英女王在位70年、中澳軍機摩擦、谷愛凌擔任美國申奧大使和本周更多重要故事

23 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英女王伊麗莎白二世在位 70 年慶典最後一天，倫敦彩車遊行，王室金馬車裏出現的是女王的全息像

英女王伊麗莎白二世在位70年慶典活動中，倫敦市中心彩車遊行將為期四天的慶祝活動推向高潮，千百萬人湧上街頭參與慶祝。

另一方面，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在執政黨保守黨內的不信任投票中過關。與此同時，俄烏戰爭已經過去100天，結局將有哪幾種可能，BBC進行了合理範圍內的預估。

澳大利亞指責中方軍機在南中國海空域靠近澳軍飛機被做出危險動作，中國國防部則回應指澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。

國籍身份爭議未斷的滑雪世界冠軍谷愛凌宣佈將為美國申辦冬奧會擔任大使，再引發網絡熱議。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普京可能在賭西方國家會患上"烏克蘭疲勞症"，轉而更加關注自己國內的經濟危機。

俄軍入侵烏克蘭的戰事已經過去100天了，這場戰爭會走向何方？

戰爭初期，外界擔憂烏克蘭會被迅速征服，但這種擔憂已被俄軍的收縮和烏軍的抵抗所取代。現在，俄羅斯攻勢更加集中在烏克蘭東部。

BBC總結了五種可能——這些可能並不相互排斥，都在合理預估的範圍內。

圖像來源，Hannah McKay/PA Wire 圖像加註文字， 2022年6月5日，女王伊麗莎白二世和家人一同在白金漢宮陽台上向人群揮手致意。自左至右：康沃爾公爵夫人、威爾士親王、伊麗莎白二世女王、喬治王子、劍橋公爵、夏洛特公主、路易王子和劍橋公爵夫人。

6月5日是英國女王伊麗莎白二世在位70週年官方慶典的最後一天，倫敦市中心彩車遊行將為期四天的慶祝活動推向高潮。

這一天，有千百萬人參加了王宮前露天午餐會和各地的官方慶祝活動和民間街頭派對。

過去70年來，英國社會方方面面發生了天翻地覆的變化，從社會、科技到個人生活，而在位70年的女王伊麗莎白二世既見證了這些巨變，也是參與者之一。

BBC回顧了英女王在位期間，從電視時代到虛擬現實，從搖滾樂誕生到音樂流媒體，從民權運動到BLM運動（黑人的命也是命），從冷戰到蘇聯解體等等漫長的重大歷史變遷。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相約翰遜因「派對門」面臨辭職壓力。

英國首相約翰遜周一（6月6日）在執政黨保守黨內的不信任投票中過關，獲211票支持，148票反對。

不信任投票在周一晚間格林尼治標凖時間17點至19點進行，結果在點票後迅速公布。

BBC中文梳理了有關保守黨不信任投票的五個關鍵問題，包括本次投票的起因、投票方式以及接下來將發生什麼等等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國軍機飛行員在南海進行演習。

近日，澳大利亞稱，一架中國戰鬥機在南海空域靠近澳方一架偵察機，並作出危險動作。

澳大利亞軍方指責中方此舉可能威脅其機組人員安全，且澳方行為符合在國際水域和空域行使自由航行和飛越的權利；中國國防部則回應，澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。並稱澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹製造對立對抗，中方對此表示堅決反對。

值得一提的是，澳大利亞和美國正在澳大利亞北部舉行「鑽石風暴22」（Diamond Storm 22）聯合軍演，軍演將持續到6月底。

分析人士認為，雖然不排除該事件純粹偶然，但鑒於澳洲工黨政府剛剛上台，中國和美國都借機對其進行敲打，因此軍機摩擦也可能屬於「軍事緊張為表，政治說服為裏」，提醒澳洲社會中澳關係若不改善，可能意味新的代價。

1982年，英國與阿根廷因福克蘭群島主權而爆發74天武裝衝突，數百名香港人被捲入這場戰爭，更有八人客死異鄉。

BBC中文與你回顧這段歷史。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 1982年英國與阿根廷因福克蘭群島（馬爾維納斯群島）主權問題開戰，一群香港人出現在這烽火連天之地，更有人賠上了性命。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷愛凌為美國申奧擔任大使，在中國互聯網成為熱搜

自由式滑雪世界冠軍選手谷愛凌（Eileen Gu）將為美國申辦冬奧會擔任大使，引發中國大陸互聯網有關這名中美混血兒身份選擇的熱烈討論——儘管大使工作本身與國籍無直接關係。

谷愛凌周二（6月7日）在《時代》周刊舉辦的「時代百大人物」（Time100）峰會上表示，自己將為美國鹽湖城申請主辦2030或2034年冬奧會擔任大使，隨即在中國社交媒體新浪微博上成為熱搜話題。48小時內，「#谷愛凌將擔任美國申奧大使#」的微博話題標籤相關內容有4.3億閲讀次數。

這一決定被一些中國網民視作是對中國身份的背叛，但同樣有大量評論對她表示支持，稱她體現的是「頂級運動員的全球影響力」。