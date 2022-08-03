【佩洛西|裴洛西】訪問台灣：「皮球」踢到習近平一邊 下一步會怎樣？

麥迪文 （Steven McDonald）

BBC 駐北京記者

1 小时前

圖像來源，TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE/HANDOUT VIA REUTERS

危機升級的危險往往在於騎虎難下。

既然美國國會眾院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）已經去了台灣——這是25年來到訪台灣的最高級別的美國官員——那麼將來會不會有其他人效仿？

既然中國已經舉行了如此大規模的實彈演習，距離台灣如此之近，為什麼不再來一次呢？每當中國戰機飛行到距離台島越來越近的地方，或者更頻繁的這樣飛行時，新的「正常」標凖就確立了。那麼，如果解放軍下次飛行不那麼靠近，離得稍遠一點，又在發出什麼訊號呢？

曾幾何時，北京的針對台灣的計劃都涉及一個詞——接觸。大陸的年輕人在台灣背包旅行，台灣的企業出現在大陸各地。

然而，在習近平主席任內，兩岸的敵對情緒接逐漸加重，北京對台北施加的壓力也越來越大。

在北京權力高層中更主張武統的人士一定對佩洛西訪台暗自欣喜；因為此舉提供了一個可以藉口升級台灣周圍軍事演習的完美理由，為他們認為不可避免的那一天做凖備。屆時，台灣將被武力奪取。

或許，區域穩定面臨的最大挑戰是，各方在台灣問題上的公開立場都很荒謬。就像一個巨型裝假遊戲，越來越難持續。

中國假裝台灣現在就已經是自己領土的一部分，儘管台灣自己收稅，擁有自己的民選政府，擁有自己的護照和軍隊。

美國則假裝自己沒把台灣當作獨立國家，儘管在向台灣出售高科技武器，偶爾還會有高級別政客到訪，而且看起來也很像是一次官方訪問。

顯然，這種旨在維持現狀的脆弱表演經不起絲毫風雨便會瓦解。

而世界面臨的危險在於，北京有些人希望看到上述現狀瓦解。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平政府對台灣的態度更強硬

過去幾十年來，中共控制的媒體在台灣問題上的輿論一直沒有太大不同，但武力統一台灣這個概念在人們心目中也一直是比較遙遠。

現在不同了。

與你交談的大多數人都認為，習主席想在執政期間奪取台灣，從而為自己樹立不朽的歷史地位—— 一位實現祖國統一的領袖。

他比原計劃遠遠提前對香港實施了有效的控制；這個城市在北京看來已經變得越來越麻煩。

幾個月後，習主席即將開始歷史性的第三個任期。他可以繼續執政從某種程度上使得台海壓力略有緩解。

只要他願意，他現在就可以繼續掌權，而不像毛澤東以後的那幾位前任領導人那樣受到最多兩屆任期的限制；他不必急於對台灣動用武力。

但是，局勢每天都朝那個方向近一步，離和平遠一步。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美就台灣問題劍拔弩張 北京和台北民眾怎麼看

中國一些旨在提高民眾對軍事解決方案支持的文宣，表現出一次世界大戰前的人們那種對此類戰爭真正意味著什麼完全的無知與幼稚。

即使對烏克蘭衝突的報導受到嚴格審查，看到入侵的發生肯定會讓中國民眾在思及讓自己的國家捲入血腥衝突時腦子裏亮起紅燈。

但民族主義是一種強大的工具，虛幻的想像很容易壓倒理智。

如果北京真的向台灣出兵，即使強大的解放軍，也必須越過一個危險的海峽並進行大規模登陸作戰，然後面對一個堅定不移地捍衛自由生活方式的敵人——這個敵人心目中自由生活方式比入侵者耳濡目染的武力攻台的愛國主義理由更加重要。

這樣的戰爭可能會持續很久，使中國在很長一段時間內被國際社會唾棄，並扼殺中國經濟。即使解放軍獲勝，佔領的也將是一個擁有千百萬憎恨北京威權的民眾的巨大島嶼。

那將是災難性的結果，而在中國首都北京，頭腦明智的人都清楚這一點。