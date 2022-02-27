俄羅斯烏克蘭危機：俄羅斯遭國際金融制裁，中國能起什麼作用？

羅素·霍頓（Russell Hotten）

BBC記者

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反對俄羅斯的抗議者要求國際金融制裁俄羅斯，把俄羅斯從全球銀行間系統中排除出去

歐洲聯盟、美國、英國和其他盟國達成協議要將一些俄羅斯銀行從「全球銀行間系統」（SWIFT）中排除出去，這是世界許多金融機構使用的一種國際支付系統。

「全球銀行間系統」使全球範圍內的資金交易更方便，用全球銀行間系統進行制裁旨在打擊俄羅斯的銀行網絡和通過該系統取得資金的能力。

「全球銀行間系統」

「全球銀行間系統」堪稱全球金融大動脈，讓資金順暢快捷地跨境流動。「全球銀行間系統」的英文縮寫SWIFT意為環球銀行金融電信協會。

「全球銀行間系統」創立於1973年，總部設在比利時。這個系統將200多個國家的11000個銀行和機構相連接。

不過「全球銀行間系統」並不同於傳統意義上的商業銀行，是一種快速信息系統，被用來通知用戶付款何時發送，何時到達。

「全球銀行間系統」每天發送4千萬個信息，涉及公司和政府間萬億美元的交易。

俄羅斯交易佔了其中的1%。

誰擁有並控制全球銀行間系統?

「全球銀行間系統」由美國和歐洲銀行創立，他們不願意讓一個單一機構開發他們各自的系統並對全球銀行間系統形成壟斷。

「全球銀行間系統」由兩千多家銀行和金融機構共同所有，並由比利時國家銀行同世界其他主要國家的央行聯合監督，這些央行包括美聯儲和英格蘭銀行。

「全球銀行間系統」幫助其成員以安全方式進行國際貿易，但不應該在爭端中做出偏袒。

但在2012年伊朗因為核項目受到制裁後，作為制裁內容的一部分，伊朗也被禁止使用「全球銀行間系統」。該制裁令伊朗幾乎損失了佔其外貿30%的石油出口收入。

「全球銀行間系統」表示他們對制裁決定沒有影響力，強加給他們的決定都由政府做出。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 面對制裁，俄羅斯銀行可能會繞道通過諸如中國這樣的沒有制裁俄羅斯的國家進行國際支付活動

「全球銀行間系統」的制裁會對俄羅斯產生何種影響?

在現階段還不清楚哪些俄羅斯銀行會被從「全球銀行間系統」中排除出去。今後幾天會有相關消息公布。

歐盟，美國，英國和其他一些國家聲明說，從該系統排除俄羅斯會「確保這些銀行和國際金融系統脫離，影響他們在全球運行的能力。」

制裁旨在讓俄羅斯公司無法使用「全球銀行間系統」提供的順暢，快捷的交易手段。這會讓俄羅斯能源和弄農產品出口的收入受到嚴重干擾。

在這種情況下，相關銀行可能不得不直接聯繫，於是就會產生延誤，增加交易成本，最終會切斷俄羅斯政府的收入。

俄羅斯曾經面對過被從「全球銀行間系統」中排除的威脅，那是在2014年俄羅斯兼併克里米亞的時候。當時俄羅斯表示實行「全球銀行間系統」制裁無異於宣戰行為。

當時西方國家並沒有將制裁威脅付諸實施，但是那次制裁威脅讓俄羅斯開始發展自己的跨境支付系統。

為應對受到「全球銀行間系統」制裁，俄羅斯政府已經建立了本國獨立的支付卡系統，該系統被稱為「米爾」（Mir）。不過目前使用俄羅斯這種卡支付系統的外國銀行很少。

為何西方在全球銀行間系統制裁問題上有分歧?

一些國家，包括德國，法國和意大利，一度對用「全球銀行間系統」制裁俄羅斯並不情願。

俄羅斯是歐盟石油和天然氣進口的主要供應國，在石油和天然氣進口另尋其他途徑並不容易。加上能源價格飛漲，許多國家的政府都不希望看到油氣供應受到進一步干擾。

而那些有俄羅斯欠款的公司在制裁發生的情況下不得不尋找其他途徑從俄羅斯取得還款。一些人說，這種制裁會帶來的國際金融混亂太大。

俄羅斯前任財政部長庫德林·阿列克謝·列奧尼多維奇（Kudrin Alexey Leonidovich）說，俄羅斯被「全球銀行間系統」排除會讓俄羅斯經濟收縮5%。