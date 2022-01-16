朝鮮彈道導彈測試：美國制裁並加強對平壤施壓

19 分钟前

周六（1月15日）朝鮮證實他們從列車上試射了彈道導彈至少兩枚彈道導彈，朝鮮官方通訊社報道說導彈測試旨在「檢驗和評估掌握行動程序的熟練程度」。

朝鮮的導彈試射顯然是對之前美國宣佈制裁朝鮮的回應。美國已經指朝鮮的導彈試驗是「挑釁」而且要對朝鮮實行更嚴厲的制裁。

之前朝鮮外交部警告要對美國的制裁做出「更強硬」反應。數小時以後，朝鮮進行了進入新年以來的第三次導彈試驗。 朝鮮在幾次試驗中共發射了4枚導彈。

固體燃料機動發射

韓聯社報道引用韓國軍方消息人士說，朝鮮試射的導彈在36公里的高度以6馬赫的速度飛行了430公里。

報道說朝鮮最新測試的機動短程導彈可能使用了固體燃料，似乎是模仿了俄羅斯的伊斯坎德爾導機動彈道導彈。

朝鮮在2019年首次試射了這種導彈。按照設計，該型導彈能在低空飛行而且具有較高機動性，加大了導彈躲避反導系統攔截的能力。

去年9月朝鮮首次從列車上試射導彈，使其導彈發射形式多樣化。現在朝鮮能夠在包括潛艇在內的多種平台上發射導彈。

朝鮮中央通訊社報道說，兩枚導彈的預定目標在東海。日本媒體報道說，朝鮮測試的彈道導彈落在日本專屬經濟區外。

美朝互相指責

朝鮮媒體周三（1月12日）報道說朝鮮成功地發射了一枚高超音速導彈。當天美國財政部宣佈對6名朝鮮人和一名俄羅斯和一個俄羅斯的公司實行制裁，他們被指「擴散大規模殺傷性武器」。

美國本周對朝鮮發出更強硬的譴責。周四（1月13日）美國國務卿布林肯說朝鮮的導彈試驗破壞穩定，其用意在於「吸引關注」。

布林肯在電視採訪中說，朝鮮在過去也做過同樣的事情，今後可能還會繼續做。但是美國要集中同盟友和伙伴努力，確保他們能夠得到很好的保護。朝鮮會因為自己的行為承擔後果。

周五（1月14日）朝鮮外交部發表聲明指責華盛頓單方面採取行動「故意導致局勢升級」。據朝鮮媒體報道，朝鮮外交部發言人說，如果美國採取如此的對抗行徑，朝鮮將被迫做出更強有力的反應。

美國財政部制裁

美國表示這是「反對朝鮮大規模殺傷性武器和彈道導彈項目正在進行努力的一部分」。

財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜（Brian Nelson）說，美國的制裁是針對朝鮮「繼續利用海外代表非法採購武器所需物資」。

在被制裁名單中有在俄羅斯符拉迪沃斯托克居住的朝鮮人 Choe Myong Hon。他被指把俄羅斯的「通訊相關設備"提供給朝鮮"第二自然科學院」。該機構在2010年受到美國制裁。

4名在中國居住的朝鮮人也受到制裁。他們被指為平壤的導彈項目採購鋼鐵合金，軟件，化學品和其他商品。他們是在大連的「沈光錫」（Sim Kwang Sok），「卞光哲」(Pyon Kwang Chol)和瀋陽的「金宋勳」（Kim Song Hun）和「康哲鶴」（Kang Chol Hak）。

在制裁名單中的還有在莫斯科居住的O Yong Ho，和一名俄羅斯人阿拉爾（Roman Anatolyevich Alar）和一個莫斯科的公司Parsek LLC。他們被指「進行了活動和交易，物質上幫助了朝鮮的大規模殺傷性武器項目和獲得其他投送方式。」

外交行動

美國財政部說，朝鮮去年9月以後發生了6次彈道導彈，都違反了聯合國安理會決議，因此他們採取了制裁行動。

美國財政部說，受到制裁的個人在美國的財產會被沒收。世界其他地方的人同被制裁的個人和機構進行交易也會受到美國制裁。

之前拜登政府多次提出要和朝鮮進行核談判，並表示願意在「任何地點，任何時間」舉行上述談判。但朝鮮拒絶了美國的建議，堅持要華盛頓做出讓步，即放棄對朝鮮的"敵對政策"。

朝鮮在2019年退出同美國的談判，因為雙方沒有就美國放鬆制裁換取朝鮮放棄核武器項目達成一致。