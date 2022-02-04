台灣冬奧選手黃郁婷穿中國隊服引發的一場熱議

15 分钟前

圖像來源，Getty Images

參加2022北京冬奧會的台灣競速滑冰選手黃郁婷穿著中國隊服進行練習的影片在社交媒體上引發一場有關「運動與國籍」的熱烈爭議。

黃郁婷後來已經將影片從個人社交媒體頁面上移除，並表示中國隊服是一位曾同在德國訓練的中國隊好友所贈送的禮物，並無其他含義。

黃郁婷：「運動歸運動」

黃郁婷在個人臉書上回應說，「運動歸運動，在運動界裏，我們沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦點。」

她還說，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油！雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！」

台灣體育署：提醒，不會處罰

對黃郁婷在練習影片中穿著中國隊服引發的爭議，台灣體育署副署長林哲宏表示，已經特別提醒選手要有這方面的敏感度，需特別注意。

林哲宏表示，黃郁婷與該名中國選手是在德國訓練時認識的好朋友，通常選手訓練結束離開前都會互相交換禮物，「所以她這次去北京練習時穿了這件服裝。」

林哲宏說，黃郁婷已經為此表達歉意，比賽將按計劃進行，體育署不會對她出賽有任何的處置，不過他已經特別提醒選手，在社交媒體上的發言，這方面的敏感度要有，要特別注意。

台灣教育部長潘文忠也致電包括黃郁婷在內的幾位台灣冬奧選手，轉達總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的關心與打氣。

黃郁婷也在臉書發文表達感謝，「我會謹守本心，不忘初衷。」

黃郁婷是誰？

2022北京冬奧會台灣只有四名選手參加比賽，而黃郁婷是其中之一，也是隊伍中唯一擁有冬奧經驗的選手。

來自高雄的黃郁婷過去是一名競速滑輪溜冰選手，曾在亞運會奪金，也在亞錦賽、世錦賽和世界運動會奪得過獎牌。

但滑輪溜冰並未納入奧運比賽項目，因此黃郁婷轉戰競速滑冰運動，不到一年內達到世界杯秒數標，之後一直參加女子500、1000和1500米三個項目，並在平昌首次征戰冬奧。

33歲的黃郁婷出身於溜冰世家，父母親也是因為花式溜冰而相識。父親黃錦龍是她的啟蒙教練，目前仍然負責黃郁婷的訓練指導。

台灣網友：運動無國籍是「一廂情願」

對於黃郁婷的「運動歸運動，運動無國籍」之說，有台灣網友不以為然，留言指出，「建議您請那位中國朋友穿上台灣隊服拍影片上傳，他如果願意，我就承認運動歸運動。」

也有網友表示「運動無國籍」之說是黃郁婷的「天真和一廂情願」，奧運會上每一位選手都是代表自己的國家參賽，運動無國籍要從何說起。尤其是台灣只能以「中華台北」的名義參賽，更凸顯了運動界裏國籍的重要性。

國民黨的趙少康也表示，在國際競賽中，國籍是很重要的，雖然經常說「政治不干涉體育」，但兩者從來都分不開，「就算是穿美國國家隊的制服也很不妥當」。

此前台灣曾表示不會參加北京冬奧的開幕和閉幕儀式，但沒過幾天后又「急轉彎」，改口說應國際奧委會要求將會參加開幕閉幕儀式，並宣佈由黃郁婷和另一名男子選手掌旗入場。

在黃郁婷發生穿中國隊服的風波之後，台灣前外交官劉仕傑呼籲撤換掌旗人選，質疑是否應該「由一個宣稱『運動歸運動，沒有國籍之分』的選手來掌旗」。

中國官媒小報：「網絡霸凌」

中國官方小報《環球時報》發聲聲援黃郁婷，表示黃郁婷因為穿著中國隊服而遭到台灣網友和媒體輿論的「網絡霸凌」。

該報表示，中國網友支持黃郁婷，不受分離勢力的操縱，不落入體育和奧運政治化的圈套。

也有中國大陸的網友給黃郁婷加油，要她「好好比賽，不要落入政治化圈套。」