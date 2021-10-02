孟晚舟回國、日本首相角逐、中國大陸限電和本周更多重要故事

31 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 孟晚舟曾被美國檢方指控「欺詐」。但中國外交部稱，對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。圖為孟晚舟乘坐中國政府的包機於9月25日晚間抵達深圳。

2021年9月最後一周，美國司法部與中國電信巨頭華為高管孟晚舟達成協議，暫緩起訴孟晚舟違反美國制裁令，加拿大法院亦終止引渡聆訊，孟晚舟即時獲釋回國，當中可以有幾點法律解讀；中國官員在一場非公開會議中，向香港發展商表明，北京不會再容忍壟斷行為，要求香港的地產商幫助解決當地的房屋問題；中國多個省份進入"用電荒"；另外，一個最新的研究顯示，中國發放出去給全球許多國家的發展資金援助，至少是美國和其他大國的2倍，其中大部分是中國國有銀行的高風險高息貸款；日本前外務大臣岸田文雄當選日本自民黨黨魁，幾乎肯定將在10月4日的議會會議上成為新一任首相；中國大陸和台灣相隔不到一周先後申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協議》（CPTPP），引發對海峽兩岸借該亞太貿易協議角力的關注。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

中國電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟突然獲釋讓人瞠目結舌。北京強調，孟晚舟並沒有認罪；美國司法部則稱，她承認誤導了國際金融機構——「認罪」與否的爭辯令該案再次撲朔迷離。

自加拿大當局於2018年12月逮捕孟晚舟後，就開始了冗長的引渡審判。美國希望將孟引渡，以調查華為是否違反了美國對伊朗的制裁。在長達1000多天的司法訴訟中，中國、美國、加拿大三方不斷博弈。而當孟晚舟獲釋，中國真的贏了嗎？

法律專家提醒，要回答這個問題，首先要理解孟晚舟獲釋的五個關鍵細節。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港示威浪潮中，不少塗鴉都批評當地房子的售價或租金太高，換來的房子面積卻十分少。圖中字句批評："月租12,000元換來120平方呎，你認為這沒問題嗎？"

路透社早前引述消息稱，中國官員在一場非公開會議中，向香港發展商表明，遊戲規則已經改變，北京不會再容忍壟斷行為，要求香港的地產商幫助解決當地的房屋問題。香港媒體再跟進報導時引述消息稱，中國國家主席習近平在一個內部會議明言，地產商左右香港情況的做法已經一去不復返。

北京據報向發展商施壓的消息引起當地討論，多家地產公司的股份下滑。

多家地產巨頭先後嘗試為說法降溫，其中新鴻基地產回應香港媒體查詢時指出，公司沒有收到相關消息，也從不贊成壟斷市場的行為。而中原地產其中一名創辦人施永青也形容，北京政府向地產商施壓的說法「言過於實」，他不相信中央會「指示」地產商做任何事情，將他們「逼到牆角」。

分析認為北京一連串的舉動，似乎有意逐漸削弱地產商的影響力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國火電增長幾乎停滯，原因是煤炭價格的高速上漲（圖為燃煤電廠資料照片）。

入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。

這一輪電荒一直持續了整個夏天，但在9月23日，因為東北三省對居民用電進行拉閘限電，輿論反應達到高潮——9月23日下午瀋陽大面積突發停電，持續到當晚陸續來電，有道路甚至因信號燈停電而擁堵；鄰省吉林在同一天也執行限電，省會長春以及延邊的部分地區停電。

去年底，中國就經歷了一輪「電荒」，但尚未如本輪電荒一樣波及居民用電，BBC中文梳理出背後三個可能原因：電力需求增長過快導致的供給相對不足，電煤價格上漲，以及受到「雙控政策」影響。

圖像來源，Costfoto/Barcroft Media via Getty Images 圖像加註文字， AidData 表示，中國仍然是許多低收入和中等收入國家的首選融資方。

一個最新的研究顯示，中國發放出去給全球許多國家的發展資金援助，至少是美國和其他大國的2倍，其中大部分是以中國國有銀行的高風險高息貸款（high-interest loans）形式提供。

中國貸款的數量之大令人咋舌。在不久之前，中國尚還接受外國援助，但現在情況已發生變化。

根據美國弗吉尼亞州的威廉瑪麗學院（College of William and Mary）AidData研究實驗室的數據顯示，在18年間，中國向全球165個國家的13427個基礎設施項目提供了資金或貸款，金額高達8430億美元。

這些資金大部分與中國國家總書記習近平雄心勃勃推動的「一帶一路 」戰略有關。從2013年開始，這計劃利用中國在基礎設施項目方面的專長和充足的外匯，建立新的全球貿易路線。

然而，批評者開始擔憂，資助許多中國項目的高息貸款，正在使毫無戒心的全球許多民眾背上天價債務。

而這對中國官員自己來說甚至也是個新信息。

圖像來源，Reuters

日本前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida）於9月29日當選日本自民黨黨魁。由於自民黨在日本眾議院佔有多數席位，他幾乎肯定將在10月4日的議會會議上成為新一任首相。

岸田文雄此次選舉之前一直被認為是日本自民黨內堅定的溫和派，他的當選被認為是傳統日本領導人風格的回歸。外界預計岸田文雄上任後將繼續強化日美同盟，支持印太區域的自由與開放，並且以務實而強硬的態度處理中國事務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

中國和台灣相隔不到一周先後申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協議》（CPTPP），引發對海峽兩岸借該亞太貿易協議角力的關注。

也有分析認為，台灣欲借力CPTPP擺脫過於對中國市場的依賴，但台灣對日本福島五縣食品的進口禁令成為其「入群」的另一障礙。