採訪時曾經表示，自己對菲律賓文化並不是很了解，但是她說她喜歡菲律賓美食。

「我對菲律賓文化所知不多，但我知道我的爺爺煮得一手好菜，我回去加拿大多倫多看他時，他就會做很多好吃的，尤其是菲律賓美食。」