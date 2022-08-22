無人駕駛汽車的安全問題似乎仍然不能讓專家完全放心

克里斯·瓦蘭斯（Chris Vallance）

BBC技術事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

英國一份最新由政府出資贊助的調研報告顯示，儘管人工智能（智慧）科技發展迅速，但是自動駕駛汽車全面取代人工駕駛汽車的日子似乎尚未完全到來，因為前者的安全性如何定義並「沒有簡單的答案」。

數據倫理與創新中心的報告警告說，自動駕駛汽車僅比普通汽車更安全是不夠的。

報告指出，公眾對無人駕駛汽車相撞事故的容忍程度很低，儘管無人駕駛汽車平均來說比普通汽車更安全。

這個報告出台的時候正值英國政府在制定自動駕駛汽車的有關計劃。交通部早先曾表示，明年甚至可能允許一些有自動駕駛功能的轎車，大轎車和貨車在高速公路上行駛。

英國政府的計劃裏面包括車輛的「安全目標」：即這些汽車應該和有能力的司機駕駛的車同樣安全。

報告說，這將提出要達到的標凖，需要滿足這些標凖才能允許自動駕駛車輛上路——如果自動駕駛車輛達不到這些標凖，汽車製造商可能會面對制裁。

數據倫理與創新中心是個由專家組成的政府機構，他們負責使用數據和人工智能進行可信賴的創新。該機構說，自動駕駛汽車的安全性應該不是一個僅靠科學就能回答的問題。

報告說，公眾可能很難容忍這種相撞事故，即使在平均水平上自動駕駛汽車比人駕駛的汽車更安全，但公眾會把自動駕駛汽車的事故看成「不負責任的科技公司或規範管制鬆弛」的過錯。

報告警告說，似乎公眾期望自動駕駛汽車能像火車或客機一樣安全，那樣就需要無人駕駛汽車的平均安全性比有人駕駛汽車高100倍。

倫敦大學學院(UCL)教授斯蒂戈(Jack Stilgoe) 是數據倫理與創新中心的顧問。他說「我們想做的就是說，對於這個問題並沒有簡單的答案。」他的建議是，建立安全標凖應該是個民主決定。

數據倫理與創新中心說，要考慮如何把風險分散到不同的群體當中，這點很重要。即使在總體安全上有改善，「一些人群可能看到了實質性安全改善，而其他人群則沒有看到任何改善，甚至看到了新的風險。」

駕駛者的偏見

報告建議，隨著新技術得到應用，需要對其他風險進行評估。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周五（8月19日）英國政府公布了一個政策文件為計劃中的立法做凖備，即凖備開始允許自動駕駛車輛使用英國道路

一個就是在控制車輛的算法中存在潛在的偏見。

報告警告說，一些人群，諸如輪椅使用者，可能在數據中僅佔很小的部分，而控制車輛的算法使用這些數據進行訓練，這就可能產生偏見。

報告還指出，自動駕駛車輛應該有明顯的標識，這樣「人們有權知道同他們分享道路的是什麼樣的駕駛者。」

數據倫理與創新中心在報告中引用了一個學術調查，該調查說86%的公眾同意這種觀點。

斯蒂戈教授說，如何在公路上測試無人駕駛車輛是個嚴肅的倫理問題，因為公路的其他使用者，不管他們願意與否，在事實上可能變成了測試的參加者。

他說「在了解的前提下獲得同意是個道德原則，這一點很重要。」

這種技術可能可能導致要改變道路和道路規則的壓力以適應自動駕駛車輛的需要。

斯蒂戈教授說，這就需要辯論應該在透明的情況下進行。

他說「危險在於，世界在不明真相的情況下走進新階段，發生了順應一種交通形式的改變，但所帶來的益處並沒有廣泛的影響。」

自動駕駛公路地圖

周五（8月19日）英國政府公布了一個政策文件為計劃中的立法做凖備，即凖備開始允許自動駕駛車輛使用英國道路。

政府表示在議會時間允許的情況下，新法律將被提前通過。

預計立法將規定汽車製造商對自動駕駛車輛的行為負責，這是今年早些時候法律委員會建議的內容。

英國在4月份公布了建議中更新的公路法規，新法規將允許車輛自動行駛的時候，駕車者可以觀看娛樂視頻。

最初的規定是在車輛在高速公路上低速行駛的時候才允許這樣，諸如在擁堵時。

英國政府重申，在明年之前能夠在高速公路自動駕駛的車輛就能進入市場。

政府還重申了要在2025年前在更大範圍推出自動駕駛技術的目標以及投入一億英鎊資助工業界和相關的研究。