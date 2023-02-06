香港國安法最大案件：民主派47人初選案開審 多數被告已「未審先囚」兩年

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 眾被告中包括前年輕社運人士如黃之鋒等從激進到溫和的民主派陣營各個光譜人士

香港這次出庭的47名被告橫跨民主派陣營溫和到激進的各個光譜，是中國在香港頒布《國安法》後規模最大的一次檢控，大部分人兩年來在未審未判的情況下一直被囚。

香港民主派2020年發起「立法會35+初選」，47人被控「串謀顛覆國家政權」罪，周一（2月6日）正式開審，預計審期90日。

本案為高等法院案件，借西九龍裁判法院審理，被告一旦罪成可判囚終身，但案件不設陪審團，主審法官為《國安法》三名指定高院法官陳慶偉丶陳仲衡及李運騰。

開審日清晨，過百人在法院大樓外排隊輪候旁聽，現場有大批警員戒備，警方沿途截查市民。

民主派政黨「社會民主連線」三名成員到場拉起橫額示威，表達「初選無罪丶政治打壓亦可恥」，要求當局釋放所有政治犯，其中一人被警方以違反口罩令帶走。

英國丶美國丶法國丶德國丶澳洲和歐盟等多名領事館代表，均有到場了解審理過程。

眾被告涵蓋了香港民主派最激進到最溫和的政治光譜，包括前香港大學法律系副教授戴耀廷，多名前立法會議員如毛孟靜、林卓廷、區諾軒、楊岳橋、梁國雄等，以及年輕社運人士如黃之鋒、岑敖暉等。

他們在2020年7月11至12日，即北京頒布《國安法》不足半個月後舉行非官方的初選，選出代表參加同年9月6日的立法會選舉，爭取立法會大多數控制權，以否決政府議案甚至迫使特首辭職。當時有超過60萬名選民參與初選投票。

時任特首林鄭月娥7月1日以疫情為由，引用《緊急法》推遲選舉。到了2021年1月，參與初選的民主派人士被香港警方國安處人員大搜捕。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西九龍裁判法院前的抗議者被警察圍住

控方：《國安法》後仍繼續初選

47人被控串謀旨在顛覆國家政權，組織、策劃破壞特區政權機關的行為。案中有31人承認控罪，16人否認控罪。

不認罪的前立法會議員梁國雄在庭上說「對抗暴政無罪，無罪可認」，本土派人士鄒家成逐字表示「不，認，罪」，前記者何桂藍質疑早上才收到公訴書，發現控罪字眼已修改，要求控方澄清。

兩名原本不認罪的兩名被告改為認罪，包括前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠。伍在庭上答辯時說：「法官閣下，我顛覆國家政權未成功，我認罪，我承認控罪。」

香港網媒《法庭線》報道，控方在庭上指，本案的串謀計劃是被告同意透過非法手段，嚴重干擾、擾亂或破壞特區政權機關依法履行職能，透過無差別否決政府提出的財政預算或公共開支，迫使政府解散立法會，最終導致行政長官辭職；而謀劃的目的，就是顛覆國家政權。

控方指，戴耀廷2019年12月10日在《蘋果日報》發表題為「立會奪半 走向真普選重要一步」的文章，首次提及在立法會中取得多數控制權的想法；戴和第二被告區諾軒等人在2020年3月26日召開記者會時曾解釋初選策略，指要獲得足夠影響力與中國共產黨及政府抗衡，「拿到這一個有大殺傷力的憲制武器」，可以否決財政預算案，以迫使政府接受他們的要求，包括釋放被捕抗爭者、追究警隊濫用武力、落實雙普選等。

控方提到，《國安法》於2020年6月30日頒布，時任政制及內地事務局局長曾國衞於7月9日發聲明指初選為串謀行為，但眾被告繼續於7月11至12日舉行初選。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

有沒有公平審訊？

這是香港《國安法》生效後最大規模的案件，引起國際廣泛關注，包括是否有公平審訊。

47名被告大部分人不獲保釋，至今已被關押超過700天，失去自由長達兩年才開始審訊。少數獲保釋人士則須接受苛刻條件，包括言論自由受限。

本案為高等法院案件，理應設有陪審團，但律政司在2022年8月指示案件不設陪審團，由3名國安法指定法官組成審判庭審理。

律政司給出的理由是案件具有「涉外因素」、要保障陪審員及其家人的人身安全、有可能妨礙司法公義妥為執行的實際風險。當局強調有關安排是為了「確保公平審訊」，「絕無減損被告人的任何合法權益」。

根據《港區國安法》第46條，在高等法院原訟法庭就國安案件的檢控程序，凡律政司長髮出有關證書，可指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。至今，沒有一宗《國安法》案件設有陪審團。

而本案涉及的立法會選舉，2021年由北京主導「完善選舉制度」的改革，以確保「愛國者治港」，該次投票率在政府催谷下也只有三成，創歷史新低，目前90名議員僅一人為非建制派。