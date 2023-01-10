姻親關係不和睦背後的真正原因

梅根·卡內基（Megan Carnegie）

BBC WorkLife

10 分钟前

圖像來源，Getty Images

結婚之後與另一半家人的關係有好有壞。理論上，夫妻兩人結婚後各自都新增了一個家庭，連帶而來的是更多的支持網絡。大多數人不會一開始就討厭對方家人，美國普渡大學（Purdue University）2012年的研究發現，絕大多數新婚夫妻期待與對方家人能有正面聯繫。

但是出於種種因素，包括社會或家族傳統，媒體渲染和流行文化的角色，這種由姻親結合的家人關係通常被認為容易引起摩擦和糾紛，甚至是從親家變成冤家，尤其是在姻親雙方家庭的女人之間。

與另一半家人關係不睦的例子有很多，《哈姆雷特》（Hamlet）故事中，王后葛楚（Gertrude）的小叔殺了國王篡位，然後逼迫她嫁給他。好萊塢電影《拜見岳父大人》（Meet The Parents）中，勞勃·迪尼洛（Robert DeNiro）的角色利用自己曾經在美國中情局工作過的經驗對未來的女婿進行詳細的身家背景調查。電視上類似的例子更是不勝枚舉，連卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）裏，瑪姬（Marge）的兩個姐姐與其丈夫荷馬·辛普森（Homer Simpson）之間的關係都非常糟糕。

真實生活中，我們也經常聽聞許多與另一半家人關係不睦的例子，例如許多關於馬利克（Zayn Malik）和岳母哈蒂德（Yolanda Hadid）關係緊張的報道，以及維多利亞·貝克漢姆（Victoria Beckham）和兒媳婦妮可拉·佩茲（Nicola Peltz）發生爭吵的小道消息。八卦小報對女人之間戰爭的胃口從未消失，進一步加深了我們的文化中對另一半家人的刻板印象。

這些案例都造成一個先入為主的觀念，即與另一半家人關係不和睦是很正常的。有專家就認為，這個觀念有其歷史原因，而且在現代生活中，也有許多容易造成兩家人衝突的導火線，讓這種刻板印象對某些人成為現實。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家表示，照顧孩子的方式經常是雙方關係不和睦的導火線

「環境因素」

和另一半的家人維持關係如此困難的部分原因在於沒有任何規則可以遵循，例如你要和另一半家人住的多近或多遠？多久見面一次？彼此負擔什麼樣的責任？這些都沒有正確答案。

新西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）研究姻親關係的教授佩里（Gretchen Perry）指出，姻親雙方家庭彼此之間不一定有共同的觀念和理解。她說，雖然和自己的家人有時候也會發生爭吵和摩擦，但是和自己家人更多的是共同利益和相同看法，而姻親雙方家庭在這方面則比較少有共同看法。

傳統的異性伴侶婚姻組成的家庭結構或許在某方面造就了姻親雙方家庭關係緊張的環境因素，尤其是為婆媳不和的現象提供了基礎。在某些父系社會的傳統中，父母為孩子選擇婚姻對象，結婚後媳婦搬到丈夫家與公婆同住。

在公婆家，家務大小事主要由婆婆做主，因此和兒媳相比，婆婆佔據優勢地位並且有決定權和主導權。佩里表示，在這種環境下，喪失娘家依靠的兒媳頓時發現自己處在一個十分艱難，處處受人控制，而且布滿衝突的環境中，婆媳不和就成了這種傳統家庭生活模式的一部分。

結婚後和公婆同住的傳統模式隨著社會演變也開始逐漸改變，但是婆媳問題並沒有一夕之間憑空消失。

2022年美國一項調查發現，女性普遍認為婆婆比自己的媽媽更難相處，反過來說，女人也覺得自己的女兒要比媳婦更好相處。

劍橋大學（Cambridge University）紐納姆學院（Newnham College）心理學講師阿普特（Terri Apter）對姻親關係做了20多年的研究發現，60%的女性認為她們和姻親家的女性成員之間關係不和導致長期的不愉快和壓力，三分之二的兒媳婦認為她們的婆婆嫉妒心重，佔有欲強。75%的夫妻表示他們與對方家人相處困難，不過岳母和女婿之間關係緊張的只有15%。

下一代帶來的問題

姻親雙方家庭女性成員之間關係緊張的其中一個原因可能是對於孩子的教養有不同的看法，與男性相比，孩子的教養問題對女性有不成比例的影響，這也使得原本就緊張的關係雪上加霜。

