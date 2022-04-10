巴基斯坦政壇風雲：議會不信任投票罷免了總理伊姆蘭·汗

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曾經是板球明星，被許多人視為民族英雄的伊姆蘭·汗成為巴基斯坦歷史上第一個被不信任投票罷免的政府總理

巴基斯坦政壇經過數天波濤洶湧，巴基斯坦國民議會午夜後通過不信任投票，剝奪了總理伊姆蘭·汗的政治權力。

反對黨在上周日提出不信任議案，但是伊姆蘭·汗通過解散議會阻撓了不信任議案。他認為不信任案違反了巴基斯坦憲法。

但上周四（4月7日）巴基斯坦最高法院裁決說阻撓反對黨派不信任議案違憲。周末國民議會再次舉行了不信任投票。

巴基斯坦反對派領袖 謝赫巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）說，巴基斯坦和議會"終於擺脫了嚴重的危機"。他在社交媒體上說，「祝賀巴基斯坦民族迎來了新的黎明」。

反對黨派在巴基斯坦國民議會的342個議席中取得174票的多數通過了不信任案，令曾經是板球明星的伊姆蘭·汗成為該國第一個被不信任投票罷免的政府總理。

周一巴基斯坦國民議會將舉行投票選出伊姆蘭·汗的繼任者，新總理任期到2023年10月，屆時巴基斯坦將舉行新選舉。

「國際陰謀論」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在巴基斯坦伊斯蘭堡伊姆蘭·汗的支持者舉行抗議，警察拘捕了許多抗議者

伊姆蘭·汗曾經表示反對黨派反對他的種種指稱毫無事實根據，那不過是美國主導的政治陰謀，要剝奪他的權力，原因是他拒絶同華盛頓站在一起反對俄羅斯和中國。

伊姆蘭·汗多次表示巴基斯坦的反對黨派同外國勢力勾結。伊姆蘭·汗領導的巴基斯坦正義運動黨(PTI) 的黨員也認為伊姆蘭·汗是國際陰謀的受害者。

但美國表示伊姆蘭·汗的指稱並非事實，伊姆蘭·汗從來沒有提供任證據證明自己的指稱。

BBC在巴基斯坦的記者科爾馬尼（Secunder Kermani）說，伊姆蘭·汗在板球運動職業生涯中獲得了民族英雄般的地位。在多年的政治角逐中，他依靠人格魅力和受歡迎度擊敗了長期主宰巴基斯坦政壇的兩大政治家族當選為總理。

之前從未有一個巴基斯坦總理能夠完成5年任期，但伊姆蘭·汗作為政壇的新生力量以及反腐承諾被普遍看好可能成為第一個完成任期的總理。