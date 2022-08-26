通貨膨脹全球消費者叫苦不停 但也有行業卻悶聲發大財

達什妮 大衛（Dharshini David）

BBC全球商貿記者

17 分钟前

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從東亞到中東，從西歐到北美，數以千萬計的家庭和公司都為應付洪水猛獸一般的通貨膨脹而困擾不已。

僅僅從英國情況來看，最近通貨膨脹率已經超過10%，人們日常生活必需品的價格增長速度已經達到40年來最快水平；也就是說，不久前花100英鎊可以購買的東西，今年就至少要花110英鎊才可以。特別是對於低收入人群來說，這可是讓人吃不消的。

然而，也並非所有人都是如此煩惱。俗話說幾家歡喜幾家愁，一些行業和企業反而在這種物價飛漲的時代獲利不少。比如說，如果你在石油開採行業，小麥交易，玩具運輸或葡萄酒銷售等行業，那你就可能運氣很好。

那麼通貨膨脹期間，究竟讓哪些人最受益呢？

能源巨頭

開採和提煉化石燃料的能源企業在最近幾個月當中由於獲取了創紀錄的利潤而成為媒體報道的頭條。國際市場上天然氣交易價格飛漲，石油價格達到了每桶100美元，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後人們擔心供應出現問題。

沙特阿拉伯國家石油公司（Aramco）在4月到6月的利潤創下了記錄，而英國石油公司同期獲得69億英鎊，殼牌石油公司在全球範圍的利潤更高達90億英鎊。

英國天然氣公司的母公司森特里克（Centrica）由於擁有石油，天然氣和核資產，公司利潤上升了5倍。

不過還有許多在英國的公司並沒有受到同樣的關注。其中比較大的有北海的公司Harbour Energy；這家公司收購了石油和天然氣公司進一步擴大，今年重新開始盈利。

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與此同時私人股權公司海王星能源公司（Neptune Energy）向股東發了10億美元的紅利。這家公司提供的天然氣佔英國市場的12%，他們去年的利潤增加了一倍。其他的大天然氣供應商是以色列擁有的伊薩卡（Ithaca）能源公司和挪威國家石油公司（Equinor）。

所有這些公司在英國提取石油和天然氣，他們的利潤都會面臨英國政府25%的暴利稅——這樣做的目的是在未來幫助英國家庭應對上漲的能源費用。但是對於大部分能源企業來說，在國內開採能源只是他們業務的一小部分。

例如英國在英國石油公司的石油和天然氣生產總量當中僅佔1/10.

但是有一些公司還沒有從高漲的油氣價格當中獲利，因為他們是購買了批發的能源。

這些公司通過保險提前控制了費用，預防市場價格大幅度波動的情況出現，這個過程被稱作風險對沖。

煤礦公司

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許多國家都在尋找替代品，避免使用俄羅斯的天然氣，於是煤出乎意料地再次受到了歡迎。

對於那些專門開採化石能源當中最不清潔的一種能源的採礦公司來說，這都讓他們得到了補償。

礦業巨頭嘉能可（Glencore）的熱煤公司從創下記錄的價格中獲利，使他們在2022年第一季度的利潤翻倍，達到了150億英鎊。

公司的許多競爭對手都退出了煤炭行業，但是嘉能可認為，在許多國家向綠色能源轉型過程中，煤炭仍將是重要的能源，而且他們期望在今後幾十年內逐漸減少產量。

因為擔心今年冬天從俄羅斯到歐洲的天然氣供應會受到干擾，能源公司按照政府要求推遲關閉在英國的燒煤的火電廠。

德國的公共基礎設施公司Uniper周一表示將動用他們保留的煤電站Heyden 4開始發電，應對俄羅斯中斷管道天然氣供應。

美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer Daniels Midland，簡稱ADM), 邦吉（Bunge）公司, 嘉吉（Cargill）公司和路易達孚（Louis Dreyfus）這些公司的名字並非家喻戶曉，但他們的產品在全球家庭的餐桌上佔有一席之地。這些被稱為"ABCDs"的公司是糧食商品，特別是穀物的主要貿易公司。

在全球供應鏈受影響的時候，這些供應鏈的中間商能夠發揮關鍵作用，幫助向需要的地方提供商品，幫助一些國家找到穀物的替代來源，因為來自烏克蘭和俄羅斯的穀物供應受到了干擾。

但是干擾令小麥價格比一年前上升了25%。其他主食商品的價格也都上漲了。

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司最近的季度利潤增加了60%。邦吉的利潤沒有那麼高，但是他們看好今年以後幾個月的利潤前景。私人擁有的嘉吉公司最近財年的營收上升了23%，達到了創紀錄的1650億美元。該公司說他們已經撥出1.63億美元用於人道主義救濟和其他慈善事業，這部分佔了他們營收的0.1%。

航運公司

新冠疫情期間的封鎖或許對經濟和供應鏈造成了干擾，但他們卻促進了航運公司的業務。

貨運率急劇上升，而且一直維持高位，因為新冠疫情期間對消費品的需求居高不下。疫情期間的限制意味著港口擁擠，新的造船公司項目陷入停頓。

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據諮詢公司德路裏（Drewry）的報道，在2022年底前的過去兩年當中，集裝箱航運業務的利潤已經增加了5000萬億美元。

世界第二大集裝箱航運集團，A.P.穆勒-馬士基集團（AP Møller-Maersk）今年第三次提高了盈利預計，因為港口長期受到干擾，並且說在年底前「恢復正常」的速度可能不會成為現實。

豪華手錶和高檔葡萄酒的銷售商

對於手頭有現金的人來說，通脹加劇伴隨低利率，以及經濟增長緩慢，都意味著常規投資實現可觀回報的可能性降低。

因此他們把注意力轉向別處。諮詢公司萊坊(Knight Frank)的交易人說，在高檔葡萄酒和豪華手錶的投資價值去年增加了16%，投資藝術品增加了13%，在威士忌和錢幣收藏上面的投資增加了19%。

投資者正在收藏品上面投資下注，以求在通脹期間讓自己的身價升值，這個趨勢一直持續到了今年。世界最大的優質葡萄酒和烈酒經銷商波爾多指數公司（Bordeaux Index）今年到六月前的銷售量增加了37%。