小行星採礦幫助滿足地球的自然資源需求

斯賓塞·凱利（Spencer Kelly）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Asteroid Mining Corporation Ltd

「小行星快速飛越太陽系的時候，機器人緊緊抓住小行星的一側不讓自己掉落。」

這是英國小行星採礦公司的創始人米奇·亨特·斯卡利昂（Mitch Hunter-Scullion）在描述一個名為Scar-e 的6腿機器人，Scar-e英文縮寫的意思是「有太空能力的小行星機器人探索者」，它的用途是被發送到小行星上鑽探諸如鐵，鎳和鉑金等貴重金屬。

在手機，筆記本電腦和汽車等產品中，諸如鉑金這類金屬越來越必不可少，此外鉑金還可以用於綠色能源中，幫助生成氫氣。

但是地球上鉑金的儲量十分有限，人們開始在太空尋找獲得鉑金的途徑以期滿足日益增長的需求。

圖像來源，AMC/Space Robotics Lab at Tohoku University 圖像加註文字， 機器人的臂爪設計的靈感來自爬在牆上的塔蘭托毒蜘蛛

這時候，這種被稱為Scar-e 的6腿機器人就有了用武之地。日本東北大學參與設計了機器人的強力臂爪，它能用臂抓抓牢小行星。該設計創意源於攀爬在牆上的塔蘭托毒蜘蛛。

米奇說他很怕蜘蛛，但他認為那個創意很好。不過他也承認實現太空採礦仍有很長的路要走。

這不僅需要機器人在岩石上著陸，還需要遠程遙控建造採礦的基礎設施，然後還要想辦法把礦物運回地球。

但是也很容易理解為什麼米奇和其他一些人願意在這方面嘗試。

新的淘金（或鉑金）熱？

小行星的構成和我們所在的太陽系裏的其他行星岩石構成一樣，鑽探足夠深都能找到許多貴重金屬。

圖像加註文字， 在非洲西北部發現的月球岩石碎塊

米奇說，例如在有大量鉑金蘊藏的小行星上，「人類會開始創新，程度要超出長期以來我們的創新水平。」

英國萊斯特大學的布裏吉斯（John Bridges）教授參加過隼鳥2號(Hayabusa2)太空探測任務。2014年日本發射隼鳥探測器升空，4年後登陸一個小行星採集樣本，2020年返回地球。

布裏吉斯教授說，從小行星上獲取資源並把資源帶回地球是個不同的挑戰，因為這些小行星沒有像巨大的行星那樣經歷過同樣的地質變動過程。

「他們沒有經過......熔岩，火山和山體形成過程，這些地質過程讓一些元素集中在地殼某個部分。因此在地球上我們能採礦（在一個特定的地方）得到稀土資源。」

在一顆小行星上，「所有元素都在那裏，它們分散在那裏，例如，大自然沒有機會形成集中的礦脈。」

這就意味著在小行星上採礦必須要加工大量材料，才能獲取有價值的物質。

布裏吉斯教授認為商業太空採礦是個"有意思的領域"，但是，它能否解決地球的資源問題則令人懷疑。

米奇說，竅門在於找到合適的小行星。這就是用得上隕石專家娜塔莎·斯提芬（Natasha Stephen）博士和她的電子顯微鏡的地方。

圖像加註文字， 電腦屏幕上顯示的自然元素

墜落地球的隕石

我從來沒想到我會親手觸摸月球的一塊岩石，但是在普利茅茨電子顯微鏡中心，我手裏就握著這樣一塊東西。

這是墜落在撒哈拉的一小塊隕石，而且經確認是一塊月球岩石的碎片。之前月球表面經歷過一次撞擊，讓這塊月球岩石飛入太空。

許多隕石不是來自月球，而是來自小行星。娜塔莎·斯提芬正利用電子顯微鏡在分辨岩石樣本種的元素並將它們歸類。

她說，「如果我們在隕石裏面發現了大量鉑金，我們就能告訴小行星採礦公司說......現在看你們的了。去尋找發現我們分類裏面的那種小行星吧。」

太空的所有權問題

一旦找到了一個有潛力的小行星，弄清小行星的歸屬則是個棘手的問題。

英國國家太空中心的達拉·帕特爾（Dhara Patel）解釋說，在誰擁有小行星的問題上太空法律並不適用。

圖像來源，National Space Centre 圖像加註文字， 英國國家太空中心的達拉·帕特爾說，自外太空條約起草後太空探索有了長足發展

還沒有成文法律規定某個國家或公司擁有一個小行星，月球的一部分，或月表下面的財富。

當開發潛力達到萬億美元級別的時候，很容易想象可能會因此產生糾紛，法律訴訟，甚至真刀真槍的戰爭。

1966年聯合國起草了一個外層空間條約，試圖以此制止一些國家濫用太空資源。當時有100多個國家簽署了該條約。

達拉·帕特爾說，「外層空間條約規定太空是所有人類的共同領域。問題是條約缺乏細節方面的規定。」

「我們現在使用的條約時50多年前簽訂的，太空探索自那以後有了長足發展。」

美國宇航局現在計劃重返月球，他們起草了所謂的阿爾忒彌斯協定（Artemis Accords），即關於在月球，火星和其他天體上進行勘探的一系列具體原則。

但是這些關於任何公司或國家能夠聲稱擁有開採的資源方面仍然規定模糊。

許多國家都簽訂了阿爾忒彌斯協定，但是達拉·帕特爾認為這是個需要全球解決的問題。「可能需要利用聯合國作為起點，確保在太空執行的政策處於國際層面。」

圖像加註文字， BBC記者斯賓塞·凱利，達拉·帕特爾同外太空條約這份參加被送上過月球的文件合影

不過小行星採礦公司的創始人米奇則顯得更有信心，他認為根據現有的原則，最初的開採者將得到現有規定的保護。

「誰先到那裏誰就有優先權。」

基本上就是先來先得的意思，就像一個大規模的淘金熱一樣。