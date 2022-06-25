香港珍寶海鮮舫「沉沒」、阿富汗地震和本周更多重要故事

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於移動電話信號塔損毀，通訊變得困難。

此前BBC調查報道揭露的一名中國籍男子在非洲馬拉維利用當地兒童製作侮辱黑人視頻出售的內幕之後，該男子被馬拉維警方調查和通緝，並於這一周在贊比亞被捕。

在新冠疫情之下停業兩年多的香港海上餐館珍寶海鮮舫，據船東聲稱，在被拖行移送至不公開地點檢修途中，於南中國海西沙群島附近沉沒；兩天後，當局稱接獲船東報告，船東稱拖輪與海鮮舫仍在西沙群島水域「海面」。事件引發民眾多翻議論和猜測。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在上海街頭，行人走在顯示最新經濟和證券交易所子信息的大屏幕前。

中國貸款市場報價利率連續下降兩個月後止步，未能連續三月下降。

與此同時，美聯儲連續加息，而且在美國國內通脹水平持續高漲的情況下，把加息幅度提高到28年來的新高。分析人士認為，中美在貨幣政策上背道而馳，作為新興經濟體的中國陷入兩難——如果進一步放鬆貨幣政策來救經濟，可能會造成人民幣貶值和資本外流，經濟將面臨新的難題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗遭遇災難性的6.1級地震，塔利班政權呼籲國際援助。

阿富汗遭遇災難性的6.1級地震，塔利班政權呼籲國際援助。地震已造成超過1000人死亡，至少1500人受傷。

還有數目不明的人員被困於瓦礫下，殘垣多屬於泥土建造的房屋，拯救行動亦受到大雨和資源短缺的阻礙。

生還者及營救人員向BBC表示，震央附近的一些村莊完全被毀，道路和流動電話通訊塔也被破壞——他們還表示，擔心死亡人數會進一步增加。

這場該國近20年來經歷的最嚴重地震，對塔利班政權來說是個重大的挑戰。

阿富汗正處在經濟和人道雙重危機下，塔利班高級官員阿卜杜·卡哈爾·巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）表示，政府「在財政上沒有能力向民眾提供所需協助」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 珍寶海鮮舫曾是香港的旅遊地標。

過去兩年多，香港海上餐館珍寶海鮮舫因2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情而處於停業狀態，船東最近表示將把畫舫移走，送到外地檢修。

2022年6月19日，據船東所言，珍寶海鮮舫在南中國海西沙群島附近沉沒，估計將長眠於1000米深海底。

這艘被媒體普遍稱為「世界上最大的海上食府」的畫舫為何翻沉，旋即成為港人熱議話題。

從接待過英女王，拍攝過中西電影大片的飲食殿堂，到可能成為了南海沉船，珍寶海鮮舫牽扯著種種事情。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 唐山打人事件：公安局副局長被免職 微博封鎖上萬「違規」賬號

中國唐山打人案持續在中國引發關注。當局周二（6月21日）公布該案進展，因執法失當對多名官員和警察展開調查，唐山公安局路北分局的副局長被免職。

與此同時，微博宣佈已將萬餘個帳號禁言，指責它們攻擊司法體系、發佈謠言或挑起兩性之間的「對立」。

5. 涉製作侮辱非洲黑人視頻的中國籍男子被捕

圖像加註文字， 盧克表示，他製作涉事的視頻，是為了傳播中國文化。

一名中國籍視頻製作人在非洲贊比亞被捕，他此前因涉嫌種族歧視和剝削兒童而被馬拉維警方調查和通緝。

這位名叫盧克的男子是馬拉維居民，BBC《非洲之眼》（Africa Eye）節目的報道曝光他曾使用非洲當地兒童拍攝個性化問候視頻，其中一些帶有種族主義內容。

BBC看到的其中一段視頻中，一群年幼的兒童被教導用中文重覆喊出「我是黑鬼，智商低」的句子，而他們顯然沒有意識到自己說的話是什麼意思。