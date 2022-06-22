中國南方洪水肆虐 數十萬人被疏散

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 廣東韶關，救援人員疏散受困居民。

中國東南部地區的多個省份遭遇暴雨天氣， 致洪災和山體滑坡， 數十萬人被疏散。

製造業大省廣東省的防汛防旱防風總指揮部周二（6月21日）晚宣佈將防汛應急響應提升至最高的「Ⅰ級」。中國媒體引用官方數字稱，該省已有近50萬人受災，倒塌房屋1729間，超過20萬人被緊急轉移。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 江西上饒， 一名鐵路員工在檢查被淹的鐵軌。

中國國家氣候中心表示，從5月初到6月中旬，福建、廣東、廣西3省份區域平均降雨量達到621毫米，為1961年以來歷史同期最多。

視頻顯示，有很多汽車被洪水沖走、救援人員用繩索將被困者從湍急的河水中救起。住在河岸附近和低窪地區的居民被要求轉移到地勢較高的地方。

廣東省韶關市是受災最嚴重的城市之一。該市自5月下旬以來的降雨量創下了記錄，官方將洪水警報提高到最高水平。廣東清遠市也發佈了類似警報。

韶關等多地政府下發通知，要求停工、停課、停運。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 福建建甌，一名婦女行過被洪水淹沒的街道。

據報道，周二（6月21日）中午，廣東北江英德站的水位達到34.57米，超警戒水位8.57米，已超過歷史實測最高水位。

英德政府稱，在周三（6月22日），主城區英城將出現高達36.10米的洪峰，呼籲民眾迅速撤離。

社交媒體上的影片顯示，一些當地建築的一層已完全被洪水淹沒。

在地勢較低的珠江三角洲，暴雨加劇了供應鏈的危機。此前，當地的製造業和航運已因新冠疫情的封鎖措施受到影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 廣西桂林陽朔景區洪水泛濫。

與此同時，據官方媒體報道，中國東南部的江西省有九個地區的48.5萬人受到洪水影響，當局周一（6月20日）也發佈了洪水紅色預警。

據新華社報道，該地區遭受了4.7億元（7020萬美元）的經濟損失，4.33萬公頃的農作物被毀。

當地官員警告說，未來幾天情況可能會惡化，珠江流域的水位將繼續上升。

中國南方常常在夏季遭遇洪水泛濫，但人們擔心氣候變化正在加劇這種情況。