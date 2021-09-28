新冠溯源無定論「助長東南亞野生動物交易」

納文·辛格·卡德加（Navin Singh Khadka）

BBC國際部環境事務記者

10 分钟前

圖像來源，WWF Greater Mekong 圖像加註文字， 野生動物保護團體表示，東南亞國家很多人已經不再談論從野生動物製品感染病毒的風險

野生動物保育團體和調查人員說，新冠病毒溯源沒有一致性結論可能導致東南亞野生動物市場交易死灰復燃。

專家表示，2019年底新冠疫情爆發之後，東南亞地區喜歡野生動物製品的人突然之間不敢再接觸野生動物製品，但現在，合法或非法的野生動物製品消費者再度回流。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）東南亞野生動物交易項目管理塔維坎（Jedsada Taweekan）說，「我們發現人們忘了那可能和野生動物有關，沒有人討論了，這讓人很擔心。」

「一方面因消費野生動物而感染病毒的恐懼不復存在，另一方面，野生動物市場在疫情期間繼續交易。」

調查非法野生動物交易的國際組織「Traffic」也發出同樣的信息。

「有關新冠病毒源頭仍無有證據的結論，現在人們好像不太擔心食用或使用野生動物製品了。」Traffic在越南的Bui Thui Nga說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越南在非法飼養場查獲老虎和豹子

新冠溯源沒有一致性結論和消費者行為之間的關聯目前還沒有科學性的研究或調查。

美國情報部門認為，新冠病毒源頭有兩個可能性：與受感染的動物接觸傳染給人類，或是實驗室事故造成，但無法最終確定是哪一個原因。

許多科學家認為，可能要花費數年的時間才能獲得一個確定的結論。

與此同時，保育工作和調查人員表示，有證據顯示，即使是在新冠疫情期間，合法或非法的野生動物製品仍有持續供應。

國際組織「Traffic」的聲明說，「馬來西亞當局9月9日在吉隆坡國際機場附近查獲50個犀牛角和犀牛角碎片，兩名男子被逮捕，這是該國2018年以來截獲最大宗的犀牛角交易案。」

該組織東南亞分部聯絡人伊麗莎白·約翰（Elizabeth John）表示，「雖然沒有針對消費行為的調查，但是不管有沒有新冠疫情，野生動物製品的走私貿易從來就沒用停止過。」

打折扣出清庫存

專家表示，因為新冠疫情導致中國、越南和老撾等國邊界關閉或限制出入，這些國家的非法或合法的野生動物製品存貨越來越多。

過去多年以來，上述這些國家都有非常熱絡的非法野生動物製品交易市場。

圖像來源，WWF Greater Mekong 圖像加註文字， 湄公河下游國家野生動物交易仍然普遍

打擊跨國野生動物犯罪行為的國際非政府組織——野生動物司法委員會（Wildlife Justice Commission）在2020年出版的一份報告中表示，「為了盡快出清庫存，一些走私者甚至願意打折扣出售存貨。」

該組織的調查員表示，隨著東南亞國家之間跨邊界的限制持續，野生動物製品的存貨在今年繼續增加。

野生動物司法委員會資深調查員斯通納（Sarah Stoner）表示，「價格越來越低，因為走私者不願意手中存貨增加，不但風險加大，刑罰也會加大。」

該組織表示，他們提供的情報讓當局在尼日利亞查獲超過7000公斤的穿山甲鱗片和將近900公斤的象牙，這些野生動物走私品原本在7月的時候要從拉各斯走私到東南亞國家。

「Traffic」今年發表的報告說，2019至2020年在柬埔寨、老撾、越南、緬甸和泰國等五個湄公河下游國家的多個城市和鄉鎮超過1000個地點一共查獲將近7.8萬件非法野生動物部位和製品。

「查獲的野生動物部位和製品遍及各種種類的野生動物，包括熊、老虎和其他貓科動物，盔犀鳥、穿山甲、犀牛、羚羊，發現最多的就是象牙及其製品。」

越南非法老虎交易

圖像來源，Vietnam Police 圖像加註文字， 越南當局查獲非法飼養老虎

上個月，越南當局在義安省一處民宅地下室查獲17頭非法飼養的老虎；在那之前幾天，警方在一輛貨車上查獲7隻小老虎。

野生動物保育人士說，由此可知即使是在新冠疫情期間，野生動物交易市場仍然持續活絡。

他們擔心，活體野生動物被查獲可能會導致非法團伙屠殺老虎或熊，冷凍或冷藏逃避查緝並試圖在國內出售。

拯救越南野生動物組織（Save Vietnam's Wildlife）表示，「在新冠疫情之前，走私者走私活體野生動物，現在因為邊界各種限制，他們出售給國內買家。」

「新冠溯源沒有一致性結論，那些想要食用或使用野生動物產品的人現在比較不擔心因為野生動物而感染病毒了。」

泰國走私幼虎

圖像來源，Department of National Parks, Thailand 圖像加註文字， 泰國當局在私人動物園查獲兩隻走私幼虎，但動物園方面宣稱兩隻幼虎是園內老虎所生

今年3月，泰國當局對穆達老虎公園農場（Mukda Tiger Park and Farm）的老虎進行DNA檢測，發現兩隻幼虎並非園中老虎所生。

動物園方面宣稱，是園內飼養的老虎生下這兩隻幼虎，但DNA檢測證明這兩隻幼虎是從其他地方走私過來的。

世界自然基金會的塔維坎表示，「大約有1500隻老虎被飼養在私人野生動物園裏面，許多私人動物園的收入依賴每年數以百萬計的中國遊客，但現在因為疫情關係沒有任何遊客上門。」

「這些老虎現在會不會落到犯罪團伙的手上被屠殺販賣，是一個很大的問題，尤其是因為現在野生動物製品的消費者都忘了野生動物製品和新冠病毒的關係。」

圖像來源，WWF Greater Mekong 圖像加註文字， 中國禁止食用野生動物製品，但執法情況仍存在挑戰

中國食用禁令

自從新冠疫爆發以來，中國和越南已經禁止食用多種野生動物製品，但允許醫藥和科研或展示用途。

在新冠疫情爆發之初，人們普遍認為新冠病毒最有可能源自於武漢的華南海鮮市場，在中國進行的調查發現，大部分人們願意放棄食用野生動物製品。

國際非政府組織——亞洲行動（ActAsia）首席執行官蘇佩表示，「中國政府已經劃線，新冠病毒並非源自於中國，所以現在幾乎沒有人再談論野生動物和新冠病毒的聯繫。」