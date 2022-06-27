英國通貨膨脹率達40年最高 引發工潮和民間不滿

麥克·雷斯（Michael Race）

BBC商務記者

1 小时前

圖像來源，EPA

英國物價繼續快速上漲，食品價格上漲速度為40年來最快，特別是麵包，麥片和肉類等食品漲價最快。

英國國家統計局公布，英國通脹在5月以前的12個月中達到了9.1%，而4月份統計的通脹率為9%。

燃料和能源價格是推動通脹的最大因素，但英國國家統計局說，食品價格進一步推動物價上升。

工人和工會也在努力爭取增加工資，應對物價上漲。

但英國政府已經警告僱主在漲工資方面要謹慎行事，以防止重演1970年代的「通脹螺旋上升」，那時候公司漲工資，但通過價格上漲把成本負擔轉嫁給了顧客。

目前英國的通脹已經達到了1982年3月以來的最高水平。目前英國的通脹為9.1%，但是英格蘭銀行驕警告說今年的通脹可能上升到11%。

通脹是物價上升的幅度。例如如果一瓶牛奶價格為1英鎊，如果牛奶價格比去年上漲了5便士，那麼牛奶的通脹就是5%。

在BBC委託做的一項調查向4,000多人提問，82%的受訪者認為他們的工資應該增加，要跟上商品和服務價格的上漲。

4月英國家庭面臨的每年能源價格上漲達到700英鎊，達到前所未有的程度。6月份燃料價格上漲意味著一般使用汽油的家庭轎車加滿郵箱需要一百多英鎊。

因為在工資，就業安全和工作條件等方面的勞資糾紛，英國鐵路工人周二（6月21日），周四，周六罷工造成嚴重交通混亂。

英國的交通運輸工會鐵路、海事和運輸工人全國聯盟要求給工人增加7%的工資，而僱主最多只同意3%的工資漲幅。

英國公共服務業總工會指責說，政府部長們「談論限制公共行業薪酬」，好像他們「生活在另外一個星球上」。

該工會的助理總書記喬恩·理查德(Jon Richards)說，「健康，護理，學校和地區政府服務都面臨壓力，亟需員工漲工資，能應對飛速上漲的物價。」

最大的教師工會也警告說可能舉行罷工行動要求漲工資。

圖像加註文字， 伯明翰的喬治亞在設法找到廉價外出的辦法以應對物價上漲

全國教育工會批評了政府提出英格蘭大部分教授漲薪3%的建議，呼籲所有教師得到超過通脹的工資漲幅。

但是英國副首相多米尼克·拉布（Dominic Raab）在BBC的「今日」節目上說，「我們不能用工資火上澆油，讓問題更加嚴重，那樣只能使通脹更嚴重，讓最貧窮的人承受最大的代價。」

英國國家統計局說，食品和非酒精飲料漲價助長了5月份的漲價。

俄羅斯烏克蘭戰爭嚴重限制了世界最大的兩個小麥和玉米出口國的小麥和玉米供應，這是麵包和麥片的主要原料。

烏克蘭還是世界上主要的葵花籽油生產國，這意味著替代品的價格也隨著上漲。

市場研究公司凱度（Kantar）預測英國人的每年食品和生活用品評價開支今年將增加380英鎊。

超市Asda對BBC記者說，一些購物者在超市或加油站付款處設定了30英鎊的上限，顧客減少了購物籃中的採購物品，而且轉而選用廉價類商品。

英國國家統計局首席經濟學家格蘭特·費茲納（Grant Fitzner）說，5月份「食品價格普遍上漲」意味著出廠後的貨品成本上漲速度達到45年以來的最高水平，原材料價格也達到最高紀錄。

但是他說5月食品大幅度漲價以及汽油價格升高創紀錄有所遏制，原因是服裝價格比去年同期漲幅減少，另外電腦遊戲價格也有所下降。

國家統計局的數據還顯示英國住房價格到4月為止一年漲幅為12.4%，評價房價現在是281,000英鎊，比去年同期上漲了31,000英鎊。

諮詢公司零售經濟學（Retail Economics）的總裁理查德·林（Richard Lim）說，一般家庭購買過基本生活用品後,"剩下的多餘現金，即用於出門，社交和其他活動的錢以驚人的速度減少。"

娛樂減少

伯明翰的年輕媽媽喬治亞說，因為漲價，她不得不減少她和女兒的出行次數 。

「我沒有錢去海洋生物中心那些地方。那裏的門票一張25英鎊"，她說，"我不能想過去那樣出去了，不可能了。我付不起錢。」

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)談到最近的通脹率時說，政府「正利用所有可能的手段遏制通脹，對付物價上漲。」

英國政府以及出台了總價值達150億英鎊的一系列措施幫助公眾對付物價高漲。

不過工黨的影子財政大臣雷切爾·裏夫斯(Rachel Reeves)說，英國需要的「不僅僅是貼幾張藥膏就能恢復正常——我們需要更強勁，更安全的經濟」。

英國自由民主黨的發言人克里斯蒂娜•賈丁（Christine Jardine）忽悠減少VAT，她還說「現在的財政大臣一次次把稅提高，拒絶減稅幫助緩解生活費用高漲的危機。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燃料和能源價格是推動通脹的最大因素，但英國國家統計局說，食品價格進一步推動物價上升

BBC經濟事務記者費薩爾·伊斯蘭（Faisal Islam）：

漲價無休止，但至少通脹率已經減慢，僅讓人能喘口氣。在美國一個主要的天然氣碼頭髮生火災後，汽油價格進一步上漲，國際天然氣交易價格上揚，這一切意味著我們將要面對一個炎熱的夏天，不確定的秋天。

現在我們還看到英鎊貶值帶來的衝擊，加強了全球通脹壓力，這有助於解釋為什麼英國的通脹率高於七國集團的其他國家。

高通脹對於大多數家庭的私人財務來說也是災難性的，特別是食品價格上漲。「節儉」已經不能凖確描述一些就業的家庭眼看他們所有的可支配收入被每月的能源賬單耗盡，或者他們在超市裏對收銀員說，把掃碼付款的上限設在30或40英鎊。

英格蘭銀行可能不會把這些當作「採取強力措施」的理由，許多人認為採取「強力措施」是對付8月通脹率上升半個點的信號。到目前為止還沒有跡象表明工資和物價上漲失控，但很明顯就業市場到了一個關鍵的時刻。