烏克蘭戰爭：北約秘書長呼籲盟國「價值觀高於市場利潤」

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 斯托爾滕貝格指出俄羅斯主宰歐洲天然氣供應，以及中國公司謀求經營5G通訊網絡的問題

北約秘書長斯托爾滕貝格向盟國呼籲說，烏克蘭戰爭證明北約盟國需要優先考慮價值觀，而不僅僅是商業利潤。他還表示，戰爭顯示了「同專制政權保持經濟關係會讓自己受制於人」。

斯托爾滕貝格在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上特別提到了西方盟國與俄羅斯和中國進行貿易的問題。

有跡象顯示，不少歐洲國家在烏克蘭戰爭初期主張嚴厲制裁俄羅斯的態度隨著戰爭長期化和因此而來的國內能源價格飆升和通貨膨脹等經濟困境加劇，開始有所鬆動。

除提及俄羅斯主宰歐洲天然氣供應的問題之外，斯托爾滕貝格還提到中國公司謀求經營5G通訊網絡的問題。他說，5G網絡是一個國家的關鍵基礎設施，控制5G網絡涉及重大安全問題。

儘管斯托爾滕貝格說並不是要反對同中國進行貿易，但是他指出：「我們不能說為了利潤和自由貿易，就對那些不可靠的供應商放開這些網絡，因為他涉及到我們的安全。」

「自由高於自由貿易」

這位曾經擔任過挪威總理的北約領導人說，「國際貿易毫無疑問帶來了繁榮，但是我們必須認識到我們的經濟選擇會對自身安全產生後果。」

「自由比自由貿易更重要。保護我們的價值觀比利潤更重要。」

圖像加註文字， 維塔利·克利欽科說，烏克蘭要求得到幫助和支援，而且得到了一些，但並不夠

他說歐洲國家能夠隨意從莫斯科購買他們所需的天然氣是「錯誤」而且「危險」的。

「那樣會給俄羅斯提供威脅和對付我們的手段，我不得不說，現在這點已經十分明顯。」

歐洲被指責通過購買俄羅斯的能源幫助莫斯科獲得資金在烏克蘭進行戰爭。歐洲目前正在採取措施減少對俄羅斯天然氣進口的依賴，力求在2022年底前把俄羅斯天然氣進口減少2/3。

烏克蘭呼籲歐洲「挺住」

烏克蘭著名政界人士克利欽科兄弟在達沃斯論壇期間對BBC記者表示，雖然烏克蘭戰爭令歐洲國家的經濟受到傷害，但他們應該「挺住」。

烏克蘭的前重量級拳擊冠軍弗拉基米爾·克利欽科（Wladimir Klitschko）和維塔利·克利欽科（Vitali Klitschko）呼籲世界領導人支持烏克蘭抗擊俄羅斯。

他們說一些歐洲領導人在支持烏克蘭問題上表現出動搖。但是他們感謝了英國對烏克蘭的支持，還呼籲說「請不要就此停止」。

維塔利·克利欽科說「謝謝你，約翰遜，感謝所有支持烏克蘭的英國人民。」

克利欽科兄弟曾主宰拳壇十多年，他們倆個都曾經是世界重量級拳擊冠軍。這對兄弟在他們的拳擊生涯中打過多達40場冠軍賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克利欽科兄弟曾主宰拳壇十多年，他們倆個都曾經是世界重量級拳擊冠軍。這對兄弟在他們的拳擊生涯中打過多達40場冠軍賽

維塔利·克利欽科是兄長，他退出拳壇後開始從政，並在2014年當選為基輔市的市長。

「非黑即白」的選擇

克利欽科兄弟也參加了今年的瑞士達沃斯論壇。他們敦促參加論壇的世界商界和政界領導人加大對烏克蘭的支持力度。

維塔利·克利欽科說，烏克蘭要求得到幫助和支援，而且得到了一些，但這並不夠。他說只要戰爭進行，他們就需要更多的支援。

他說需要進一步加強制裁俄羅斯，需要將制裁承諾落實。要在經濟和金融方面孤立俄羅斯，因為他們獲得資金支持戰爭的結果讓烏克蘭付出生命和血的代價。

他還對瑞士記者說，瑞士應該放棄長期以來的中立傳統，因為瑞士的中立令德國不能向烏克蘭軍隊提供瑞士製造的武器彈藥。