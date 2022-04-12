巴基斯坦產生新總理但前總理支持者抗議未絶

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 夏巴茲·謝里夫上周日提出作為總理候選人的申請後，議會通過不信任案免去了伊姆蘭·汗的總理職務

巴基斯坦議會在周日（4月10日）凌晨通過不信任投票罷免了伊姆蘭·汗總理職務後，巴基斯坦議會選定夏巴茲·謝里夫擔任該國總理。

70歲的夏巴茲·謝里夫是反對派聯盟領袖，他們一直反對伊姆蘭·汗，上周終於在國民議會中的不信任投票中贏得了多數。

夏巴茲·謝里夫現在要組閣成立新政府管理國家，一直到2023年8月巴基斯坦將舉行選舉，產生下屆總理為止。

不信任票

上周巴基斯坦政壇經過數天激烈的折衝角力後，69歲的伊姆蘭·汗終於在不信任投票中被從總理位置上驅逐。之前伊姆蘭·汗為阻止在議會中發起不信任案，他解散了議會並且要求提前舉行選舉。

但巴基斯坦最高法院同意反對派呼籲，認為伊姆蘭·汗的行為違憲，判決議會繼續進行不信任投票。

周一（4月11日）國民議會全票通過，推選謝里夫擔任總理，使其成為巴基斯坦的第23任總理。伊姆蘭·汗領導的巴基斯坦正義運動黨在議會中抵制了投票。

夏巴茲·謝里夫上周日提出作為總理候選人的申請後，議會在第二天以174票，只超過反對票兩票的多數通過了不信任投票。投票後，謝里夫發音指責伊姆蘭·汗謝里夫領導下的政府管理經濟不善。

「舊巴基斯坦」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 巴基斯坦的許多城市伊姆蘭·汗的支持者舉行大規模集會，要求恢復伊姆蘭·汗的總理職位。伊姆蘭·汗本人仍然說"國外陰謀"導致他下台

BBC在巴基斯坦的記者科爾馬尼（Secunder Kermani）說，夏巴茲·謝里夫的兄長納瓦茲·謝里夫曾經三次擔任巴基斯坦總理，納瓦茲·謝里夫被剝奪政治權力後曾經公開批評巴基斯坦軍隊，但是他的弟弟夏巴茲·謝里夫卻贊成同「統治階層」達成妥協。

和他的兄長一樣，夏巴茲·謝里夫也被指稱腐敗，在伊姆蘭·汗執政期間他甚至被關進監獄。他並沒有被定罪，說對他的腐敗指控背後有政治動機。

伊姆蘭·汗的支持者認為謝里夫家族屬於家族統治的「舊巴基斯坦」，巴基斯坦應該告別「舊巴基斯坦」家族統治的歷史。

「國外陰謀」

上周日晚，在巴基斯坦的許多城市伊姆蘭·汗的支持者舉行大規模集會，要求恢復伊姆蘭·汗的總理職位。伊姆蘭·汗本人仍然說「國外陰謀」導致他下台。

伊姆蘭·汗被罷免後立即在社交媒體上指責外國政權更迭陰謀。他說雖然巴基斯坦在1947年就獲得了獨立，但反對外國政權更迭陰謀的自由鬥爭再次開始。他還指責新政府是由騙子領導的「進口政府」。

伊姆蘭·汗說他的政治對手同美國勾結剝奪了他的權力，原因是伊姆蘭·汗在阿富汗，俄羅斯和中國問題上執行了獨立的政策。