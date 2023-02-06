香港國安法最大案件：民主派47人初選案開審 多數被告已「未審先囚」兩年
香港這次出庭的47名被告橫跨民主派陣營溫和到激進的各個光譜，是中國在香港頒布《國安法》後規模最大的一次檢控，大部分人兩年來在未審未判的情況下一直被囚。
香港民主派2020年發起「立法會35+初選」，47人被控「串謀顛覆國家政權」罪，周一（2月6日）正式開審，預計審期90日。
本案為高等法院案件，借西九龍裁判法院審理，被告一旦罪成可判囚終身，但案件不設陪審團，主審法官為《國安法》三名指定高院法官陳慶偉丶陳仲衡及李運騰。
開審日清晨，過百人在法院大樓外排隊輪候旁聽，現場有大批警員戒備，警方沿途截查市民。
民主派政黨「社會民主連線」三名成員到場拉起橫額示威，表達「初選無罪丶政治打壓亦可恥」，要求當局釋放所有政治犯，其中一人被警方以違反口罩令帶走。
英國丶美國丶法國丶德國丶澳洲和歐盟等多名領事館代表，均有到場了解審理過程。
眾被告涵蓋了香港民主派最激進到最溫和的政治光譜，包括前香港大學法律系副教授戴耀廷，多名前立法會議員如毛孟靜、林卓廷、區諾軒、楊岳橋、梁國雄等，以及年輕社運人士如黃之鋒、岑敖暉等。
他們在2020年7月11至12日，即北京頒布《國安法》不足半個月後舉行非官方的初選，選出代表參加同年9月6日的立法會選舉，爭取立法會大多數控制權，以否決政府議案甚至迫使特首辭職。當時有超過60萬名選民參與初選投票。
時任特首林鄭月娥7月1日以疫情為由，引用《緊急法》推遲選舉。到了2021年1月，參與初選的民主派人士被香港警方國安處人員大搜捕。
控方：《國安法》後仍繼續初選
47人被控串謀旨在顛覆國家政權，組織、策劃破壞特區政權機關的行為。案中有31人承認控罪，16人否認控罪。
不認罪的前立法會議員梁國雄在庭上說「對抗暴政無罪，無罪可認」，本土派人士鄒家成逐字表示「不，認，罪」，前記者何桂藍質疑早上才收到公訴書，發現控罪字眼已修改，要求控方澄清。
兩名原本不認罪的兩名被告改為認罪，包括前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠。伍在庭上答辯時說：「法官閣下，我顛覆國家政權未成功，我認罪，我承認控罪。」
香港網媒《法庭線》報道，控方在庭上指，本案的串謀計劃是被告同意透過非法手段，嚴重干擾、擾亂或破壞特區政權機關依法履行職能，透過無差別否決政府提出的財政預算或公共開支，迫使政府解散立法會，最終導致行政長官辭職；而謀劃的目的，就是顛覆國家政權。
控方指，戴耀廷2019年12月10日在《蘋果日報》發表題為「立會奪半 走向真普選重要一步」的文章，首次提及在立法會中取得多數控制權的想法；戴和第二被告區諾軒等人在2020年3月26日召開記者會時曾解釋初選策略，指要獲得足夠影響力與中國共產黨及政府抗衡，「拿到這一個有大殺傷力的憲制武器」，可以否決財政預算案，以迫使政府接受他們的要求，包括釋放被捕抗爭者、追究警隊濫用武力、落實雙普選等。
控方提到，《國安法》於2020年6月30日頒布，時任政制及內地事務局局長曾國衞於7月9日發聲明指初選為串謀行為，但眾被告繼續於7月11至12日舉行初選。
有沒有公平審訊？
這是香港《國安法》生效後最大規模的案件，引起國際廣泛關注，包括是否有公平審訊。
47名被告大部分人不獲保釋，至今已被關押超過700天，失去自由長達兩年才開始審訊。少數獲保釋人士則須接受苛刻條件，包括言論自由受限。
本案為高等法院案件，理應設有陪審團，但律政司在2022年8月指示案件不設陪審團，由3名國安法指定法官組成審判庭審理。
律政司給出的理由是案件具有「涉外因素」、要保障陪審員及其家人的人身安全、有可能妨礙司法公義妥為執行的實際風險。當局強調有關安排是為了「確保公平審訊」，「絕無減損被告人的任何合法權益」。
根據《港區國安法》第46條，在高等法院原訟法庭就國安案件的檢控程序，凡律政司長髮出有關證書，可指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。至今，沒有一宗《國安法》案件設有陪審團。
而本案涉及的立法會選舉，2021年由北京主導「完善選舉制度」的改革，以確保「愛國者治港」，該次投票率在政府催谷下也只有三成，創歷史新低，目前90名議員僅一人為非建制派。