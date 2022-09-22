詹姆斯·韋伯太空望遠鏡捕捉到海王星光環

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，NASA/ESA/CSA/STScI 圖像加註文字， 韋伯太空望遠鏡捕捉到的圖片讓人們30多年來首次看到這顆遙遠行星的清晰面目

最近發生進入太空的詹姆斯·韋伯（James Webb）太空望遠鏡發回海王星壯觀的新圖片。

太空望遠鏡利用紅外線設備捕捉到的海王星細節是旅行者2號探測器（Voyager 2）1989年掠過海王星以後首次讓人看到這顆太陽系最遠行星的清晰面目。

這些圖片細節顯示了由塵土構成的行星環。

研究人員對海王星不同的雲結構深感興趣，因為它們能提供海王星大氣構造的新線索。

這些細節包括圍繞這顆巨大的冰雪行星的行星環和塵埃帶。

在海王星以外更遠的地方是這顆巨大行星的7個月亮，其中最重要的一顆是海衛一崔頓（Triton）。海王星一共有14個月亮。

它在詹姆斯·韋伯望遠鏡的圖像中顯得像一顆恆星。

這是因為海王星大氣中的甲烷吸收了紅外波長令海王星變暗，而崔頓的冰殼表面反射了70%的陽光，顯得格外明亮。

圖像來源，NASA/ESA/CSA/STScI 圖像加註文字， 海王星這顆巨大的冰雪行星共有14個月亮，其中最大而且地質活動最多的是崔頓

英國萊斯特大學的行星專家弗萊徹(Leigh Fletcher)參加了在西班牙格拉納達召開的歐洲行星科學大會（Europlanet Science Congress）。

他對BBC記者說，大會上所有人都「在努力做解讀，但是看到這些光環令人驚奇，我們正在評估這種前所未見的波長」。

他說，「看到所有人都很激動，很了不起。」

「波長比較長說明塵帶比較新，這可能是個窗口，通過它我們能了解更深層的環繞模式，赤道帶更明亮，看上去像木星和土星的光環一樣明亮。」

「海王星上面的風暴一如既往地活躍，海王星家族所有的成員都被展示在圖片中，有它的月亮和崔頓。」

海王星是距離太遠最遠的行星，在天王星和土星以外，但是在小行星冥王星以裏。

海王星運行的軌道距離太陽的距離約為45億公里，它圍繞太陽旋轉一周需要164.8年。

和太陽系外層其他的巨大行星一樣，海王星的大氣中有許多氫氣和氦氣。但在星球上還有很多冰，水，氨和甲烷。

海王星的直徑接近50,000公里，幾乎是地球的4倍。

圖像來源，NASA/ESA/CSA/STScI 圖像加註文字， 用更廣闊的視角觀察，可能看到我們銀河系以外的橢圓形和螺旋形狀的其他星系

詹姆斯·韋伯（James Webb）太空望遠鏡是美國，歐洲和加拿大幾個國家的太空署聯合進行的項目。

韋伯望遠鏡耗資 100 億美元，12月25日在法屬圭亞那用一枚亞利安5號運載火箭發射升空。被視為著名的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的繼任者。