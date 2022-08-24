亞洲歐洲大旱把樹木「搞糊塗」了——英國出現罕見的旱情連帶現象——「假秋」

海倫·布里格斯(Helen Briggs)

BBC環境事務記者

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旱情使得英國的樹木開始提前落葉

雖然當下的英國時值仲夏，悶熱異常，但是如果人們單憑仰望枝頭火紅金黃的葉子和俯視地面上成堆焦枯乾燥的落葉，一定會誤以為已入深秋。

據專家們解釋說，由於天氣異常，如今這種自然界的徵兆其實已經無法真實地反應時令。他們稱這種現象為「虛假的秋天」——假秋。

科學家警告說，超乎往常的高熱氣溫和隨之而來的乾旱已經使英國各地的樹木進入求生模式，也就是樹木以為乾燥的秋冬季即將來臨，因此開始落葉或改變樹葉顏色，以求更好地在困難時期保存樹幹和樹根。

據悉，這種狀況甚至可能會導致一些樹木死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旱情導致倫敦公園內的一些樹木枯死

英國皇家園藝協會的首席顧問亨特（Leigh Hunt）說，秋葉和過早落葉都是顯示樹木緊張疲勞和停止活動的跡象。

他說：「樹木的表現讓我們以為進入秋天，但是白天還很漫長，自然的秋天過程還沒有開始。」

「從心理上說，植物並不是對秋天的狀況做出反應；這就是我們稱其為『虛假秋天』的原因。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格蘭西南康沃爾地區的一個水位下降的湖泊，暴露出乾枯的老樹幹（Colliford Lake）

他說，今年45歲的他，這輩子還是第一次看到這麼多鄉間樹木受到嚴重損害。

雖然成年樹木可以通過發達的根系抵抗乾旱，但是年輕樹木，諸如那些種在路邊貧瘠土壤中的植物就會枯萎，死去。

「第二春」

他解釋說，那些只失去一些葉子，樹葉有點發黃的樹木，在雨水充足的情況下仍然能恢復。

但是有個「重要節點」，當樹木不能通過樹葉上的細孔補充水分的時候，就會脫水，枯萎。

他表示，這種情況最近已經經歷了，在這種情況下樹木做出的反應就是多結籽，例如橡子，樹木努力繁殖，確保在未來有生存生存下去。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 乾旱讓土壤變硬，能夠影響植物發芽

他說如果雨水很多，我們可能看到所謂的「第二春」，許多樹木會生長更多的枝芽。

提前結果

天氣的反常性還有其他表現，諸如植物和灌木會結更多莓果。

林地基金（The Woodland Trust）一直在記錄季節變化，6月28日他們得到了關於成熟黑莓的最早的報告。

他們說水果和堅果都比以往成熟更快，這對於靠它們為食的野生動物來說可能是一場災難。

林地基金的弗裏莎·韋斯特（Fritha West）說「我們剛經歷過的創紀錄的熱浪導致一些早秋的現象發生。」

「從英格蘭南部我們得到了最早成熟黑莓的消息。在英國其他地方山楂和花楸也提前成熟，人們還看到樹葉褪色的時間也更早了。」

「記錄顯示，接骨木莓和紅莓果的結果期也提前了。極端氣溫和缺水可能導致這些樹木的落葉時間早於我們的預期。」

河流減少

很難預測乾旱的長期後果，但是生態專家認為在英格蘭南部長達數周時間裏草地缺水，土壤變得堅硬將對於野生動物產生巨大影響。

河流當中與河流附近，在未來許多年內人們都可能感覺到乾旱的影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國阿什頓·凱恩斯（Ashton Keynes）附近的乾涸的泰晤士河牀上的螯蝦殼

在夏季乾旱期間，快速生長的藻類植物會覆蓋濕地植物，阻擋了光線讓濕地植物死去。

河水下降縮小了魚類，兩棲類和無脊椎動物的生存空間，影響到整個生態系統。

英國生態和水文中心的麥克·鮑斯（Mike Bowes）博士說，「這些植物為昆蟲和魚類提供了重要的棲息地，生態系統中沒有了這些植物會引起上游食物鏈發生變化。」