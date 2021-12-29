美國俄羅斯在歐洲對峙，普京劃出「紅線」

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂

近幾周以來北約同俄羅斯軍事對抗升級被同冷戰中導致美蘇走向核戰爭邊緣的古巴導彈危機相提並論，眼下的危機也能通過談判和妥協解決嗎？

俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂。上周俄羅斯提出要同西方談判討論一系列安全建議，包括要北約承諾放棄在東歐國家和烏克蘭的軍事行動。

目前美國和俄羅斯官員都已經表示要在1月初舉行安全會談。據料討論會涉及俄羅斯在烏克蘭周邊的軍事集結以及莫斯科要求北約承諾不吸收烏克蘭為成員國的要求。

俄羅斯總統普京周四（12月23日）說，俄羅斯希望避免衝突，但需要美國及其盟友立即對俄羅斯關於安全保證的要求做出「回應」。

周日（12月26日）克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫說，北約擴展到了俄羅斯邊界成了「事關生死」的問題，俄羅斯要求北約保證不進一步東擴。

美國拜登政府的發言人周一（12月27日）說俄羅斯和北約將在1月12日舉行會談，並在13日舉行包括莫斯科，華盛頓和其他幾個歐洲國家的會議。

莫斯科外交部證實了上述會議日期，並說俄羅斯同美國的會談1月10日在日內瓦舉行。

俄羅斯的「紅線」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京說，俄羅斯希望避免衝突，但需要美國及其盟友立即對俄羅斯關於安全保證的要求做出"回應"。

克里姆林宮提出的要求有，俄羅斯對北約吸納烏克蘭為成員國問題上擁有實際的否決權。這點西方已經表示不能接受。

周一（12月27日）俄羅斯外長拉夫羅夫指出，「如普京總統所說，實際上他們（北約）已經到了俄羅斯的家門口，當然我們不能無動於衷。」

烏克蘭外交部發言人說，烏克蘭強調「只有烏克蘭和北約成員國有權決定我們關係未來如何發展，包括烏克蘭成為北約成員國的問題。」

俄羅斯提出的其他的要求還包括美國從歐洲撤走核武器，從波蘭和愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家撤走北約的多國部隊。波羅的海國家曾經是蘇聯的一部分。

俄羅斯外長拉夫羅夫還說，「北約現在是個純粹的地緣政治存在，旨在掌握蘇聯解體後華沙條約組織消失後留下的領土。這就是他們正在做的事情。」

華沙條約是蘇聯同中歐和東歐的衛星國建立的共同防禦組織。該組織在1991年蘇聯解體前解散。

美國表示不接受

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國偵察機發現蘇聯在古巴秘密部署中程導彈後美蘇對峙升級走向核戰邊緣

美國拜登政府已經表示俄羅斯的一些要求不可接受，但是華盛頓會就會談的形式做出更具體的建議。

美國副總統哈里斯在接受美國電視頻道採訪時曾說，華盛頓在同莫斯科就相關問題進行直接對話，並重申美國對烏克蘭領土完整的承諾。她說「我們一直表明凖備進行你們從未見過的制裁」，但是她拒絶對制裁的細節做進一步說明。

美國和歐盟以及七國集團都警告普京說，俄羅斯的任何新的侵略行徑都會招致強硬的經濟制裁，並讓他們承受「巨大的後果」。

美國和烏克蘭指俄羅斯正凖備入侵烏克蘭。《金融時報》報道說，美國和歐盟都擔心俄羅斯的安全要求可能是戰爭的前奏，數周前俄羅斯在烏克蘭邊界集結了約10萬人的部隊。

俄羅斯否認該指稱，並且表示俄軍部署是為了防禦不斷逼近的西方軍事力量。俄羅斯的衛星通訊社報道說，美國讓杜魯門號航母繼續滯留地中海，沒有按計劃去中東，旨在向歐洲的北約盟國提供支持。

古巴導彈危機

俄羅斯的高級外交官和評論員目前俄羅斯和西方大國就烏克蘭問題僵持不下造成的危機比冷戰中的古巴導彈危機更嚴重。古巴導彈危機是冷戰美蘇對抗歷史上雙方最接近全面核戰爭的一次對抗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在古巴導彈危機期間，美國封鎖古巴，並對駛近古巴的蘇聯船隻進行攔截檢查。

1959年美國公開了在距離莫斯科2000公里的意大利和土耳其部署了中程導彈。同年古巴發生革命，卡斯特羅上台。

1961年古巴同美國斷交倒向蘇聯。當時的蘇聯領導人赫魯曉夫同卡斯特羅商定古巴部署導彈，加強古巴對付美國入侵的能力。1962年蘇聯在古巴秘密部署了中程和中遠程導彈。

美國發現古巴導彈部署後宣佈封鎖古巴並要求蘇聯撤走導彈，蘇聯堅持繼續軍事援助古巴對付美國威脅。