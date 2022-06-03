英國女王登基70年：你從未見過的她的另一面

英國女王登基70年：你從未見過的她的另一面

在英國女王伊麗莎白二世登基70年白金禧到來之際，BBC最新紀錄片披露了此前從未公開過的其做公主時期的影像，展示了嚴肅王室生活的另外一面。