芬蘭的一項調查發現，沒有小孩的夫妻和有孩子的夫妻和自己的父母發生衝突的機會一樣大，但是有孩子的夫妻和另一半的父母發生衝突的機會更高。許多年輕夫妻發現自從有了孩子以後，和另一半的父母發生衝突的情況增加了，對於下一代的共同興趣促使老人家想要「影響並介入」別人的生活。

這種情況在孩子年齡小的時候特別容易發生，在嬰兒時期，新手媽媽和婆婆可能有更多的接觸。佩里說，「從懷孕開始，一路到餵養母乳和照顧新生兒，新手媽媽面臨很大的挑戰，需要額外的幫助。」雖然做爸爸的和公公也能幫忙，但主要是她自己的母親和婆婆兩人。此外，養育孩子的話題存在有世代差異，婆婆可能希望以某種方式養育孫子孫女，但媳婦卻可能有不同想法，衝突一觸即發。

在這種情況下，婆婆提供的幫忙可能會有適得其反的效果，更多的幫忙不見得會帶來更好的關係，芬蘭所做的研究就發現，婆婆幫忙照顧孩子越多，就越可能會與兒媳發生衝突，一個不變的規律是，婆媳互相介入越多，摩擦的機會也就越多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家表示，過年過節期間太多的相處時間和對彼此期待的差異容易引起關係緊張

年節期間「過度共處」

婆媳關係雖然應該是最複雜的，但所有姻親之間的關係都會隨著日子一天天過去而時有緊張情況發生。最經常引發姻親關係緊張的就是宗教慶祝和過年過節期間。「如果自己的父母和另一半的父母都要你們去他們家過聖誕節的話，那你們就有麻煩了。」加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）心理學、神經科學和行為學教授達利（Martin Daly）表示，「聖誕節這種日子特別容易引起緊張，因為這是全家團圓的日子。」

過年過節連日的相處下來，缺少足夠的空間無法自主行為，所有人陷入一種「過度共處」現象，過年過節期間被迫的近距離互動。美國西維吉尼亞大學（West Virginia University）傳播學教授布斯-巴特菲爾德（Melanie Booth-Butterfield）表示，這種情況帶來的負面影響可能會有長期效應。「過度共處現象會造成親戚之間的衝突，說出無法收回的惡語，做出可能會留下長期印象的冰冷無禮行為。」

此外，過年過節還是每家人遵循傳統禮儀的時機，這有助於提高一家人的歸屬感，但是每個家庭的傳統禮儀可能各自不同，姻親家人沒有遵循自己家裏的傳統禮儀（或反過來自己沒有遵循姻親家庭的傳統禮儀）就容易發生衝突。

佩里表示，其他容易造成姻親家庭之間糾紛的還有許多因素，例如彼此應該相處多少時間，孩子的教育問題，花錢的問題，借錢的問題等等。2016年的一項調查發現，與另一半家人爭吵的人當中，29%是因為孩子的教養問題，15%是因為談論到政治問題，14%是因為錢的問題，4%是因為另一半家人指責自己的事業成就。

依賴程度

佩里認為，和另一半家人建立正向關係取決於人們依賴另一半家人的程度。如果夫妻不能負擔自己的獨立生活，需要對方父母分擔帶孩子責任，或是父母年老需要子女照顧等情況，關係就容易緊張。「如果社會束縛和財務短少迫使人們需要照顧對方，花更多時間管別人的事情，那麼衝突就會增加。」

但是現在的情況是，越來越多的夫妻自給自足，脫離雙方家庭的支援網絡，但仍然以自己的方式和家庭維持聯繫。佩利表示，「如果夫妻能獨立自主，不受限於另一半家庭，他們就能選擇什麼時候需要他們的幫助，衝突的機會也就變少了。」

雖然有些人和另一半家庭關係不好，但也有人能維持正向關係。2021年對美國女性的調查發現，51%的媳婦對自己的婆媳關係感到滿意或非常滿意，四分之三的婆婆對自己的婆媳關係感到滿意或非常滿意。

那麼結論是什麼呢？很顯然的現代社會中因為人們生活模式的改變，姻親之間引發衝突的一些傳統因素已經越來越少，不過刻板印象仍然存在，只是沒有像我們在電視上看到的那些極端案例。

此外，人的一生中也會面臨許多變化，未來日子很長，還有許多機會能修補與另一半家人的關係，就如同達利所說，姻親之間的差異不論有多少，也存在一個共同點，那就是你們彼此都心系於同一個人的身上。