俄羅斯入侵烏克蘭：4月16日最新局勢

2022年4月16日中午12点01分 最近更新： 17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄軍夜間開始對基輔發動了導彈攻擊，基輔周圍發生了多次爆炸

烏克蘭首都基輔市市長克利奇科說，周六（4月16日）早些時候俄羅斯發動的導彈攻擊中一人死亡，多人受傷。他還說俄羅斯將軍威脅要對基輔發射更多導彈。

俄羅斯國防部說，針對基輔的一個軍工廠發動了導彈襲擊。克利奇科說，面對殘酷的敵人，烏克蘭防空部隊正努力防禦保護烏克蘭人。

與此同時莫斯科表示因為英國在烏克蘭戰爭中採取「敵對態度」，俄羅斯禁止英國首相約翰遜和其他高級官員入境俄羅斯。俄羅斯外交部表示，制裁名單還會增加。

俄羅斯外交部聲明說，被俄羅斯禁止入境的英國官員包括英國外交大臣特拉斯，前首相特蕾莎·梅，蘇格蘭首席部長斯特金等13名英國官員和政界人物。

圖像來源，EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTR 圖像加註文字， 俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」 起火沉沒

"莫斯科號" 沉沒的不同說法：

圍繞俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒兩天來一直存在不同說法，烏克蘭和俄羅斯官員對於該巡洋艦爆炸沉沒的原因的說法大相徑庭。

俄羅斯國防部說"莫斯科號"巡洋艦上的彈藥意外起火導致爆炸，巡洋艦被拖回港口途中傾斜沉沒。

烏克蘭方面則說烏克蘭軍方周四（4月14日）說，烏克蘭發射自己研發的海王星巡航導彈擊中了俄羅斯海軍的巡洋艦。

沒有透露姓名的美國官員對美國媒體說他們相信烏克蘭的說法，即「莫斯科號」巡洋艦被導彈擊沉。

周六（4月16日）最新動態：

烏克蘭首都基輔外圍再遭受導彈襲擊，基輔市西部發生多次爆炸。

因為英國在烏克蘭戰爭中採取「敵對態度」，俄羅斯禁止英國首相約翰遜和其他高級官員入境俄羅斯。

俄羅斯國防部說，針對基輔的一個軍工廠發動了導彈襲擊。

莫斯科正式發出警告說，如果美國及其盟國繼續向烏克蘭輸送武器，會面臨"不可預測的後果"。

烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯可能會針對烏克蘭發動核攻擊，世界應該對此有所凖備。

之前克里姆林宮表示只有在面臨「生存威脅」的情況下才會使用核武器。

基輔警察負責人說，在俄羅斯軍隊撤出首都周圍城鎮後，那裏發現900個平民死亡。

烏克蘭表示它們發射導彈擊中了俄羅斯巡洋艦，俄羅斯表示軍艦上面發生大火導致軍艦沉沒。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 俄羅斯禁止英國首相約翰遜和其他高級官員入境俄羅斯