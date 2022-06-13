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中國國防部長強硬警告台獨：「我們一定會不惜一戰」
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中國國防部長強硬警告台獨：「我們一定會不惜一戰」
20 分钟前
「我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底！」
中國國防部長魏鳳和星期日（6月12日）在新加坡香格里拉對話會強硬發聲，就台灣問題發出警告。他表示，若台灣獨立，中國在戰爭面前不會畏縮。
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