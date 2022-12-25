「毅力號」探測器將岩石樣本凖備就緒，等待下次計劃帶返地球

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

17 分钟前

圖像來源，NASA/JPL-Caltech/MSSS 圖像加註文字， 火星探測器釋放了首批岩石樣本，總共九個裝樣本的管狀容器將被放置到隕星坑一個被稱作Three Forks的地方。

美國國家航空和航天局（NASA）的「毅力號」火星探測器開始收集能夠解答火星是否存在生命疑問的證據樣本。

「毅力號」火星探測器把第一個岩石樣本置放在火星表面，等待火星下次探索行動將它們帶回地球。

這個長達數十年的火星探索計劃迎來了關鍵的時刻，即將另外一個行星上的樣本帶到地球實驗室做研究。

有分析認為，只有在地球上研究岩石和土壤樣本才能解答火星是否存在生命的疑問。

火星探測機器人從腹部把手指大小的裝岩石樣本的管狀容器彈射出來，然後進行拍照，確定它被正確地放置到了火星表面。

美國和歐洲的航天機構計劃在2030年從火星取回樣本。

最後能取回的未必是這些被存放在火星傑澤羅隕石撞擊坑一個被取名威Three Forks 的地方的樣本。更可能取回的岩石樣本是到時候探測器還攜帶在身的那些，因為彼時機器人可能已經行離撞擊坑的邊緣。

不過該火星探測車也有可能在某個時間發生故障，和攜帶的樣本一起被困在撞擊坑裏某處，因此研究人員不能冒這個風險，所以他們現在為保險起見，先建立了岩樣存放地點。

圖像加註文字， 傑澤羅火山口: 一條河自西流入湖泊，然後水向東流去。

在Three Forks存放岩石樣品就能保證下次發射探測器到達火星的時候那裏一定有可收回的樣本。

第一個裝樣本的管狀容器是被稱作Malay的火山岩或火成岩。探測器隨後還會釋出三個岩石樣本。對樣本進行化學分析能夠讓研究人員確定傑澤羅撞擊坑的年代，以及獲得關於火星地質歷史的更廣泛的數據。

美國宇航局火星採樣返回任務的首席科學家米納什·瓦德瓦（Meenakshi Wadhwa）說：「很多種不同的沉積岩記錄了不同的沉積環境，諸如河流的三角洲，或古代湖泊底部。其中一些環境可能適合居住，一些岩石可能保留了古代微生命的痕跡。」

還會有三個裝沉積岩的管狀容器。

另外「毅力號」探測器還釋放出土壤和大氣的樣本，以及記錄探測車內部狀況的一個特殊的管狀容器，包括探測器可能釋產生的污染物的信息。

圖像來源，NASA/JPL-Caltech/MSSS 圖像加註文字， 美國宇航局希望「毅力號」探測器及火星無人機「機智號」能在未來相當長一段時間一直維持運行。

如果最壞的情況發生，「毅力號」探測器停止運行，去火星回收樣本的計劃就會直接針對Three Forks的區域展開。

這次火星任務將使用兩個無人機，無人機下面帶抓爪，能夠捕捉到管狀容器，把樣本帶到火箭裝置，然後火箭升空離開火星飛回地球。

到現在為止「毅力號」探測器一直在工作，它在選中的岩石鑽取兩個樣本。等在Three Forks建立樣本儲存後 ，探測器就停止這種模式的取樣。

火星探測器子項目科學家凱蒂·斯塔克·摩根(Katie Stack Morgan)博士說：「我們採用這種雙取樣的方法旨在保證在樣品被放到儲存表面的時候，還有一份樣本由探測器攜帶。」

「一旦我們有了岩石樣本存放點，我們就能從這個策略基礎上進一步發展，集中進行單個樣本採集。這能讓研究團隊感到輕鬆很多，因為我們能考慮探索更多地點和收集更多岩石樣本，」她對記者說。

圖像來源，NASA/JPL-Caltech 圖像加註文字， 第一個裝樣本的管狀容器是被稱作Malay的火山岩或火成岩。

明年一月份「毅力號」探測器將完成在傑澤羅撞擊坑的基本探測任務。但是考慮到機器人探測器的健康狀況和科學任務，美國宇航局官員已經同意資助進一步的探索行動。

火星探測器和它的「機智號」無人機不久就爬升到撞擊坑西邊的三角洲高地。

這個三角洲是河流流向更寬廣的水體時水流變慢，造成攜帶的泥沙沉積而成。

這種地質特徵可能保存了過去微生物的痕跡。

探測器還將對洪水活動的痕跡進行調查，因為三角洲上的散佈著一些很大的岩石，可能是洪水的證據。

機器人探測器下一步會行駛到撞擊坑邊緣地帶，衛星圖像表明那裏有碳酸類沉積岩。這也是尋找古代生物痕跡的地方。

「毅力號」接下來還有採集岩石樣本，要把20多個管狀容器裝滿。

回收火星岩石樣本送返地球，需要一個火星著陸平台，直升機，機器手臂以及一個返回火箭。按計劃，這次登陸火星的發射在2028年中期進行，向火星飛行需要大約兩年時間。