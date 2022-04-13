治療抑鬱症新方——取自蘑菇的迷幻藥

菲利帕·羅克斯比(Philippa Roxby)

BBC健康事務記者

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賽洛西賓又被稱作裸蓋菇素，能讓患者大腦區域間聯繫活躍，幫助他們擺脫抑鬱

研究發現，一種名為賽洛西賓（Psilocybi）藥物似乎能夠讓人的大腦擺脫嚴重抑鬱症，效果好於其他同類藥物。

賽洛西賓又被稱作裸蓋菇素，這是從所謂迷幻蘑菇（magic mushrooms）中提取的藥物。迷幻蘑菇指200多種包含致幻劑的不同的蘑菇。美洲原住民在宗教儀式中利用迷幻蘑菇的特別功效已經有數千年的歷史。

最近，英國這項研究對60個人進行了腦部掃描。研究人員說，賽洛西賓對治療抑鬱症有獨特的療效。研究人員還對迷幻藥物經其他多種精神健康失調的療效進行了研究。但是抑鬱症患者被警告不要擅自服用賽洛西賓。

賽洛西賓

研究人員讓接受試驗的患者服用了一種賽洛西賓的合成劑，試驗在嚴格的醫護條件下進行。試驗前，試驗進行當中和試驗過後，參加實驗者都能得到專業的心理支持。

在試驗種掃描顯示患者大腦的不同區域相互聯繫增加。這些患者更可能在數月後體驗到情緒改善。相比之下，服用一種標凖抗抑鬱藥物的患者的大腦則沒有呈現上述變化。

英國帝國理工大學致幻劑研究中心的負責人大衛·納特（David Nutt）在這項最新的研究種說，賽洛西賓的療效令人「激動」，而且「很重要」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迷幻蘑菇指200多種包含致幻劑的不同的蘑菇

他說在抑鬱狀態種，人腦陷入某種軌道，某種特定的負面思維模式而不能自拔。但是患者在服用賽洛西賓後，大腦進入開放狀態，經過3周後變得「更靈活，富有變化」。

他說試驗引證了他們最初的預測，證明了賽洛西賓能夠成為治療抑鬱症的另一種有效藥物。

大腦活動

迷幻藥物是一種致幻劑，能夠對人所有的感官產生影響，會改變人的思維，時間感和情緒。

一般抗抑鬱藥物通常需要患者每天服用，但是賽洛西賓患者只需要服用一次或兩次就能產生相同的療效。當然這種效果還有待更進一步的研究，更多患者臨牀檢驗才能得到證明。

上述研究結果發表在自然醫藥雜誌上，其中包括了兩個研究。在第一個研究種所有患者都服用賽洛西賓；第二個研究進行了隨機控制試驗，一些人服用賽洛西賓，另外一些人服用了一種不同的抗抑鬱藥物。

帝國理工大學致幻劑研究中心的羅賓·卡哈特-哈里斯（Robin Carhart-Harris）教授說，現在還不清楚服用賽洛西賓促成大腦活動改變能夠維持多長時間，有必要進行更多研究弄清這個問題。