烏克蘭戰爭：德國大幅增加軍費 專家質疑何時轉為戰力

59 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 德國宣佈增加軍費後法蘭克福股市德國軍火製造商股票大幅上揚，製造裝甲戰車的萊茵鋼鐵股價開市上升幅度超過30%（德國的豹式坦克）

俄羅斯入侵烏克蘭之後，德國決定大幅提高國防預算一事舉世矚目。德軍獲得一千億歐元額外撥款，此舉也意味著德國國防預算佔GDP的份額從1.5%提升到2%，達到北約成員國應有水平。然而， 大幅度調升的軍事撥款能否能轉化成為有效的國防戰力則受到各方關注。

歐洲大陸戰火重燃無疑是促使德國改變二戰以來長期和平主義姿態的決定性因素。德國總理肖爾茨所屬的中間偏左社會民主黨不再反對增加軍費方案。2021年以後德國社民黨同前總理默克爾中間偏右的基民盟聯合執政期間一直反對增加軍費。

預算案使得德國軍火工業希望得到大訂單，不少軍工企業的股票過去數日猛漲。據英國金融時報（FT）報導說，在肖爾茨宣佈增加軍費後，法蘭克福股市德國軍火製造商股票隨即大幅上揚。製造裝甲戰車的萊茵鋼鐵股價開市上升幅度超過30%，生產電子傳感器的Hensoldt公司股價上升了45%。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 德國希望採購美國F-35多用途隱身戰鬥機替換1970年代就開始部署的颶風戰機

尖端武器系統採購

儘管軍費猛增使德國一躍成為緊隨美國和中國之後的世界軍費開支第三大國家，但是已經有專家學者表示，從增加軍費到轉化成軍事實力並非輕而易舉之事。

英國華威大學的國際問題學者洛夫曼（Georg Löfflmann）已經在旁觀者雜誌撰文說，一千億歐元的國防撥款並不足以讓德軍成為具有可信實力的軍隊。德國也有評論認為，德軍在冷戰後大幅度縮編，相比現在需要採購尖端武器和增加軍隊基本需求開支，一千億歐元沒有能否被有效率利用存在不少疑問。

目前在靠近烏克蘭邊界的東歐領空，北約主要靠美軍部署的12架F-35多用途隱身戰鬥機執行監視和空中巡邏任務。

金融時報報道說，德國國防部希望採購F-35這款世界最先進的隱形戰機替換已有的颶風戰機，執行攜帶核彈任務。

目前德國仍然依賴布歇爾空軍基地的颶風戰機在核打擊發生時攜帶美國部署在那裏的核彈升空執行核打擊任務。颶風戰機是德國從1970年代就開始部署的上一代戰機。

除了F-35戰機，德軍還希望得到資金購買所謂的「未來空戰系統」(FCAS), 即法國，德國和西班牙共同研發的以第六代戰鬥機，那是一種有無人機配合的新一代戰機作戰系統。預計這種戰機能在2040年前後服役。

此外德國還希望更新現有的重型運輸直升機，對愛國者防空系統進行現代化。德國媒體報道，德國國防軍還可能採購以色列的武裝無人機。採購目標還包括現代化的軍艦。

非一朝一夕之功

德國國際和安全事務研究所國防專家梅傑（Claudia Major）在接受德國之聲訪問時說，因為德軍之前的許多採購積壓到現在都沒有解決，所以德國軍隊馬上用新增軍費採購新裝備並不現實。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國前總理默克爾執政時的外交和防務政策被認為對俄羅斯讓步過多(默克爾訪問駐阿富汗的德國軍隊)

英國華威大學的國際問題學者洛夫曼說，冷戰結束後，德國大幅削減國防開支用來補貼兩德統一的費用。德國國防軍從1980年代的50萬減少到2010年代17萬，重型裝備減少了80-90%。例如德國國防軍原來的2225輛豹2型主戰坦克到2010年就剩下220輛。

後來國防預算有所增加，超過了460億歐元，但仍然裝備不足，主要的武器裝備採購缺乏，諸如運輸機，直升機和軍艦採購多次被擱置。年底未用的經費被勾消，國防軍無法制定長期計劃。

另外德國國防軍在一些基本需要方面，諸如彈藥缺乏，戰鬥靴，內衣等也存在供應問題。除了資金問題，過去，德國國防軍採購武器和材料組織工作混亂，官僚掣肘。德國之聲報道舉例說，2015年12萬支步槍的訂單，一直在法律扯皮，現在仍然沒有通過。

德國聯邦議院議員，國防軍總參謀長基澤維特（Roderich Kiesewetter）主張恢復強制徵兵制度，他說德國國防軍需要許多資金和時間才能恢復對新入伍軍人的訓練和裝備能力。

2011年德國總理默克爾取消了強制兵役制，德國國防軍一直面臨招募不足的問題。衛報報道說，基澤維特說，德國現在要反思過去16年對俄羅斯的政策。他認為默克爾執政時期對普京讓步太多。